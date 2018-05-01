Автор «Народного инспектора»: автохамы получат десятки штрафов в день

10:00 01 мая 2018 0

Армию сотрудников ГИБДД заменят рядовые россияне Фото: Анна Майорова © URA.RU

Рядовые граждане получат возможность на законных основаниях снимать нарушения правил дорожного движения на фото и видео и отправлять в ГИБДД. В Госдуме рассматривается законопроект о «народных инспекторах». В частности, документ разрешает штрафовать водителей на основании видеозаписи очевидцев нарушения ПДД. Подробности своего предложения и предполагаемые последствия раскрыл соавтор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, лидер «Автомобильной России» Вячеслав Лысаков.

Каждый россиянин сможет наказать автохама Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Законопроект о «народных инспекторах» в первую очередь предполагает создание правовой базы для фото- и видеофиксации нарушений ПДД любым гражданином. Когда документ будет окончательно одобрен депутатами, МВД и Минсвязь смогут провести необходимый конкурс и выбрать исполнителя — того, кто займется разработкой специального приложения для новой системы. Таким образом, законопроект — всего лишь пусковой крючок для масштабного проекта, который призван кардинально изменить ситуацию на дорогах.

Думаю, что законопроект будет принят уже в этом году, постараемся до конца предстоящего лета. После этого должна быть создана специальная программа, обладающая самой высокой степенью защиты. Государство должно гарантировать, что это приложение, которое позволит вести фиксацию нарушений ПДД, невозможно вскрыть, взломать, что в него нельзя внести какие-либо изменения.

Схожие программы уже работают в Татарстане и Москве, однако по большому счету они незаконны.

Дело в том, что там [в указанных регионах] съемка нарушений ведется с рук, а в федеральном законодательстве административная ответственность определена за нарушения, зафиксированные с помощью автоматических систем фото- и видеофиксации, то есть без вмешательства человека. Поэтому, например, в Татарстане суды, в случае разбирательств, зачастую занимают сторону оштрафованных водителей.

Обычные граждане заменят инспекторов ГИБДД Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Мы же предлагаем, чтобы в стране действовала единая федеральная программа, а не региональная. Ее можно будет скачать с официального сайта Госуслуг. Вам будет достаточно снять нарушение ПДД — и автомобильному хулигану в автоматическом режиме придет соответствующий штраф. Не надо будет его куда-то вызывать, не надо составлять протокол, не надо приглашать того, кто зафиксировал нарушение.

Все будет проходить в автоматическом режиме. Полагаю, что новая система хорошо мотивирует водителей к адекватному поведению — каждый ведь будет знать, что любое их нарушение в любой момент может быть зафиксировано.

При разработке такого приложения крайне важно предусмотреть, чтобы его можно было скачать не только на планшет и смартфон, но и на видеорегистратор, установленный в автомобиле. Согласитесь, трудно представить себе гражданина, который стоит на перекрестке с телефоном и ждет нарушителя. Полагаю, что основной массив штрафов начнет поступать в Госавтоинспекцию именно с регистраторов. Планируется, что наказать нарушителя будет легко — достаточно скинуть файл на портал Госуслуг.

Думаю, что россияне поддержат эту инициативу — многим уже действительно очень надоели отморозки на дорогах, которые ведут себя крайне вызывающе, «подрезают» других участников движения, регулярно создавая аварийные ситуации и подвергая опасности жизни других людей. Очень надеюсь, что часть таких лихачей под столь жестким давлением, когда начнут получать по десять штрафов ежедневно, пересмотрят свое поведение. Мы постараемся привести их в чувство. Ведь идея изначально направлена не против нормальных автомобилистов, а против хамов на дорогах.

Не думаю, что многие решатся обжаловать выписанные нарушения — полагаю, что таких будет один на тысячу. Хамы ведь знают, как себя ведут, просто сейчас пользуются безнаказанностью.