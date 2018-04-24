Холманских начал готовиться к новой работе

18:56 24 апреля 2018 0

Холманских готовится к инаугурации президента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских готовится к запланированной на 7 мая инаугурации главы государства. В этот же день закончится его трудовой контракт, так же как контракты других полпредов и членов российского правительства. В этой связи режим работы «наместничества» в последние месяцы заметно изменился.

Старания полпреда по пребыванию в повестке поддержали федеральные гости — например, генпрокурор РФ Юрий Чайка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники полпредства обращают внимание, что последняя рабочая неделя с 16 по 20 апреля у полномочного представителя главы государства прошла в совещаниях и разъездах. Самое примечательное в ней то, что все без исключения мероприятия были выданы в паблик. Работая в обычном, неавральном режиме, «наместничество», несмотря на перманентно ведущуюся работу, не всегда затрудняет себя полнотой информирования широкой общественности.

Источник утверждает, что настроения сотрудников и руководителя различные: работники аппарата также имеют срочные трудовые договоры, но они действуют не до 7, а до 18 мая. Ожидается, что к этому моменту президент назначит своего нового представителя на Урале. Большинство собеседников агентства считают, что Игорь Холманских сохранит свой пост: в последние полгода он был активен и результативен. Так, именно с его подачи был отложен взрыв телебашни в Екатеринбурге и отклонен проект сокращения депутатов-списочников в думе административного центра Свердловской области.

«Общались с одним из замов, говорит, все по-прежнему. Уверены, что прежний [Игорь Холманских] останется, поэтому вроде как все там спокойные», — уточняет работник территориального представительства крупной федеральной госструктуры.

Полпредство собирает огромные совещания и каждое старается подавать в паблик Фото: uralfo.gov.ru

Его коллега из федерального силового ведомства уверен, что рядовые работники полпредства «должны волноваться меньше всего». «Когда оттуда хоть кого-то выгоняли. Там все люди на сто раз проверенные, какую-то работу так или иначе делают — если полпредство само не закроют однажды, то эти люди точно никуда не денутся».

Понравиться шефу хотят многие. Например, до сих пор никогда себя не проявлявший и даже считавшийся нелюдимым помощник полпреда Андрей Березовский стал активно ездить по территориям. Здесь он посещает как крупные мероприятия, проводимые властями регионов, так и малые, сулящие крайне незначительное присутствие в паблике (такие, например, как встреча с победителями конкурса учащихся 5 — 11 классов «Учись на отлично!»).

Смену режима работы на «аврал» ощутили не только внутри полпредства. «Последние два месяца у них сплошные совещания, — рассказал высокопоставленный представитель свердловского правительства. — Поводы чаще пустяковые, изредка — просто для того, чтобы держать руку на пульсе, продемонстрировать погруженность в проблематику. И все это с помпой — до видеоселекторов со всеми субъектами и Москвой. Раньше требовали с регионов министров, а с недавних пор согласны и на замов, лишь бы приходили, наполняли зал».

Перед началом нового цикла Холманских заручился поддержкой всех, включая духовенство Фото: uralfo.gov.ru

При этом поддерживать статусность своих мероприятий полпредству удается с переменным успехом. На последнем совещании с представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса УрФО от Челябинской и Курганской областей присутствовали губернаторы Борис Дубровский и Алексей Кокорин. В то же время Свердловскую область представлял даже не профильный первый вице-губернатор Алексей Орлов, а министр промышленности и науки Сергей Пересторонин.

В самом полпредстве заверяют, что работу активизировали вовсе не из-за приближающейся инаугурации и связанным с ней переназначением. «Дело в том, что полпред работает не для отчетности и не для генерирования информационных поводов. Он работает в рамках реализации задач, которые ставят глава государства и руководство его администрации. Этих задач много, отсюда — и объем работы. Проводимые мероприятия никак не связаны с какими-либо политическими событиями, а носят системный и систематический характер», — пояснил «URA.RU» заместитель полпреда президента РФ в УрФО Борис Кириллов.