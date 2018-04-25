Зачем самый большой ТЦ на Ямале пошел на блеф, объявив о закрытии?

21:12 25 апреля 2018 0

Самый крупный на Ямале ТРЦ не могут поделить, но страдают при этом арендаторы и жители Фото: пресс-служба УК «Норд»

Сегодня, 25 апреля, в Новом Уренгое на неопределенный срок должен был закрыться ТРЦ «Солнечный», общей площадью 41 000 кв. метров. Решение о закрытии, как и об его отмене приняли в ООО «УК «Норд», представляющей интересы конкурсных управляющих ликвидируемой по решению суда группы компаний «Анкор» известного на Ямале предпринимателя Сергей Плешкова.

До вчерашнего вечера посетителей ТРЦ встречало такое объявление на дверях Фото: группа «ГОРОРО Новый Уренгой» в «ВК»

Вчера, 24 апреля, представитель УК «Норд» Дмитрий Борзов рассказал, что здание торгового центра, принадлежащее сейчас ПАО «Сбербанк», передано в управление ООО «Управляющая компания «Норд». По словам Борзова, в течение последних двух недель сотрудники обществ с ограниченной ответственностью «Якиманка», «Фуд Стар» и «Промышленные технологии», аффилированных с бывшим собственником, провоцируют силовой конфликт. «Их бывшие сотрудники врываются в здание, портят имущество, отключают электроэнергию, в том числе обесточили пожарную сигнализацию, тем самым угрожая безопасности арендаторов и посетителей», — уточняет представитель УК «Норд».

По этому поводу он неоднократно обращался в полицию Нового Уренгоя, писал обращение лично к губернатору ЯНАО Дмитрию Кобылкину и начальнику УМВД России по ЯНАО Александру Удовенко. При этом угрозы сотрудникам УК продолжают поступать, а меры противодействия этому полицией не приняты.

В пресс-службе силового ведомства «URA.RU» подтвердили факт получения 24 заявлений от разных сторон конфликта. Силами сотрудников ОМВД по Новому Уренгою проводится проверка, по результатам которых будут приняты соответствующие меры.

На какое-то время ТРЦ действительно стал для газовой столицы ярким явлением Фото: группа «ТРЦ „Солнечный“» в ВК

Вчера же вечером представители УК «Норд» заявили, что получили поддержку со стороны администрации Нового Уренгоя и правоохранительных органов, а также пошли навстречу жителям города и предпринимателям, приняв решение о продолжении работы ТРЦ. Тем не менее конфликт далек от разрешения.

Бенефициаром ГК «Анкор» является известный в Новом Уренгое предприниматель Сергей Плешков, начинавший с продуктового ретейла. Он же при участии партнеров в своей время построил торговые центры «Анкор», «Гудзон», «Вертолет» и крупнейший на Ямале ТРЦ «Солнечный». Строительство сопровождали многочисленные скандалы, а заемные средства, на которые воздвигались торговые центры, возвращены не были. Главный кредитор — «Сбербанк России» — предъявил претензий к компаниям Плешкова на сумму 2,8 млрд рублей. Залогом были торговые центры. Решениями судов компании были признаны банкротами, в них ввели конкурсных управляющих, задача которых любым законным способом вернуть кредиторам их деньги.

Право управлять недвижимостью, ставшей залогом Сбербанка, передал через свои дочерние предприятия компании ООО «Нефтесервис», которое в свою очередь поручило это обществу «Управляющая компания «Норд», зарегистрированному в Самарской области.

Такого крупного ТРЦ на Ямале пока больше нет Фото: группа «ТРЦ „Солнечный“» в ВК

Как заявляет официальный представитель конкурсных управляющих Константин Кийко, вместо документов по реестру, печатей и штампов они получили кучу бумаг, сваленных в гараже. К тому времени Сергей Плешков успел передать значительные части своей торговой недвижимости в своих ТЦ в аренду близкой к нему компании ООО «Якиманка». Эта компания получила в аренду 11 тысяч квадратных метров ТРЦ «Солнечного» за 399 рублей за квадратный метр. И передала в субаренду другим аффилированным компаниям, которые сдают торговую площадь по цене от трех до 10 тысяч рублей.

То есть весь доход от аренды торговых центров остается у фирм-прокладок и, как считает Константин Кийко, в конечном счете поступает Сергею Плешкову. При этом, по словам представителя конкурсных управляющих, «Якиманка» в течении всего этого времени не оплачивает и коммунальные услуги. «И даже по своему договору аренды с ООО „Анкор Девелопмент“ с ценой 399 рублей за квадрат ни заплатила ни копейки и должна уже более 100 миллионов рублей», — утверждает Константин Кийко.

В том числе и поэтому, считает Константин Кийко, вовремя не вывозятся мусор и отходы производства, которое работает в продуктовом магазине «Анкор», находящейся под управлением ООО «Якиманка». Сотрудников этой компании он обвиняет и в расхищении имущества, и других опасных для посетителей противоправных действиях.

Официальный представитель ООО «Якиманка» адвокат Ирина Виткалова в разговоре с «URA.RU» представила совершенно противоположную версию. По ее словам, именно сотрудники УК «Норд» портят имущество и отключают электричество в торговых центрах, что приводит к разморозке систем отопления и порче продуктов. Она считает, что своими действиями управляющие подталкивают арендаторов перезаключить новые договоры аренды с их компанией.

Несмотря на небольшой юбилей ТРЦ сложно передать посетителям праздничное настроение, которого нет Фото: группа «ТРЦ „Солнечный“» в ВК

На это же было рассчитано и запугивание арендаторов закрытием ТРЦ «Солнечный», оставив их без работы. При этом адвокат утверждает, что никто не видел договор между собственником здания ООО «Анкор Девелопмент» и ООО «УК «Норд», а стало быть нет никаких оснований им даже находиться в здании. Кроме того, пока все решения судов на стороне ООО «Якиманка». И именно их поддерживает городская власть. А пришлые люди из УК «Норд» нападают на их сотрудников, мешая им исполнять свои рабочие обязанности.

Ее точку зрения поддерживают арендаторы, с которыми удалось пообщаться агентству. Один из предпринимателей поделился с «URA.RU» информацией о том, что на самом деле именно сотрудники УК «Норд» отключили пожарную сигнализацию и все делают для того, чтобы торговый центр закрыть, заставив таким образом нас перезаключить договоры аренды с ними. Но суд доказал, что ООО «Якиманка» и ООО «Фуд Стар» заключили с нами договоры аренды правомочно. «Закрыв наши рабочие места, нас бы никто не освободил от уплаты аренды, а это от трех до 10 тысяч рублей за квадратный метр», — сетует предприниматель.

Константин Кийко, представляющий интересы УК «Норд», парирует Ирине Виткаловой тем, что рассмотрения в судах специально затягиваются ее подзащитными. А следующее рассмотрение иска о признании договора аренды ничтожным перенесено по инициативе «Якиманки» в Омск. Что касается договора, дающего право УК «Норд» выступать от имени собственника здания, по версии Константин Кийко, он существует, но лично он считает, что они не обязаны кому-то его предъявлять.