Психолог объясняет, почему россияне едут в Сирию погибать за гроши

21:08 07 апреля 2018 0

Война «выкачивает» на Ближний Восток россиян с определенным набором проблем Фото: depositphotos.com © URA.RU

СМИ продолжают публиковать материалы об отправляющихся на Ближний Восток россиянах. Только что РБК со ссылкой на Reuters сообщил о десятках ночных рейсов, которыми из Ростова в Сирию отбывают «пассажиры в камуфляже». Что заставляет россиян садиться на самолеты, отправляющиеся на войну? Эксперты «URA.RU» назвали целый ряд факторов — патриотизм, психологические комплексы, манипуляции со стороны власти. А вот деньги оказались не главным.

Причина №1. Хочется защитить Россию

Самое простое объяснение предложил один из главных в РФ экспертов по ЧВК, директор Центра стратегической коньюктуры Иван Коновалов. «У них есть огромная мотивация — эти люди идут для того, чтобы защищать Россию. И неважно, где именно — в Донбассе, Сирии, Центральной Африканской республике», — заявил он «URA.RU». К слову, среди уезжающих в Сирию действительно хватает ветеранов Донбасса, Чечни и даже полузабытых ныне конфликтов начала 90-х в Приднестровье и бывшей Югославии.

Но председатель Свердловского фонда ветеранов спецназа Владимир Ефимов никакой идейной подоплеки в этом не видит. «Никаких идейных соображений, чтобы участвовать там в боевых действиях, я не вижу. Биться за интересы нефтяных компаний? Или чтобы там не было американцев? Ради этого подставлять свою голову я бы не стал!» — заявил он «URA.RU».

Результаты ударов ВКС РФ на земле приходится закреплять обычной пехоте Фото: Военнослужащий российского контингента в Сирии

Причина №2. Хочется заработать

Два сослуживца Ефимова — оказавшиеся вне армии высококлассные военные профессионалы, — за пять месяцев боев заработали в ЧВК Вагнера по 1,5 млн рублей. С премиальными за тяжелейший штурм Дэйр-Эз-Зора в среднем вышло по два миллиона. Это немного. Бывший срочник из Челябинской области Иван Слышкин поехал в Сирию «заработать на свадьбу» — но вернулся мертвым. Ремесло наемника выглядит все более опасным, но не слишком прибыльным. Значит, помимо денег и патриотизма имеются и другие факторы.

Причина №3. Хочется избавиться от комплексов

«Люди всегда восхищались сильными, смелыми и готовыми взять на себя ответственность. В 90-е годы романтизировали бандитов, преступный мир — не видя его „подводных камней“. Теперь появилась тема ЧВК, — заметила „URA.RU“ психолог, психиатр Наталья Варская. — Большинство чувствует себя уязвимыми, подсознательно ищут какую-то психологическую защиту, сильного покровителя, стремится влиться в какую-то мощную структуру. Человек ощущал себя неспособным на что-то серьезное, а тут он боец, им даже кто-то восхищается — и он, наконец, становится доволен собой».

Награды «за Сирию» выглядят уже почти привычно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Патриотизм, желание заработать, самоутвердиться или почувствовать себя защищенным «по отдельности» не способны заставить взять автомат и за небольшие, в общем, деньги отправиться воевать в арабские пески или африканские джунгли. Но «коктейль» из этих факторов — вполне. Поэтому столь «разношерстно» выглядят одетые в камуфляж пассажиры в аэропорту Ростова и фотографии на обелисках: вчерашние «пэтэушники», потертые жизнью мужики и офицеры-отставники, не видящие себя охранниками «на шлагбауме».

«Опыт показал, что правительству это выгодно. Заключил контракт, поехал, если погиб — компенсация. Заранее осознанный риск, не привлекающий особого внимания сограждан. Поэтому официально самая опасная работа в мире по-прежнему у рыбаков в северных водах — с постоянной угрозой жизни и судну», — заявил «URA.RU» эксперт «Независимого военного обозрения» Владимир Щербаков.