Дубровский начал подготовку к выборам губернатора 2019 года

10:28 13 апреля 2018 0

Под брендом ЗВУ Борис Дубровский пойдет на выборы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский, отразивший нападки оппонентов и результатами президентских выборов подтвердивший наличие контроля за ситуацией в регионе, начал подготовку к выборам 2019 года, когда завершается его первый срок полномочий. Платформой для его возможного выдвижения станет движение «За возрождение Урала», которое находится в столь плачевном состоянии, что его само нужно готовить к кампании. И очень заблаговременно.

Вопрос о перезагрузке движения «За возрождение Урала» возникает в повестке региона, начиная с 2010 года, после того, как покинул пост губернатора Петр Сумин («ЗВУ» было основой для его выдвижения в губернаторы в 1994 году). Сначала это хотела сделать команда Михаила Юревича, получившего ЗВУ «по наследству». Но вместо этого из ЗВУ ушли самые преданные сторонники прежнего губернатора, не принявшие нового главу региона. Конференции движения превратились в скучные посиделки, на которых откровенно скучал и сам председатель движения Михаил Юревич.

Для региона очень удачно сложилось, что есть ЗВУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После ЗВУ избрала своим лидером нового главу региона Бориса Дубровского. Руководитель аппарата движения, первый заместитель председателя Денис Рыжий, совмещавший должность с руководством региональным исполкомом Народного фронта, пообещал обновление организации. Но в итоге пользовался движением сам. Пресс-служба ЗВУ рассказывала о Рыжем и ОНФ, а не о Дубровском. За это Дениса Рыжего с позором изгнали и вновь поставили вопрос о перезагрузке движения «За возрождение Урала». Даже предложили переименовать ЗВУ, посчитав, что слово «возрождение» утратило актуальность и имеет смысл говорить о развитии. Но от этого решили отказаться. Теперь решено не только сохранить бренд, но и усилить его.

«Есть вводные от администрации президента регионам, — рассказывает „URA.RU“ собственный источник в администрации региона, — развивать собственные общественные площадки. И это не должны быть партии или общественные палаты. У каждого региона должен быть свой общественный бренд. С этим брендом губернаторы будут идти на выборы, опираясь на широкую общественность, а не на „Единую Россию“. Для Челябинской области очень удачно сложилось, что есть „За возрождение Урала“. Понятно, что вопрос политической судьбы Бориса Александровича [Дубровского], как и любого другого губернатора в стране, решает президент России, но к каждому решению должна быть готова инфраструктура, чтобы после принятия решения его можно было оперативно реализовать».

«ЗВУ действительно будет серьезно обновляться, — подтвердил „URA.RU“ вице-губернатор Евгений Голицын. — Готов план мероприятий. Все это будет обсуждаться на конференции». Голицын не стал озвучивать подробности, но агентству стало известно, как будут реанимировать движение. Прежде всего приступят к реанимации первичных организаций ЗВУ. Формально они есть в каждом муниципалитете, но многие существуют только на бумаге. Несколько действующих работают исключительно на энтузиазме.

Движение должно стать главным общественным брендом области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первички станут получать финансирование по линии ЗВУ на свои мероприятия, чего уже давно не было. Кроме того, теперь они смогут подавать заявки на гранты, это будет прописано в документах. Ранее на это имела право только сама организация. В планах областных властей объединить, сделать на базе первичек площадки в муниципалитетах для общения и совместного решения проблем районных отделений общественных организаций областного и федерального уровня. «Садоводы, родители детей-инвалидов, ветераны, спортсмены. Все они должны встречаться на базе ЗВУ. Особое внимание — молодежи», — рассказал источник в правительстве области.

Кстати, за последние два года при активном участии руководителя аппарата ЗВУ Владимира Литвинова молодежное направление в движении значительно усилилось. Литвинов, напомним, скоро покинет пост руководителя аппарата, но останется в движении. При ЗВУ создано волонтерское движение, которое работает на нескольких направлениях. Волонтеров ЗВУ можно было видеть на форуме «Утро», Ильменском фестивале авторской песни, на всех общероссийских праздниках. «Им обещают „кадровый лифт“, в том числе на выборах депутатов в Челябинске в 2019 году, и в 2020-м — в муниципалитетах» — пояснил источник. Хотя, как выяснилось, не все молодежные организации еще охвачены.

Комиссар штаба студенческих трудовых отрядов ЮУрГУ Яков Чернышев честно признался, что у него «нет четкого понимания того, что делает ЗВУ». «Знаю, что есть такая организация, знаю ее руководителей. Но не более. Слишком мало информации о ней. Мне кажется, что это не очень современная организация в нынешнем формате. Хотя мы всегда открыты для любого сотрудничества, если оно подходит под нашу деятельность», — дипломатично заметил студент. По данным «URA.RU», в ЗВУ сейчас прорабатывается вопрос об усилении студенческого направления.