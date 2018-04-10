Заместитель челябинского губернатора, офицер ФСБ, покидает свой пост

15:27 10 апреля 2018 0

Борис Дубровский предложит Владимиру Литвинову иную должность в ЗВУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Движение «За возрождение Урала», старейшая и самая крупная общественная организация Челябинской области, готовится к полной перезагрузке. ЗВУ должно стать той платформой, которая объединит вокруг себя все некоммерческие организации. Начнут с обновления кадров. До конца месяца сложит с себя полномочия руководитель аппарата, первый заместитель движения Владимир Литвинов. Эту информацию «URA.RU» подтвердил он сам. Председателем ЗВУ является губернатор Борис Дубровский.

Кадровые перемены в ЗВУ произойдут приблизительно через две недели. «Я останусь в составе движения, — уточнил „URA.RU“ Литвинов. — Но у меня будет другой функционал». «Владимир Литвинов успешно выполнил свою задачу, навел порядок в работе аппарата ЗВУ, работал на выборах президента России, — сообщили „URA.RU“ в правительстве региона. — Организация будет обновляться и идти вперед». 63-летний офицер ФСБ в отставке Владимир Литвинов стал первым заместителем председателя движения, с полномочиями руководителя аппарата ЗВУ, в августе 2015 года. Это произошло после скандального увольнения из организации Дениса Рыжего, совмещавшего две штатные должности, в ЗВУ и региональном исполкоме ОНФ.

Перед Литвиновым была поставлена задача вернуть в движение активистов, которые были причастны к созданию движения, и наладить связь с новыми общественными организациями. На выборах президента ЗВУ участвовало в сборе подписей по выдвижению Владимира Путина, Литвинов входил в штаб по поддержке действующего главы государства. «Он ответственный, исполнительный, но нужны новые, креативные руководители», — говорит источник. По данным «URA.RU», сейчас в резиденции губернатора идут консультации по кандидатурам руководителя аппарата ЗВУ. После ухода Литвинова в статусе и. о. на его должности будет работать Юлия Капкова, заместитель председателя.

Движение ЗВУ будут перезагружать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Движение «За возрождение Урала» было основано осенью 1994 года для поддержки Петра Сумина на выборах губернатора. Сумин оставался лидером ЗВУ до 2010 года, после его отставки с поста главы региона движение возглавил новый губернатор Михаил Юревич, а с 2014 года председателем организации является действующий руководитель региона Борис Дубровский. «Строго говоря, Юревичу ЗВУ уже особо не требовалось. Это движение на тот момент было как „чемодан без ручки“. И пользы нет, и выбросить жалко. Но было решено оставить, и даже была попытка обновить движение, но Рыжий своим для ЗВУ (а там было много соратников Сумина) не стал», — рассказывает «URA.RU» один из активистов движения.

За последние восемь лет ресурсом «За возрождение Урала» по-настоящему воспользовались только на выборах в Госдуму в 2016 году и на президентских выборах в 2018 году. Теперь ЗВУ решено усилить в преддверии выборов в райсоветы Челябинска в 2019 году и губернатора — в 2020-м. В состав движения входит 65 тыс. человек от более сотни общественных организаций. Планируется увеличить и число участников, и количество организаций.

«Вполне понятный тренд, — считает политолог Андрей Лавров. — Уже стало ясно, что Путин будет опираться не на „Единую Россию“, а на общественные организации в регионах, представляющие широкие интересы, от молодежи от ветеранов. Челябинской области ничего даже не требуется изобретать, есть ЗВУ с его 23-летней историей. Правда, организация за это время изменилась, бюрократизировалась. После того как стала передаваться по наследству от губернатора к губернатору. Но, если ввести туда по-настоящему ярких лидеров общественного мнения, еще можно что-то изменить. И понятно, что движение будет поддержкой для Дубровского на выборах».