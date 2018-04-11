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Главные новости Ямала
17:02  11 апреля 2018 0

Экс-советник Кобылкина из-за конфликта с мэром уезжает из Ноябрьска. Это приведет к изменениям в окружной «Единой России»

Серый фасад здания городской администрации Ноябрьска скрывает аппаратные интригиФото: Александр Константинов

Как стало известно «URA.RU», через месяц свою должность может покинуть заместитель главы администрации по информационной политике Алексей Ардышев. Если отставка произойдет, она станет второй среди заместителей Алексея Романова в этом году.

Напомним, сразу после новогодних каникул «Серый дом» покинул первый заместитель главы администрации Александр Боткачик. Официально озвученная причина ухода Боткачика со своей должности — выход на пенсию. И хотя отставка вице-мэра произошла вскоре после того, как замгубернатора Сергей Карасев поставил перед главой Ноябрьска вопрос о соответствии занимаемой должности его первого зама, источники агентства называют другую причину. Опытный чиновник, ответственный за строительство и жилкомхозяйство, Александр Боткачик не захотел больше рисковать, ставя свою подпись под некими документами, оформленными задним числом.

Что касается версий отставки Алексея Ардышева, наблюдатели, с которыми агентству удалось поговорить на правах анонимности, сходятся во мнении, что за два года совместной работы глава Ноябрьска так и не нашел общий язык со своим заместителем. Корни проблемы растут из Салехарда, откуда Ардышева прислали, по сути, присматривать за новым мэром Ноябрьска.

Алексей Романов ранее занимал должность главы небольшого ямальского поселка Уренгой. Ноябрьск в десять раз больше по количеству населения Уренгоя и во столько же раз проблемнее. Власти округа, скорее всего, руководствовались благими побуждениями, отправляя на помощь Романову опытного аппаратчика Ардышева.

Но, как утверждают знакомые с ситуацией источники, плотный контроль со стороны округа в лице Алексея Ардышева раздражал мэра Ноябрьска.

Ранее Алексей Ардышев работал в правительстве ЯНАО заместителем директора департамента внутренней политики, а затем советником губернатора Дмитрия Кобылкина. Входил в пул единороссов предвыборного проекта «Команда 89» во время выборов в Госдуму и Тюменскую областную думу 2016 года. Но не участвовал в выборах кандидатом, выполняя оргработу.

Сейчас, по мнению наблюдателей, после ухода с должности муниципального служащего, Ардышев может сосредоточиться на партийной работе. В том числе заменив в окружном региональном отделении «Единой России» Александра Ширыкалова, который сейчас больше сосредоточен на депутатской деятельности в Тюменской областной Думе.

Сам Алексей Ардышев недоступен для комментариев. В городской администрации Ноябрьска также отказались обсуждать будущее своего заместителя по информационной политике, предложив дождаться официальных объявлений.

Сергей Мороз
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