Конкуренты «выдавили» штаб-квартиру «Красного и белого» из Челябинска

19:38 09 апреля 2018 0

Штаб-квартиру «Красного и Белого» в Челябинске сложно назвать достойным примером регионального патриотизма, но это успешный бизнес-кейс для любого местного предпринимателя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Федеральная сеть «Красное и белое» оставалась одной из немногих, управляемых не из Москвы. Штаб-квартира алкогольных супермаркетов располагается в Челябинске, на родине компании. Однако к лету менеджмент холдинга переедет в столицу — как говорят, не по своей воле. Владелец холдинга Сергей Студенников решил, что в столице ему будет легче отбиваться от конкурентов. Против «Красного и белого» ополчились сетевики, теряющие прибыль из-за того, что сеть «КиБ» опутала всю Россию.

По данным источников «URA.RU», еще в декабре 2017 года менеджерам головного представительства в Челябинске, расположенного на улице Рождественского, сообщили, что со второго полугодия центральный офис «Красного и белого» будет находиться в Москве. Самым ценным работникам предложили работу в столице, пообещав частично компенсировать затраты на съем жилья.

В управлении челябинского бизнесмена Студенникова находится более четырех тысяч магазинов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Это еще не означает, что холдинг полностью сменит юридическую прописку. У «Красного и Белого» около сотни фирм по всей России. К примеру, в Челябинской области это ООО «Одиссей», «Абсолют» и еще около десятка фирм, в Свердловской — «Лабиринт-Екатеринбург» и «Авангард», в Курганской — «Альфа Курган», в Тюменской — «Альфа Тюмень» и «Бетта Тюмень». Есть фирмы в ХМАО и Пермском крае. Собственником каждой из них является основатель компании Сергей Студенников. На эти фирмы оформляются лицензии на продажу алкоголя и табачных изделий, выданных на региональных уровнях.

Самые крупные платежи идут через челябинский «Одиссей», прибыль которого в 2016 году составила 2,3 млрд рублей. Именно у этой фирмы юридическая прописка на улице Рождественского. В Москве и Подмосковье зарегистрированы «Бетта-М» и «Атлант», но пока эти фирмы не показывают больших показателей. По данным «URA.RU», основные потоки будут идти через новую фирму, которая пока еще только регистрируется. В нее и трудоустроят менеджмент из Челябинска.

«Так проще, — сообщает „URA.RU“ источник в холдинге. — Не надо никого учить заново. В столицу берут самых проверенных. Начальство говорит, что холдинг себя перерос».

Связан ли переезд менеджмента в Москву с проблемами в Челябинске? «На нашем уровне нет, — сообщили „URA.RU“ в министерстве сельского хозяйства в Челябинске. — У них нет проблем с лицензированием алкогольной продукции. К ним были претензии со стороны полиции. К примеру, по поводу продажи алкоголя несовершеннолетним. Но такие претензии были не только к ним».

Федеральные конкуренты судятся с «КиБ» в регионах. Теперь, говорит источник, сеть решила сосредоточить ресурс в Москве Фото: Илья Московец © URA.RU

«Бизнес давно вышел на федеральный уровень, с точки зрения управления и логистики руководить холдингом, особенно представительствами в регионах, лучше из Москвы или Санкт-Петербурга», — считает финансист, председатель комитета по бюджету и налогам гордумы Челябинска Дмитрий Довженко. Завкафедрой «логистика и экономика торговли» ЮУрГУ Алена Левина говорит, что для такой успешной и агрессивной торговой сети, как «Красное и белое», выгоднее быть в столице. «Москва — это тот город, где пересекаются все виды потоков: информационные, денежные, связи и контакты. Плюс может в выгодную сторону отличаться размер региональных налогов, это тоже важно, учитывая оборот сети алкомаркетов», — полагает специалист.

«У них возникли серьезные проблемы с конкурентами на федеральном уровне, — опровергает все догадки источник „URA.RU“ в бизнес-среде Челябинска. — Магазины „КиБ“ во многих городах в шаговой доступности. Для федеральных ретейлеров это как кость в горле. У таких сетей до 30% прибыли за счет алкоголя. А покупатель идет в „КиБ“, где еще за счет оборота демпингуют».

По словам источника, почти все суды у «Красного и белого» проходят в регионах, а это рассредотачивает ресурс. Например, жалобу в УФАС по Челябинской области на торговлю сигаретами в магазинах «КиБ» на Южном Урале подавало ООО «АЛЬБИОН-2002», напрямую связанное с сетью «Дикси».

«Сергей Студенников сам себя перехитрил, когда создавал такое количество фирм: управиться со всеми судами сложно,

— сообщает собеседник «URA.RU». — В Москве все вопросы решать будет проще, теперь все споры перенесут туда. Создадут управляющую компанию с юридическим адресом. У Студенникова связи на самом высоком уровне. В том числе в ФАС и Росалкогольрегулировании».

Все источники затруднились ответить, понесет ли бюджет Челябинской области потери из переезда менеджмента в Москву. «Если будут, то незначительные. Финансовые потоки по налогу с продаж идут через местные фирмы. Может, чуть снизится налог на прибыль, — поясняет один из источников. — Еще многое зависит от того, где будут склады. Пока почти все находятся в Челябинске. Когда в Москве появятся складские площади, сопоставимые с прежними, челябинскими, только тогда можно будет говорить о переезде головного офиса в столицу».

В самом холдинге от комментариев отказались. Сеть «Красное и Белое» существует с 2008 года. К настоящему времени холдинг имеет представительства в 54 регионах, в его управлении находится более четырех тысяч магазинов.