Поход Сандакова на площадь разрушил миф о влиятельном политтехнологе

14:59 14 апреля 2018 0

Николай Сандаков провалил свою первую акцию протеста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший политический замгубернатора Челябинской области Николай Сандаков не смог собрать на митинг своего общественного проекта даже десятой доли от анонсированного. Сегодня он проводил в Челябинске митинг «Челябинск, дыши!», обещая вывести 10 тыс. человек. Однако, по данным полиции, в митинге участвовало только 500 человек. И то, с учетом тех, кто приходил, смотрел и уходил.

Важно, что даже эта цифра достигнута во многом благодаря полученной в последний момент поддержке движения «СтопГОК», призвавшего своих сторонников прийти на народный сход. Один из лидеров «СтопГОКа» Василий Московец хоть и помог с массовкой, но невольно оскорбил Николая Сандакова, выступая со сцены. Экологический активист жестко критиковал «прежнюю администрацию Юревича», называя ее «бандой». А Сандаков как раз работал заместителем Михаила Юревича во время его губернаторства и все это выслушивал рядом со сценой.

Василий Московец (слева) помог Николаю Сандакову с массовкой, но волей или неволей его же и оскорбил со сцены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Всем участникам раздавали зеленые шарики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Организаторы переписывал данные участников митинга, чтобы привлекать их к акциям в дальнейшем, объясняли они Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В остальном народный сход был похож на праздник — на сцене пели, танцевали, с детьми работали аниматоры, все пришедшим раздавали шары. Активисты «ЧелябинскДыши» со сцены проводили самопрезентации, а все желающие высказались за благополучную экологию города.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Координатор движения «ЧелябинскДыши» Дмитрий Закарлюкин в завершении митинга огласил требования: создание системы мониторинга экологической обстановки в Челябинске; перенос вредных производств за пределы города — предприятия «Мечела», ЧЭМК, Челябинский электродный завод, а также всех предприятий 1 и 2 класса опасности; прекращение строительства Томинского ГОК; рекультивация Коркинского разреза; отменить решение региональных властей, благодаря которому стали вырубать гектары леса рядом с Челябинском; рекультивация свалки; снижение объемов вплоть до полного запрета работы предприятий в безветренную погоду (НМУ); запрет на вырубку зеленых насаждений и озеленение города; по примеру Перми ввести должность «главный садовник города»; создание координационного совета экологических организаций; введение должности экологического омбудсмена.

На митинг по долгу службы приезжал начальник управления по внутренней политике правительства области Виталий Шиков (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

О чем-то переговаривались в сторонке вице-мэр по социальному развитию Игорь Лопаткин (слева) и депутат Советского райсовета Сергей Шумаков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Оглашения политических требований завершило митинг. А организаторы анонсировал новые сходы. К тому моменту осталось уже несколько десятков человек. Сам Сандаков заявил корреспонденту «URA.RU», что собралось 2,5 тыс. горожан.

По данным полиции, на митинг пришло около 500 человек, Николай Сандаков настаивает на 2,5 тыс. участников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Шары, газета тиражом 10 тыс. экземпляров, аниматоры, вокальные и танцевальные коллективы, аренда оборудования вышли могли обойтись организаторам митинга в четверть миллиона, считают эксперт Сергей Клесун Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Политтехнолог Сергей Клесун считает, что Николай Сандаков, вероятно, хотел усилить политический статус накануне приговора по его уголовным делам о коррупции, но вместо этого окончательно дискредитировал себя. «Он собрал в 10 раз меньше народа, чем планировал. При том, что потратил, по моим подсчетам, порядка 250 тыс. рублей непонятно чьих денег. Эффективность таких расходов крайне сомнительна. Получается 500 человек на человека. Самоуверенность и масса недоработок привели к этому результату Сандакова. Своим народным сходом он окончательно дискредитировал себя, как политика и политтехнолога», — отметио собеседник.

Представитель Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в Челябинске Андрей Лавров считает, что экологическое движение в городе пошло на спад. «Пик активности был осенью прошлого года благодаря вниманию президента Владимира Путина к проблеме. Но в последние месяцы постепенно все сходило на нет. Это вполне естественное волнообразное движение экологического протеста. Хотя и повод расслабляться. Причина во внимании федерального центра, губернатора, наличию инструментов решения проблемы. Люди склонны именно от этого ждать улучшений, а не надеяться на бессмысленные мероприятия. Люди уже не видят выхлопа от акций, потому и перестают ходить», — резюмировал эксперт.