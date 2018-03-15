Стоит ли верить в искренность борьбы Сандакова за чистый воздух

08:19 15 марта 2018 0

Николай Сандаков убеждает своих новых земляков в искренности борьбы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В своем ежемесячном рейтинге социально-политической стабильности российских регионов авторитетный фонд «Петербургская политика» понизил оценку Челябинской области на несколько пунктов. Одной из причин стали выступления бывшего вице-губернатора Николая Сандакова, который сейчас ожидает вынесения приговора по обвинению в коррупционных преступлениях. Ожидание не проходит спокойно: по мнению собеседников агентства, есть версия, что приговор будет обвинительным, и они предполагают, что публичная активность Сандакова связана с желанием изменить свой статус — с подозреваемого в коррупции на общественного деятеля.

После того, как президент России Владимир Путин обратил внимание на движение «СтопГОК» Василия Московца, экологический активизм в регионе очень популярен. Движений возникло много, в начале 2018-го о создании собственного — «ЧелябинскДыши» — объявил и Николай Сандаков. При этом он предложил создать координационный совет из всех активных, который, как предполагается, хочет и возглавить.

Николай Сандаков приходит в негодование, когда ему напоминают о связях с профсоюзом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Активность Сандакова в экологической теме вызвала разногласия и в самом «СтопГОКе»: его недоброжелатели не верили в искренность его позиций. Тем более что вместе с ним под флаги экологического движения встает один из руководителей скандального профсоюза «Содружество» Денис Гнеушев. В комментарии агентству Сандаков опроверг сотрудничество с Гнеушевым. «Мне известно, что Гнеушев приходил на некоторые наши открытые мероприятия, как и ещё очень большое количество разных людей, в том числе и публичных противников экологической группы», — написал активист.

Однако агентству удалось найти подтверждение взаимодействия вице-губернатора Сандакова и организации, чьи методы обычно состоят в том, что профсоюз устраивает атаки на предприятия, понуждая их к финансовому договору.

Сооснователь «Содружества» Андрей Целищев рассказал «URA.RU», что временно приостановил свою работу в профсоюзе: «Но могу подтвердить, что мы сотрудничали с Сандаковым, когда он был вице-губернатором. Работали по заданным им направлениям.

Но он не выполнил взятые на себя обязательства, и мы сотрудничество прекратили. С Сандаковым нас познакомил Алексей Севастьянов, который тогда занимал должность омбудсмена».

Целищев не стал уточнять, какие именно обязательства не выполнил Сандаков. Можно лишь догадываться. Весной 2014 года проходила голодовка бывших сотрудников «Челябэнергосбыта», участников акции поддерживал профсоюз. 3 июня 2014 года по СМИ был разослан релиз от «Содружества», где говорилось о голодовке, а также сообщалось: «К слову сказать, на протяжении всего пути, включая переговорный процесс, упорно ходили слухи, что некий высокопоставленный чиновник из областной администрации брался за „решение проблемы“. На поверку оказалось, что проблема не решена, но домик у чиновника все же появился. ВЫВОД: НУЖНО БЫТЬ ЧЕСТНЫМИ, ПОРЯДОЧНЫМИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМИ В СВОИХ ПОСТУПКАХ».

Важно, что именно тогда Николай Сандаков переехал в коттедж на берегу Карпового пруда в Челябинске. Один из собственников «Челябэнергосбыта» Сергей Вайнштейн считался другом вице-губернатора. В кулуарах ходили слухи, что именно Сандаков инициировал кампанию «Содружества» на «Челябэнергосбыт» не просто так. Но что-то пошло не так, обещанные деньги якобы от Сандакова профсоюз не получил.

Сергея Вайнштейна считают другом Николая Сандакова. Он внес залог, позволивший подозреваемому выйти из-под ареста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Вы имели в виду Сандакова, когда рассылали этот релиз?» — уточняем у Целищева. «Именно его», — подтвердил Целищев, но отказался комментировать участие Сандакова в организации голодовки, отметив, что со стороны «Челябэнергосбыта» действительно были допущены нарушения в отношении прав бывших работников. Что касается обязательств, то вместо денег якобы вице-губернатор предложил земельный участок в одном из городов, от которого профсоюз отказался.

Сергей Вайнштейн и после этой истории дружил с Сандаковым и заплатил за него залог в 10 млн рублей, позволивший обвиняемому в коррупции выйти из-под ареста. Впоследствии отношения разладились. На момент подготовки материала Вайнштейн для комментариев был недоступен.

В комментарии агентству Сандаков связал Андрея Целищева «с одним из руководителей УФСБ по Челябинской области В.Борисовым». «Меня с Целищевым познакомил А.Севастьянов, когда организованная „Содружеством“ голодовка, (указанная вами) людей уже шла. Знакомство было связано с моим желанием помочь людям. Тогда я ещё не знал, что Целищев провокатор. Думал, что разговариваю с неравнодушным человеком», — утверждает Сандаков, который в ответ обвиняет Целищева в наличии контракта «на мою дискредитацию от одной из ФПГ и с помощью ура.ру распространяет порочащую меня информацию».

«Профсоюз «Содружество» пытался зайти на наш комбинат, — сообщили «URA.RU» в службе безопасности ЧЭМК. — Встали возле проходной, на территории комбината. Кричали: «Да знаете, кто за нами стоит?!». Когда к ним вышли наши сотрудники в касках, испугались и убежали.

Пытались завербовать в свой профсоюз рабочих комбината, все отказались. Потом мы встречались с Целищевым и Гнеушевым, те каялись и сказали, что больше не будут. Мы установили, что за ними стоял Николай Сандаков. Это было в период информационной войны, которую объявили нашему предприятию областные власти».

Лозунги бывшего вице-губернатора напоминают о кампании его протеже Владимира Брижанина в 2014 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Собеседник имел в виду конфликт на тот момент губернатора Челябинской области Михаила Юревича с холдингом бизнесмена [владельца ЧЭМК] Александра Аристова. Говорят, что Аристов историю с «Содружеством» Сандакову не простил. В 2014 году после смены губернатора конфликтов между ними не было. Но по слухам, когда бывшего вице-губернатора выпустили в марте 2015 из СИЗО, он отправился в офис к Аристову. Бизнесмен выставил его, едва тот переступил порог. Подчиненные Аристова якобы видели, с каким перекошенным лицом выскочил Сандаков из кабинета их шефа и как быстро укатил в своем авто. Другой источник утверждает, что разговор между Аристовым и Сандаковым все же был, но от сотрудничества бизнесмен уклонился.

Почему Сандаков и Гнеушев снова в одной команде, если иметь в виду под этой командой движение бывшего вице-губернатора «Челябинск, дыши!»? На этот счет выдвигается несколько версий. Самая фантастическая — бывший вице-губернатор, зная, что приговор будет обвинительным, хочет подготовить себе условия пребывания в местах заключения. Для этого якобы хочет воспользоваться связями «Содружества».

Через неделю после того, как Денис Гнеушев выступил на митинге, начались провокации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Но есть и более прозаичная версия. Николай Сандаков, по слухам, хочет заработать на экоаудите. Именно это он предложил якобы одному из промышленных предприятий, готовых вложиться в этот проект. А проводить аудит будет его друг, руководитель регионального отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Брижанин.

В свое время Сандаков выдвинул Брижанина на выборах губернатора Челябинской области в 2014 году, как технического кандидата. А через год Брижанин отменил через УФАС тендер на проведение экологического аудита Томинского ГОКа Русской медной компании. Это было в то время, когда движение «СтопГОК» только набирало силу. «А Гнеушев попытается взять под контроль „СтопСМОГ“, одно из направлений „СтопГОКа“. Будет „профсоюзными“ методами воздействовать на предприятия, понуждая с заключению договора с Брижаниным», — уверяет один из источников.

Процесс по делу Николая Сандакова близок к концу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Денис Гнеушев появился на митинге «СтопГОКа» 18 февраля, за несколько дней до этого он был на презентации движения «Челябинск, дыши!». Ему дали слово, он сказал несколько пламенных фраз. А через неделю возле участка мирового судьи в Копейске, где работает Ирина Московец, жена Василия Московца, появились листовки, порочащие честь супруги лидера «СтопГОКа». 9 марта появились листовки с обвинением представителя движения Сергея Белогорохова в педофилии.

Эти листовки напомнили события сентября 2014 года, выборы в райсовет Челябинска. В день голосования на 12 округе в Курчатовском районе появились анонимные листовки, в которых указывалось, что кандидат от «Единой России» Сергей Таранин якобы педофил. «Черные технологии» не помогли, Таранин выиграл выборы. А его противником в округе был Денис Гнеушев. Сам Гнеушев отказался отвечать на вопросы корреспондента «URA.RU», посчитав, что заявление Целищева не было.

На недавнем митинге «СтопГОКа» Сандаков и Гнеушев не общались, хотя оба пришли на акцию. Николай Сандаков готовится к народному сходу 14 апреля (от его авторства он открещивается, утверждая, что это инициатива эколога Дмитрия Закарлюкина). В эти же дни ему будет выноситься приговор в Советском районном суде, по обвинению в коррупции, мошенничестве и взломе чужой почвы.

«У нас разные мнения по этому поводу, — прокомментировал „URA.RU“ предложение Сандакова о сотрудничестве лидер „СтопГОКа“ Василий Московец. — Но человек еще не осужден. Кроме того, пока сотрудничество состоит в том, что „Челябинск, дыши!“ размещает на своей странице сообщения о наших митингах. Что касается Гнеушева, то к нему, насколько я знаю, нет претензий со стороны закона. А про деятельность профсоюза я не знаю».