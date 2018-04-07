Головной офис торговой сети «Красное и Белое» переезжает из Челябинска в Москву. В том числе, в столицу перебирается ряд сотрудников, в первую очередь — топ-менеджеры.
О переезде головного офиса «URA.RU» рассказал один из сотрудников компании. По словам собеседника агентства, разговоры об этом шли с конца прошлого года. В настоящее время некоторым сотрудникам также предложено переехать.
Получить комментарий в самой компании на момент публикации новости не удалось. Но можно отметить, что на сайте сети уже опубликован адрес московского офиса: переулок Плетешковский, 12. Также размещены объявления о наличие вакансий компании в столице.
В конце марта челябинцы обнаружили странный сбой в работе привычной сети. На Южном Урале у компании закончилась лицензия, и в ряде ее магазинов перестали продавать алкоголь. Кроме того, на сеть ополчились конкуренты, решившие запретить ей торговать сигаретами.