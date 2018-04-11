В туризме коллапс: «За день путевка на Кипр подорожала на 7 тысяч»

20:01 11 апреля 2018 0

Экономические катаклизмы в этом году оставят без отпуска многих россиян Фото: Нина Калинина © URA.RU

Львиная доля россиян в этом году рискует остаться без отпуска. Резкие валютные колебания лишили многих возможности приобрести путевки. По заявлению Российского союза туриндустрии (РСТ), продажи зарубежных туров в России снизились более чем на треть.

В среду, 11 апреля, пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина привела данные агентских сетей, согласно которым продажи зарубежных туров снизились минимум на 10%, а в некоторых агентствах — даже на 30-40%. «Это произошло из-за обвала курса рубля и политической ситуации вокруг Сирии», — пояснила Тюрина. Напомним, на открытии торгов Московской биржи 11 апреля курс евро впервые за последние два года пробил отметку в 80 рублей. Российская валюта продолжает значительно дешеветь уже третий день подряд.

После валютного скачка отдых для россиян становится не по карману Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Ситуация на туристическом рынке действительно шоковая: пока не очень понятно, как будут развиваться дальнейшие события. Если рубль продолжит дешеветь, то положение совсем ухудшится. Причем, как показал опыт 2014 года, ожидать, что произойдет массовая переориентация на отечественные курорты, не приходится. С большой долей вероятности можно предположить, что люди вообще откажутся от отдыха», — пояснил «URA.RU» председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев.

По его словам, российские курорты вместо того, чтобы начать привлекать к себе тех россиян, которые собирались в отпуск за рубеж, в такой ситуации, как правило, «лишь задирают цены, чтобы нагреть руки».

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина, сегодня многие россияне заняли выжидательную позицию. «Люди ждут — либо произойдет отскок [курса валют], либо курс зафиксируется на нынешнем уровне. Однако мгновенных изменений ждать не стоит — ведь многие уже успели проплатить свои туры по прежнему курсу. Им ничего не грозит», — пояснил «URA.RU» Барзыкин. В том случае, если доллар и евро продолжат ставить рекорды, часть россиян выберут для отдыха курорты Краснодарского края или Крыма.

Директор туристического агентства «Росстур» Галина Черненко рассказала «URA.RU», что сегодня, в связи с нестабильностью валютного курса, продавать путевки достаточно сложно. «По большому счету, будь доллар 65-69 рублей, но без скачков, работать проще. И турист, и его агент готовы к определенной цене.

К примеру, Кипр вчера с утра был оплачен туристом по одной цене, а сегодня он уже фактически «подрос» на 7 тысяч чисто на курсе», — пояснила она.

По словам собеседницы агентства, именно из-за таких спорных вопросов операторы «не торопятся бронировать туры».

«Конечно, если турист пришел с деньгами и точно желает „бронироваться“, мы ему не отказываем. Однако после этого сразу стараемся бежать в банк, пользоваться срочными платежами с комиссией. Иначе курс может вновь поменяться. Мы же не можем работать себе в убыток», — отметила Черненко.

По данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), 58% россиян в этом году планировали провести отпуск внутри страны. На отпуск внутри страны опрошенные готовы потратить около 40 тысяч рублей. При этом только треть респондентов намерена путешествовать в этом году за рубежом.