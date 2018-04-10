{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,37
Динамика за 2 недели
Евро 76,85
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 апреля 2018
09 апреля 2018
08 апреля 2018
Главные новости Челябинской области
15:27  10 апреля 2018 0

Заместитель челябинского губернатора, офицер ФСБ, покидает свой пост

15 конференция движения За возрождение Урала. Челябинск, литвинов владимир, дубровский борис
Борис Дубровский предложит Владимиру Литвинову иную должность в ЗВУФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Движение «За возрождение Урала», старейшая и самая крупная общественная организация Челябинской области, готовится к полной перезагрузке. ЗВУ должно стать той платформой, которая объединит вокруг себя все некоммерческие организации. Начнут с обновления кадров. До конца месяца сложит с себя полномочия руководитель аппарата, первый заместитель движения Владимир Литвинов. Эту информацию «URA.RU» подтвердил он сам. Председателем ЗВУ является губернатор Борис Дубровский.

Кадровые перемены в ЗВУ произойдут приблизительно через две недели. «Я останусь в составе движения, — уточнил „URA.RU“ Литвинов. — Но у меня будет другой функционал». «Владимир Литвинов успешно выполнил свою задачу, навел порядок в работе аппарата ЗВУ, работал на выборах президента России, — сообщили „URA.RU“ в правительстве региона. — Организация будет обновляться и идти вперед». 63-летний офицер ФСБ в отставке Владимир Литвинов стал первым заместителем председателя движения, с полномочиями руководителя аппарата ЗВУ, в августе 2015 года. Это произошло после скандального увольнения из организации Дениса Рыжего, совмещавшего две штатные должности, в ЗВУ и региональном исполкоме ОНФ.

Перед Литвиновым была поставлена задача вернуть в движение активистов, которые были причастны к созданию движения, и наладить связь с новыми общественными организациями. На выборах президента ЗВУ участвовало в сборе подписей по выдвижению Владимира Путина, Литвинов входил в штаб по поддержке действующего главы государства. «Он ответственный, исполнительный, но нужны новые, креативные руководители», — говорит источник. По данным «URA.RU», сейчас в резиденции губернатора идут консультации по кандидатурам руководителя аппарата ЗВУ. После ухода Литвинова в статусе и. о. на его должности будет работать Юлия Капкова, заместитель председателя.

День народного единства в Челябинск, за возрождение урала
Движение ЗВУ будут перезагружать
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Движение «За возрождение Урала» было основано осенью 1994 года для поддержки Петра Сумина на выборах губернатора. Сумин оставался лидером ЗВУ до 2010 года, после его отставки с поста главы региона движение возглавил новый губернатор Михаил Юревич, а с 2014 года председателем организации является действующий руководитель региона Борис Дубровский. «Строго говоря, Юревичу ЗВУ уже особо не требовалось. Это движение на тот момент было как „чемодан без ручки“. И пользы нет, и выбросить жалко. Но было решено оставить, и даже была попытка обновить движение, но Рыжий своим для ЗВУ (а там было много соратников Сумина) не стал», — рассказывает «URA.RU» один из активистов движения.

За последние восемь лет ресурсом «За возрождение Урала» по-настоящему воспользовались только на выборах в Госдуму в 2016 году и на президентских выборах в 2018 году. Теперь ЗВУ решено усилить в преддверии выборов в райсоветы Челябинска в 2019 году и губернатора — в 2020-м. В состав движения входит 65 тыс. человек от более сотни общественных организаций. Планируется увеличить и число участников, и количество организаций.

«Вполне понятный тренд, — считает политолог Андрей Лавров. — Уже стало ясно, что Путин будет опираться не на „Единую Россию“, а на общественные организации в регионах, представляющие широкие интересы, от молодежи от ветеранов. Челябинской области ничего даже не требуется изобретать, есть ЗВУ с его 23-летней историей. Правда, организация за это время изменилась, бюрократизировалась. После того как стала передаваться по наследству от губернатора к губернатору. Но, если ввести туда по-настоящему ярких лидеров общественного мнения, еще можно что-то изменить. И понятно, что движение будет поддержкой для Дубровского на выборах».

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров