Российские telegram-каналы переедут, чтобы не терять прибыль. Но куда?

19:06 16 апреля 2018 1

До блокировки «Телеграмом„в России пользовались около 15 миллионов человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После того, как 16 апреля в России был заблокирован Telegram, вопрос о его замене стал ключевым. Эксперты уверены, что телеграмеры постепенно будут уходить на другие платформы. Ведь для них потеря аудитории — это потеря денег. В Telegram крупные политические каналы зарабатывали серьезные деньги на публикации рекламы, рассказывает «URA.RU» генеральный директор агентства «Интернет-агитация» Андрей Цепелев. «В таких сообществах реклама оценивалась по тарифу: рубль за подписчика», — говорит эксперт.

К примеру, самое известное новостное telegram-издание в России Mash приносило хорошую прибыль при том, что над проектом только в штате работает 24 человека. «Мы окупаемся за счет рекламы, продажи контента и спецпроектов», — говорит «URA.RU» основатель проекта Никита Могутин. По оценкам экспертов, самые крупные политические телеграм-каналы могли зарабатывать до полутора миллионов рублей в месяц. Прибыльными были и каналы, посвященные юмору, кулинарии, спорту, здоровому образу жизни. Правда, в них реклама стоила в районе 10 копеек за подписчика, говорит Цепелев.

Для авторов популярных каналов Telegram не является «священной коровой», рассказал «URA.RU» политолог Леонид Давыдов. Он ведет в мессенджере свой канал «ДавыдовИндекс» (107 тысяч подписчиков).

«Если ситуация будет ухудшаться, телеграмеры уйдут на другие платформы. Многие ведь сами изначально пришли в Telegram из Twitter или «ЖЖ».

Сейчас они могут вернуться туда, приведя с собой новую аудиторию» — говорит политолог. Он уверен, что если автору есть что сказать, то он всегда найдет способ, где это сделать.

Свои брифинги с журналистами в Telegram проводил Дмитрий Песков. Сейчас он заявил о переходе на ICQ. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Замглавы Минкомсвязи Сергей Волин также поспешил успокоить общественность, заявив, что потрясений не будет, ведь россияне легко смогут перейти на другие сервисы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков установил себе ICQ, заявив, что отныне именно на этой платформе он собирается проводить ежедневные брифинги с журналистами. Десять дней назад «Аську» рекламировал и cоветник президента по развитию интернета Герман Клименко.

Другой популярный сервис, который потенциально может заменить Telegram, — это мессенджер «ТамТам». Объявления о нем начали активно появляться в «Ведомостях», «Коммерсанте» и «Деловом Петербурге» 13 апреля — в день, когда суд вынес решение о блокировке Telegram. В материале «Ведомостей» говорилось, что за несколько часов количество пользователей мессенджера увеличилось в десять раз. Кроме того, всего лишь за два дня в нем появилось более 40 тысяч новых каналов.

«ТамТам», как и ICQ, принадлежит Mail.ru Group. Помимо прочего, в число активов компании также входят социальные сети «Одноклассники», «ВКонтакте» и интернет-портал Mail.ru.

Mail.ru Group разработали «ТамТам» в мае 2017 года. В целом он очень похож на Telegram. Здесь, например, также есть каналы. Для регистрации в мессенджере не обязательно указывать свой номер телефона, войти можно также через google-аккаунт или «Одноклассники». Есть в «ТамТам» и свои стикеры. Чаще всего это gif-анимация из популярных фильмов и сериалов. Так, корреспонденту «URA.RU» удалось найти стикеры из сериалов «Физрук», «Клиника» и Gravity Falls.

Мессенджер ICQ уже был самым популярным в России в начале — середине 2000-х годов Фото: Анна Майорова © URA.RU

За последний год мессенджер активно развивался, рассказали «URA.RU» в пресс-службе «ТамТам». «Когда мы запустились, у нас были только чаты и каналы. Однако уже сейчас пользователям доступны аудиозвонки, видеозвонки (в Telegram их нет до сих пор — прим. ред.) и веб-версия сервиса. Появилась система рекомендации каналов», — заверил собеседник в пресс-службе сервиса.

Сервис без труда выдержит наплыв большого количества новых пользователей, заверили в пресс-службе компании. «Современные серверные технологии, на которых работает „ТамТам“, позволяют выдерживать практически любое количество одновременных регистраций, пользователей мессенджера и активных чатов. „ТамТам“ спокойно справится с десятками миллионов регистраций и сотнями миллионов одновременных чатов», — заявили в пресс-службе.

16 апреля в сервисе продолжали фиксировать взрывной рост новых пользователей, количество регистраций достигло примерно 1500 в час. Это в несколько раз больше, чем на прошлой неделе.

Популярные телеграмеры зарабатывают на своих каналах до 1,5 миллиона рублей, уверяют эксперты Фото: depositphotos.com © URA.RU

Широко популярный в свое время мессенджер ICQ Mail.ru Group выкупили у американской корпорации AOL еще в 2010 году. На тот момент мессенджер был одним из самых массовых в России — в нем было зарегистрировано, 32 миллиона человек. После покупки он прошел через серию серьезных реформ. Сейчас «Аська» позволяет пользователям создавать групповые чаты, вести собственные каналы, появилась возможность аудио- и видеозвонков. У «Аськи» даже есть возможность звонить на мобильный телефон других пользователей. Позволяет она и интегрироваться с соцсетями, благодаря чему с друзьями в «ВКонтакте» или Facebook можно общаться прямо из ICQ.

В пресс-службе мессенджера «URA.RU» сообщили, что активно прислушиваются к пожеланиям авторов каналов. «Мы отслеживаем фидбек и оперативно вносим изменения. У ICQ большой запас мощности, который может выдержать потенциальный наплыв миллионов пользователей», — заявили в компании.

Леонид Давыдов уже давно дублирует свой telegram-канал в «ТамТам», там на него подписано 5,5 тыс. человек. Свои представительства в мессенджере уже есть и у Mash (на момент публикации — 6,3 тыс. подписчиков), «Караульного» (159 человек), «Незыгаря» (81 подписчик) и других популярных телеграмеров. Днем 16 апреля о своем переезде в ICQ, «ТамТам» и Viber заявили и в «Единой России».