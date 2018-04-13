12:00 13 апреля 2018 3

Армен Бежанян принял активное участие в жизни глубинки Прикамья. И в результате его обвинили в серьезном преступлении Фото: официальная группа сериала «Реальные пацаны» во «ВКонтакте»

Армен Бежанян стал известен благодаря роли Арменки в популярном телесериале «Реальные пацаны», в котором исполнил роль отчима главного героя. Многие товарищи 53-летнего артиста давно перебрались в Москву, а он по-прежнему живет в пермском городе Оса и занимается бизнесом в лесной отрасли. В 2016 году Бежанян боролся за мандат депутата Земского собрания Осинского района, но проиграл выборы.

А в этом году Армен Бежанян вновь стал медийной личностью, но отнюдь не благодаря творчеству. Предприниматель стал фигурантом уголовного дела. Его обвинили в покушении на преступление, а фактически — в обмане властей. Суд поддержал следователей и приговорил Бежаняна к штрафу 100 тысяч рублей.

Суть в том, что у Бежаняна в аренде находились небольшие земельные участки. Сроки договоров продлили, потому что на земле были фундаменты будущих строений (конкретно — летних домиков и бань). По проекту предполагался ленточный фундамент, а строители сделали свайный. Однако следствие и суд сочли, что отклонение от проекта является обманом, а бизнесмен намеренно причинил ущерб бюджету.

Сам актер с судебным решением не согласен, будет оспаривать приговор (пересмотр назначен на 16 апреля). А в интервью «URA.RU» Армен Бежанян выразил уверенность, что уголовное дело — это наказание за несговорчивость, независимость и участие в политической жизни Осинского района.

Уезжать из Осы Армен Бежанян по-прежнему не намерен Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

— Понимаете ли вы, кто конкретно инициировал преследование?

— Я не готов сказать, кто конкретно. Но какой-то «дирижер» в этой истории явно есть. Потому что одновременно начались налоговые проверки по всем моим предприятиям. Активизировались судебные приставы. Министерство природных ресурсов начало проверки.

В прошлом году приезжали телевизионщики. Очень положительные ребята. А в итоге вышли сюжеты о том, как плохо у меня идут дела. Сложилось впечатление, что эти репортажи были кем-то оплачены.

— Вам в такой ситуации не хочется все бросить и уехать?

— Мои недоброжелатели только этого и ждут. Не дождутся. Конечно, очень некомфортно жить, когда ты оказываешься под судейским произволом. Мне в 90-е годы было легче. Такого давления еще не было. Моему адвокату дают два дня, чтобы изучить пять томов уголовного дела. Это нереально! Ему даже звонили коллеги из Перми и недоумевали: «Что вообще у вас там происходит?!» А я совсем не думал, что судебная система настолько прогнила в глубинке. Все адвокаты в Осе признают, что это было судилище. Настолько было противно, что я судье задал один вопрос: «Ваша честь, где ваша честь?!» Надеюсь, найдем правду в краевом суде.

Кстати, в Осе был резонансный случай: одного очень успешного предпринимателя задержали прямо на его свадьбе. Жениха увезли в Пермь. Продержали его в СИЗО 2,5 месяца, потом отпустили, а на суде оправдали. Самый настоящий произвол. Не по закону судят, а как хотят.

В процессе разговора в кафе корреспондент «URA.RU» отметил, что Бежанян по-прежнему узнаваем. Одна из посетительниц, смущаясь, подошла и попросила актера о совместном фото. Бежанян без промедления согласился.

— Конечно, меня узнают. Поступают заманчивые предложения о работе. Но я живу в Осе, никуда не уезжаю. Ни в каких коммерческих проектах, рекламе не участвую. У меня нет звездности. Живу очень скромно. Я запретил своим детям использовать эту известность в каких-то личных целях. Исключено. Человек должен всего добиваться сам. Я трудоголик. Работаю с утра до вечера. Я свои три копейки заработал трудом.

«Реальные пацаны» сделали знаменитыми многих пермяков. Но эта слава не стала иммунитетом от уголовного преследования Фото: Предоставлено телеканалом ТНТ

— Наверное, вы самый известный житель Осинского района. Для многих удивительно, что вас обвинили в преступлении. Как вообще возникло это уголовное дело?

— Начнем с того, что в Осе есть газета «Мир предложений», которой руководит главный редактор Евгений Блинов. «Мир мерзких предложений» — так я ее называю. Вечно злорадствует по поводу неудач местных предпринимателей — пишет про штрафы, еще что-нибудь… И ее бесплатно, кстати, распространяют.

Так вот, уголовное дело началось с того, что редакция газеты подала заявление в прокуратуру: просим привлечь к ответственности лиц по таким-то земельным участкам, на которых отсутствуют объекты недвижимости, а договоры аренды продлены… Указали конкретные кадастровые номера. Занимаются вот таким вот доносительством. А главный редактор — главный стукач Осинского района.

Я обратился к специалистам, которые говорят: не могла редакция газеты располагать сведениями, указанными в заявлении. Их нет в свободном доступе. То есть информация получена либо из администрации, либо из прокуратуры. Да я даже знаю фамилию человека, поделившегося этими сведениями. В Осе прокуратура и газета работают в связке.

— Но сам факт нарушений был?

— Мне вообще непонятно, как меня привлекли к ответственности. Потому что по этому правонарушению уже наказали кадастрового инженера. Я ведь выполнял требования чиновников. Меня обвинили в преступлении за то, что я возил документы по ведомствам. Наказали «почтальона».

А в суде кадастровый инженер признал, что допустил нарушения. Строитель признал, что сам предложил изменить фундамент. Все услуги они мне оказывали по договору, все оплачено. Фундаменты на участках были. Да, они не соответствуют проекту и, возможно, каким-то ГОСТам. Но я не строитель. А то, что за одно правонарушение наказывают несколько человек, это вообще нонсенс.

Армен Бежанян, несмотря на возникшие проблемы, по-прежнему массу времени уделяет КВН Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

— То есть вы не считаете, что бюджет Осинского района из-за вас пострадал?

— Про ущерб — это просто смех! Судебным экспертом выступил индивидуальный предприниматель, женщина. Как она стала судебным экспертом — непонятно. Она на судебном заседании (а протокол у меня есть на руках) заявила, что делала оценку ущерба, исходя из своих фантазий. Два раза это произнесла! Исходя из своих фантазий! Дальше она ляпнула, что, конечно же, не любит проводить оценку, но куда деваться — «надо помогать нашим компетентным органам».

Мы трижды проводили альтернативную оценку, привлекали в том числе Торгово-промышленную палату Пермского края, кандидата наук — результаты в пух и прах разбили фантазии судебного эксперта. Ущерб насчитали раза в три-четыре ниже. Но ни судья, ни гособвинитель не обратили внимание на представленные нами доказательства.

Понимаете, чтобы возбудить именно уголовное дело, надо было «натянуть» ущерб свыше 250 тысяч. И они «натянули» до 311. Даже представители администрации признают, что не видят ущерба. А его и нет. Ущербом признали якобы упущенную выгоду. Но не может аренда участка площадью шесть соток стоить 70 тысяч в год.

— А что же следователи? Не разобрались в деле?

— Знаете, как со мной следователи разговаривали? Да все они отводили взгляд в сторону. Сколько их поменялось. Нашли самого упрямого, который довел это дело до конца. Остальные все отказывались. А прокурор мне даже предлагал заключить мировое соглашение. Я избежал бы судимости, но должен был бы признать свою вину. Нет уж! Я своей вины не чувствую.

— В СМИ звучала информация, что вы уклоняетесь от участия в судебном процессе. Что чуть ли не принудительно вас доставила полиция…

— Это полный бред. Я был на больничном. До обеда мы сидели в суде. Я больничный лист принес. Прямо сказал, что плохо себя чувствую. Хожу с марлевой повязкой на лице. Написал ходатайство: прошу отложить разбирательство. И ушел домой к матери — подальше от детей.

Потом приходит ко мне участковый или… не помню даже кто. Говорит, что через два часа обязательно надо быть в суде. Отвечаю: хорошо, только подождите меня — с вами поеду, чтоб машину не греть. Минус 20 за окном. Мы и приехали вместе. И получается, что меня под конвоем привезли? (Смеется)

— А в чем смысл давить на вас именно уголовным делом? Нет административных рычагов?

— Они есть, но на меня не действуют. Административный ресурс бьет по финансам. Но этим не запугать — меня и так по любому поводу штрафуют — отбиваемся. Поэтому, видимо, взялись за мой моральный облик. Наверное, хотят показать: посмотрите, что мы с медийной личностью сделали — другим еще хуже будет.

Бежанян уверен, что Якову Лузянину очень не хватает сильной команды Фото с сайта администрации Осинского района

— Допустим, дело в отношении вас имеет политическую подоплеку. Вы конфликтуете с главой района Яковом Лузяниным?

— Нет. К Лузянину я очень хорошо отношусь. Он порядочный человек. Но реально он не руководит территорией, у него нет команды. Быть просто хорошим парнем в нашем районе — ничего не значит. Территория в упадке. Как-то встречался я со студентами — человек 70 было в зале. Я спросил, кто из них останется в Осе после обучения (а они приехали учиться из Кизела, Гремячинска, Куеды, других территорий Прикамья). Думаете, сколько человек подняли руки? Ни одного!

— У вас ведь был довольно серьезный конфликт с властями по поводу леса?

— Да. Я еще в период выборов 2016 года открыто выступал с критикой властей, подключился к инициативной группе, которая с 2014 года поднимает вопрос статуса Осинской лесной дачи (охраняемый законом природный заповедник — прим. ред.). Есть такое предприятие — ООО «Уралбумага» (входит в группу ПЦБК — прим. ред.). Оно является арендатором Осинской дачи. У него было три участка, от одного отказались — два остаются в пользовании.

Мы не мешаем предприятию работать, но на одном из участков растет хвойный рукотворный лес. «Уралбумага» ведет там промышленную заготовку. Но она перерабатывает березу. Мы спрашиваем: вам зачем этот хвойный лес? Требуем, чтобы его вернули государству. Я постоянно поднимаю вопрос Осинской дачи. Меня предупреждали, что появится уголовное дело. Но у меня и в мыслях не было, что поводом могут стать фундаменты под бани.

— А с учетом всех трудностей у вас остается время на творчество? Поддерживаете ли вы отношения с другими «Реальными пацанами», кавээнщиками?

— Я играю в КВН с 1998 года. Я уже как фанатик. Если сегодня просят встретиться с молодежью, никогда не отказываю. Я считаю, что от дурного влияния молодое поколение могут уберечь спорт и творчество. Какое место здесь занимает КВН — честно скажу, не знаю. Но в Пермском крае проектами в КВН удалось увлечь немало молодежи.

Со всеми я, конечно, поддерживаю отношения, и никто не сомневается в моей невиновности. Поэтому пойду до конца, чтобы доказать, что никогда не был ни вором, ни мошенником.

«URA.RU» будет следить за развитием ситуации и пересмотром дела Армена Бежаняна.