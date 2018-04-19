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18:51  19 апреля 2018 0

Почему никто не желает стать югорским депутатом

Мы спросили чиновников, единороссов, бизнесменов. Проблема в одном требовании Москвы
Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
Заседание окружной думы. Ханты-Мансийск, дума хмао
Кандидатов в депутаты приходится уговаривать для участия в выборахФото: Александр Кулаковский © URA.RU

ХМАО на пороге новой избирательной гонки самых масштабных региональных выборов. Югорчанам предстоит проголосовать за почти 800 новых депутатов, а также 20 глав поселений. Однако кандидаты не хотят сдавать декларации о доходах и массово отказываются от участия в избирательной гонке. Об этом 19 апреля «URA.RU» сообщил источник в окружном избиркоме.

По словам собеседника, раньше декларацию о доходах сдавали только выборочные депутаты, но с 2016 года эта процедура обязательна для всех. «Мало того, что нужно показывать свои доходы, нужно декларировать и заработки своей семьи.

Эти обстоятельства привели к сильнейшему кадровому голоду. Даже правящая партия не может найти достойных добровольцев на участие в выборах», — комментирует инсайдер.

Клипарт., налоговая декларация
Сдача деклараций перепугала всех кандидатов
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Проблему подтвердил агентству глава избирательной комиссии ХМАО Денис Корнеев. «Нужно понимать, что речь идет о поселениях. Депутаты такого уровня работают на волонтерских началах, без заработной платы. При этом человек должен добросовестно выполнять свою работу, тратить время и силы. Кроме этого, как только он станет депутатом, так с него сразу потребуют декларацию, а это дополнительные хлопоты, которые демотивируют кандидатов», — объясняет Денис Корнеев.

Как сообщил агентству источник в югорском «Белом доме», в регионе стоит задача по обновлению депутатского и управленческого корпуса. «В силу кадрового голода в первую очередь смотрят в сторону бизнеса. А эта публика, как никто другой, не хочет разглашать информацию о своих заработках, имуществе и кредитных займах», — отмечает собеседник агентства.

Форум Команда Югры. Сургут, единая россия хмао
Кураторы политических партий не знают, где брать достойных политиков
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В пример источник приводит депутата окружной думы, бизнесмена Алексея Андреева. «Андреев принципиально скрывал информацию о своих доходах, но, когда ему все-таки пришлось, открыл их и сразу попал в список „королей госзаказа“ и вторую сотню рейтинга богатейших людей страны по версии Forbes. Это не самым лучшим образом работает на имидж народного избранника», — комментирует собеседник.

Как сообщил «URA.RU» руководитель исполкома «Единой России» в ХМАО Александр Зеленский, у партии возникают некоторые сложности на определенных территориях, но острого кадрового голода «Единая Россия» в регионе не ощущает. «Мы понимаем, что взят курс на обновление партии, и работаем над этим. Проводим множество выездных мероприятий по выявлению перспективных лидеров, также у нас есть свой пул талантливой молодежи. Все идет в рамках существующих задач, и каких-то особенных сложностей мы не наблюдем», — комментирует Александр Зеленский.

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В ХМАО требуются 750 новых политиков

По мнению политолога Надежды Ушаковой, политические партии вполне способны исправить сложившийся дефицит кадров. «Исправление проблем — это систематическая партийная работа в области привлечения новых кадров. Во-первых, нужно привлечь кандидатов из бюджетных областей. Во-вторых, на роль кандидатов подойдут не только бизнесмены, руководители, но и их замы. Также достойными кандидатами могут стать общественники из некоммерческих организаций», — предполагает политолог.

Как ранее сообщало «URA.RU», в Югре официально дан старт кампании по самым масштабным муниципальным выборам за последние несколько лет. Жителям ХМАО предстоит выбрать 45 глав городов и поселков и больше 700 депутатов. По размаху эта кампания уступит 2016 году, когда избирались депутаты Госдумы, окружного парламента и дум крупнейших городов, но по количеству потенциальных новых людей, которые придут во власть, сентябрь 2018 года станет рекордным, тем более что во многих населенных пунктах сменятся одновременно и мэры, и депутаты. Причем предполагается серьезное обновление органов власти.

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© Служба новостей «URA.RU»
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