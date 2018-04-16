Российские telegram-каналы переедут, чтобы не терять прибыль. Но куда?

После того, как 16 апреля в России был заблокирован Telegram, вопрос о его замене стал ключевым. Эксперты уверены, что телеграмеры постепенно будут уходить на другие платформы. Ведь для них потеря аудитории — это потеря денег. В Telegram крупные политические каналы зарабатывали серьезные деньги на публикации рекламы, рассказывает «URA.RU» генеральный директор агентства «Интернет-агитация» Андрей Цепелев. «В таких сообществах реклама оценивалась по тарифу: рубль за подписчика», — говорит эксперт.
К примеру, самое известное новостное telegram-издание в России Mash приносило хорошую прибыль при том, что над проектом только в штате работает 24 человека. «Мы окупаемся за счет рекламы, продажи контента и спецпроектов», — говорит «URA.RU» основатель проекта Никита Могутин. По оценкам экспертов, самые крупные политические телеграм-каналы могли зарабатывать до полутора миллионов рублей в месяц. Прибыльными были и каналы, посвященные юмору, кулинарии, спорту, здоровому образу жизни. Правда, в них реклама стоила в районе 10 копеек за подписчика, говорит Цепелев.
Для авторов популярных каналов Telegram не является «священной коровой», рассказал «URA.RU» политолог Леонид Давыдов. Он ведет в мессенджере свой канал «ДавыдовИндекс» (107 тысяч подписчиков).
«Если ситуация будет ухудшаться, телеграмеры уйдут на другие платформы. Многие ведь сами изначально пришли в Telegram из Twitter или «ЖЖ».
Сейчас они могут вернуться туда, приведя с собой новую аудиторию» — говорит политолог. Он уверен, что если автору есть что сказать, то он всегда найдет способ, где это сделать.
Замглавы Минкомсвязи Сергей Волин также поспешил успокоить общественность, заявив, что потрясений не будет, ведь россияне легко смогут перейти на другие сервисы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков установил себе ICQ, заявив, что отныне именно на этой платформе он собирается проводить ежедневные брифинги с журналистами. Десять дней назад «Аську» рекламировал и cоветник президента по развитию интернета Герман Клименко.
Другой популярный сервис, который потенциально может заменить Telegram, — это мессенджер «ТамТам». Объявления о нем начали активно появляться в «Ведомостях», «Коммерсанте» и «Деловом Петербурге» 13 апреля — в день, когда суд вынес решение о блокировке Telegram. В материале «Ведомостей» говорилось, что за несколько часов количество пользователей мессенджера увеличилось в десять раз. Кроме того, всего лишь за два дня в нем появилось более 40 тысяч новых каналов.
«ТамТам», как и ICQ, принадлежит Mail.ru Group. Помимо прочего, в число активов компании также входят социальные сети «Одноклассники», «ВКонтакте» и интернет-портал Mail.ru.
Mail.ru Group разработали «ТамТам» в мае 2017 года. В целом он очень похож на Telegram. Здесь, например, также есть каналы. Для регистрации в мессенджере не обязательно указывать свой номер телефона, войти можно также через google-аккаунт или «Одноклассники». Есть в «ТамТам» и свои стикеры. Чаще всего это gif-анимация из популярных фильмов и сериалов. Так, корреспонденту «URA.RU» удалось найти стикеры из сериалов «Физрук», «Клиника» и Gravity Falls.
За последний год мессенджер активно развивался, рассказали «URA.RU» в пресс-службе «ТамТам». «Когда мы запустились, у нас были только чаты и каналы. Однако уже сейчас пользователям доступны аудиозвонки, видеозвонки (в Telegram их нет до сих пор — прим. ред.) и веб-версия сервиса. Появилась система рекомендации каналов», — заверил собеседник в пресс-службе сервиса.
Сервис без труда выдержит наплыв большого количества новых пользователей, заверили в пресс-службе компании. «Современные серверные технологии, на которых работает „ТамТам“, позволяют выдерживать практически любое количество одновременных регистраций, пользователей мессенджера и активных чатов. „ТамТам“ спокойно справится с десятками миллионов регистраций и сотнями миллионов одновременных чатов», — заявили в пресс-службе.
16 апреля в сервисе продолжали фиксировать взрывной рост новых пользователей, количество регистраций достигло примерно 1500 в час. Это в несколько раз больше, чем на прошлой неделе.
Широко популярный в свое время мессенджер ICQ Mail.ru Group выкупили у американской корпорации AOL еще в 2010 году. На тот момент мессенджер был одним из самых массовых в России — в нем было зарегистрировано, 32 миллиона человек. После покупки он прошел через серию серьезных реформ. Сейчас «Аська» позволяет пользователям создавать групповые чаты, вести собственные каналы, появилась возможность аудио- и видеозвонков. У «Аськи» даже есть возможность звонить на мобильный телефон других пользователей. Позволяет она и интегрироваться с соцсетями, благодаря чему с друзьями в «ВКонтакте» или Facebook можно общаться прямо из ICQ.
В пресс-службе мессенджера «URA.RU» сообщили, что активно прислушиваются к пожеланиям авторов каналов. «Мы отслеживаем фидбек и оперативно вносим изменения. У ICQ большой запас мощности, который может выдержать потенциальный наплыв миллионов пользователей», — заявили в компании.
Леонид Давыдов уже давно дублирует свой telegram-канал в «ТамТам», там на него подписано 5,5 тыс. человек. Свои представительства в мессенджере уже есть и у Mash (на момент публикации — 6,3 тыс. подписчиков), «Караульного» (159 человек), «Незыгаря» (81 подписчик) и других популярных телеграмеров. Днем 16 апреля о своем переезде в ICQ, «ТамТам» и Viber заявили и в «Единой России».