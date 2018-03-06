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06 марта 2018
09:46  06 марта 2018 0

«Ведомости» в день приезда Путина в Тагил вспомнили, как пришлось спасать УВЗ

Сдача десятитысячного универсального вагона Уралвагонзавода. Нижний Тагил, увз, уралвагонзавод, грузоперевозки, малярно-сдаточный цех, железнодорожный вагон
Производство и реализация вагонов принесла УВЗ немало головной болиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Одно из ведущих деловых изданий России газета «Ведомости» опубликовал масштабный материл об экономической ситуации на УВЗ. Поводом к публикации стал визит президента РФ Владимира Путина на в Нижний Тагил 6 марта, где лидер государства примет участие в форуме рабочей молодежи. «URA.RU» кратко пересказывает основные факты из текста.

Согласно публикации, финансовые проблемы УВЗ начались в 90-е. Упало производство вагонов, российская армия отказалась от закупок отечественных танков, а единственный крупный экспортный контракт на сборку танков Т-72 в Иране не был выполнен до конца из-за соглашения России и США 1995 г. о прекращении российских военных поставок в Иран. В начале нулевых предприятие спаслось, благодаря контракту на военную технику с Индией, однако в целом количество заказов на бронетехнику было недостаточным. Чтобы единственный в стране производитель танков выжил, в 2009 году Путин выделил УВЗ 25 миллиардов рублей субсидии.

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Тем не менее, компанию вновь ждали трудные времена. В 2011 российская армия отказалась от закупки новых танков Т-90, сочтя их не отвечающими современным требованиям. В 2012 году компании, использующие вагоны УВЗ, стали «варварски продлевать сроки их эксплуатации на 5-7 лет без согласования с производителем». В результате спрос на вагоны упал. Чтобы спасти производство УВЗ создал собственную компанию-оператора «УВЗ-логистик» и стал поручителем по банковским кредитам для покупки этой компанией вагонов у себя самой. Производство удалось сохранить, но компания стала стремительно наращивать долги.

Затем случился скачок валюты и рост кредитных ставок в 2014—2015 годах. Чистый долг УВЗ к тому моменту составлял 182,6 млрд рублей. Завод вновь был спасен Путиным. В 2016 году Минпромторг по инициативе президента запретил операторам железнодорожных перевозок продлевать сроки службы вагонов. Тем пришлось покупать новые вагоны, обеспечивая УВЗ заказы. Однако работой УВЗ был недоволен курирующий ВПК вице-премьер Дмитрий Рогозин. Он убедил настоял на передаче 100% акций УВЗ госкорпорации «Ростех».

Как пишут «Ведомости», пришедший на смену команде гендиректора Олега Сиенко менеджмент «Ростеха» по большому счету действует согласно его же программе, утвержденной до 2025 года. Однако в работе с контрагентами новый менеджмент «сократил накладные расходы», поэтому часть контрагентов компании из опасений стали работать с УВЗ по предоплате. Есть и тенденция к сокращению зарплат сотрудникам, некоторые рабочие даже подают в суд. В самой компании отмечают, что расценки упали из-за модернизации производства, все суды выиграны, а в апреле коллектив ждет индексация зарплат на 5,76%.

RAE-2015. Второй день. Нижний Тагил, танк, армата
Производство военной продукции всегда было рентабельным для завода, считают аналитики
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Согласно мнению аналитиков, опрошенных «Ведомостями», финансовые проблемы УВЗ связаны с его гражданским производством. Во-первых, компания зря надеялась на ужесточение регулирования рынка вагонов. Затем опоздала с созданием инновационных вагонов, сосредоточившись на сборке старых моделей. Военное же производство все годы было безубыточным для УВЗ. Кроме того, к концу своей работы Сиенко и его команде «удалось разобрать ворох сложных проблем» в производстве и продаже вагонов.

Сейчас перспективы военного производства УВЗ связаны с новой унифицированной платформой, на базе которой создаются танк Т-14 «Армата» и ряд других боевых машин. Кроме того, УВЗ по контрактам модернизирует старые модели танков. В гражданском сегменте менеджмент УВЗ настрое оптимистично: доля гражданской продукции в этом году достигнет 43%, выручка, как ожидается, вырастет на 13% до 69 млрд руб. и в 2018 г. корпорация впервые получит прибыль, отмечает представитель УВЗ. Кроме того, компания надеется найти частных инвесторов, но это случится не раньше, чем через три года.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.RU»
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