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14 апреля 2018
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Главные новости Челябинской области
14:59  14 апреля 2018 0

Поход Сандакова на площадь разрушил миф о влиятельном политтехнологе

Попытка защититься от коррупционных обвинений темой экологии провалилась. ФОТО
Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
Экологический народный сход Челябинск дыши Николая Сандакова, в сквере Колющенко. Челябинск, сандаков николай
Николай Сандаков провалил свою первую акцию протестаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Вице-губернатор Челябинской области задержан ФСБ
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Бывший политический замгубернатора Челябинской области Николай Сандаков не смог собрать на митинг своего общественного проекта даже десятой доли от анонсированного. Сегодня он проводил в Челябинске митинг «Челябинск, дыши!», обещая вывести 10 тыс. человек. Однако, по данным полиции, в митинге участвовало только 500 человек. И то, с учетом тех, кто приходил, смотрел и уходил.

Важно, что даже эта цифра достигнута во многом благодаря полученной в последний момент поддержке движения «СтопГОК», призвавшего своих сторонников прийти на народный сход. Один из лидеров «СтопГОКа» Василий Московец хоть и помог с массовкой, но невольно оскорбил Николая Сандакова, выступая со сцены. Экологический активист жестко критиковал «прежнюю администрацию Юревича», называя ее «бандой». А Сандаков как раз работал заместителем Михаила Юревича во время его губернаторства и все это выслушивал рядом со сценой.

Экологический народный сход Челябинск дыши Николая Сандакова, в сквере Колющенко. Челябинск
Василий Московец (слева) помог Николаю Сандакову с массовкой, но волей или неволей его же и оскорбил со сцены
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Экологический народный сход Челябинск дыши Николая Сандакова, в сквере Колющенко. Челябинск, воздушные шары
Всем участникам раздавали зеленые шарики
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Экологический народный сход Челябинск дыши Николая Сандакова, в сквере Колющенко. Челябинск, сбор подписей
Организаторы переписывал данные участников митинга, чтобы привлекать их к акциям в дальнейшем, объясняли они
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В остальном народный сход был похож на праздник — на сцене пели, танцевали, с детьми работали аниматоры, все пришедшим раздавали шары. Активисты «ЧелябинскДыши» со сцены проводили самопрезентации, а все желающие высказались за благополучную экологию города.

Экологический народный сход Челябинск дыши Николая Сандакова, в сквере Колющенко. Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Экологический народный сход Челябинск дыши Николая Сандакова, в сквере Колющенко. Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Экологический народный сход Челябинск дыши Николая Сандакова, в сквере Колющенко. Челябинск, раздельный сбор мусора
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Координатор движения «ЧелябинскДыши» Дмитрий Закарлюкин в завершении митинга огласил требования: создание системы мониторинга экологической обстановки в Челябинске; перенос вредных производств за пределы города — предприятия «Мечела», ЧЭМК, Челябинский электродный завод, а также всех предприятий 1 и 2 класса опасности; прекращение строительства Томинского ГОК; рекультивация Коркинского разреза; отменить решение региональных властей, благодаря которому стали вырубать гектары леса рядом с Челябинском; рекультивация свалки; снижение объемов вплоть до полного запрета работы предприятий в безветренную погоду (НМУ); запрет на вырубку зеленых насаждений и озеленение города; по примеру Перми ввести должность «главный садовник города»; создание координационного совета экологических организаций; введение должности экологического омбудсмена.

Экологический народный сход Челябинск дыши Николая Сандакова, в сквере Колющенко. Челябинск, шиков виталий, сандаков николай
На митинг по долгу службы приезжал начальник управления по внутренней политике правительства области Виталий Шиков (справа)
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Экологический народный сход Челябинск дыши Николая Сандакова, в сквере Колющенко. Челябинск
О чем-то переговаривались в сторонке вице-мэр по социальному развитию Игорь Лопаткин (слева) и депутат Советского райсовета Сергей Шумаков
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Оглашения политических требований завершило митинг. А организаторы анонсировал новые сходы. К тому моменту осталось уже несколько десятков человек. Сам Сандаков заявил корреспонденту «URA.RU», что собралось 2,5 тыс. горожан.

Экологический народный сход Челябинск дыши Николая Сандакова, в сквере Колющенко. Челябинск, сход, митинг
По данным полиции, на митинг пришло около 500 человек, Николай Сандаков настаивает на 2,5 тыс. участников
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Экологический народный сход Челябинск дыши Николая Сандакова, в сквере Колющенко. Челябинск, газета, волонтер, надувные шары
Шары, газета тиражом 10 тыс. экземпляров, аниматоры, вокальные и танцевальные коллективы, аренда оборудования вышли могли обойтись организаторам митинга в четверть миллиона, считают эксперт Сергей Клесун
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Политтехнолог Сергей Клесун считает, что Николай Сандаков, вероятно, хотел усилить политический статус накануне приговора по его уголовным делам о коррупции, но вместо этого окончательно дискредитировал себя. «Он собрал в 10 раз меньше народа, чем планировал. При том, что потратил, по моим подсчетам, порядка 250 тыс. рублей непонятно чьих денег. Эффективность таких расходов крайне сомнительна. Получается 500 человек на человека. Самоуверенность и масса недоработок привели к этому результату Сандакова. Своим народным сходом он окончательно дискредитировал себя, как политика и политтехнолога», — отметио собеседник.

Представитель Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в Челябинске Андрей Лавров считает, что экологическое движение в городе пошло на спад. «Пик активности был осенью прошлого года благодаря вниманию президента Владимира Путина к проблеме. Но в последние месяцы постепенно все сходило на нет. Это вполне естественное волнообразное движение экологического протеста. Хотя и повод расслабляться. Причина во внимании федерального центра, губернатора, наличию инструментов решения проблемы. Люди склонны именно от этого ждать улучшений, а не надеяться на бессмысленные мероприятия. Люди уже не видят выхлопа от акций, потому и перестают ходить», — резюмировал эксперт.

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