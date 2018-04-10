Заместитель челябинского губернатора, офицер ФСБ, покидает свой пост

Движение «За возрождение Урала», старейшая и самая крупная общественная организация Челябинской области, готовится к полной перезагрузке. ЗВУ должно стать той платформой, которая объединит вокруг себя все некоммерческие организации. Начнут с обновления кадров. До конца месяца сложит с себя полномочия руководитель аппарата, первый заместитель движения Владимир Литвинов. Эту информацию «URA.RU» подтвердил он сам. Председателем ЗВУ является губернатор Борис Дубровский.
Кадровые перемены в ЗВУ произойдут приблизительно через две недели. «Я останусь в составе движения, — уточнил „URA.RU“ Литвинов. — Но у меня будет другой функционал». «Владимир Литвинов успешно выполнил свою задачу, навел порядок в работе аппарата ЗВУ, работал на выборах президента России, — сообщили „URA.RU“ в правительстве региона. — Организация будет обновляться и идти вперед». 63-летний офицер ФСБ в отставке Владимир Литвинов стал первым заместителем председателя движения, с полномочиями руководителя аппарата ЗВУ, в августе 2015 года. Это произошло после скандального увольнения из организации Дениса Рыжего, совмещавшего две штатные должности, в ЗВУ и региональном исполкоме ОНФ.
Перед Литвиновым была поставлена задача вернуть в движение активистов, которые были причастны к созданию движения, и наладить связь с новыми общественными организациями. На выборах президента ЗВУ участвовало в сборе подписей по выдвижению Владимира Путина, Литвинов входил в штаб по поддержке действующего главы государства. «Он ответственный, исполнительный, но нужны новые, креативные руководители», — говорит источник. По данным «URA.RU», сейчас в резиденции губернатора идут консультации по кандидатурам руководителя аппарата ЗВУ. После ухода Литвинова в статусе и. о. на его должности будет работать Юлия Капкова, заместитель председателя.
Движение «За возрождение Урала» было основано осенью 1994 года для поддержки Петра Сумина на выборах губернатора. Сумин оставался лидером ЗВУ до 2010 года, после его отставки с поста главы региона движение возглавил новый губернатор Михаил Юревич, а с 2014 года председателем организации является действующий руководитель региона Борис Дубровский. «Строго говоря, Юревичу ЗВУ уже особо не требовалось. Это движение на тот момент было как „чемодан без ручки“. И пользы нет, и выбросить жалко. Но было решено оставить, и даже была попытка обновить движение, но Рыжий своим для ЗВУ (а там было много соратников Сумина) не стал», — рассказывает «URA.RU» один из активистов движения.
За последние восемь лет ресурсом «За возрождение Урала» по-настоящему воспользовались только на выборах в Госдуму в 2016 году и на президентских выборах в 2018 году. Теперь ЗВУ решено усилить в преддверии выборов в райсоветы Челябинска в 2019 году и губернатора — в 2020-м. В состав движения входит 65 тыс. человек от более сотни общественных организаций. Планируется увеличить и число участников, и количество организаций.
«Вполне понятный тренд, — считает политолог Андрей Лавров. — Уже стало ясно, что Путин будет опираться не на „Единую Россию“, а на общественные организации в регионах, представляющие широкие интересы, от молодежи от ветеранов. Челябинской области ничего даже не требуется изобретать, есть ЗВУ с его 23-летней историей. Правда, организация за это время изменилась, бюрократизировалась. После того как стала передаваться по наследству от губернатора к губернатору. Но, если ввести туда по-настоящему ярких лидеров общественного мнения, еще можно что-то изменить. И понятно, что движение будет поддержкой для Дубровского на выборах».