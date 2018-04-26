В Москве заработал первый в России легальный бордель

13:40 26 апреля 2018 0

Секс-куклы много чего умеют ФОТО: предоставлено Dolls Hotel

В Москве открылся «первый в России легальный бордель» — так его позиционируют организаторы. Это гостиница с номерами, в которые можно заказать куклу для развлечений в человеческий рост. Заведение располагается в районе Москва-Сити и уже приступило к работе.

«Когда люди слышат слово „бордель“, приходит ассоциация, что это нечто нехорошее и противозаконное, поэтому первый вопрос, которые задают нам — насколько все это легально? Мы — сервис на базе отеля, где можно снять номер с куклой. По вашему желанию мы можем даже нарядить ее в тематический костюм. По сути, это просто отель с допуслугой — прокатом оборудования», — пояснил «URA.RU» основатель Dolls Hotel Дмитрий Александров.

Помимо номеров с куклами в отеле есть и номера для встреч со спутницей.

«Можно прийти с женой, с подругой, да даже одному — просто поспать: это же отель с почасовой оплатой!», — говорит организатор бизнеса. Часть номеров будут «тематическими» (например, с клеткой). Стоимость комнаты — от 1,5 тысячи рублей за час, вместе с куклой услуга обойдется в пять тысяч рублей.

Проверено на себе

«Кожа» у секс-кукол мягкая и теплая — приятная на ощупь Фото: Андрей Гусельников, URA.RU

Корреспонденту «URA.RU» удалось побывать в только что открывшемся заведении. Куклы сделаны из хорошего силикона — их «кожа» мягкая и приятная на ощупь. Поднять такую «подружку» нелегко — она весит, как живая девушка — 40 килограммов.

Волосы у кукол оставляют желать лучшего, но все остальное — «при ней», даже накрашенные ногти на руках. Некоторые резиновые подруги — с подогревом: для тех, кому хочется «более реалистичных ощущений». «Можно не бояться: она не подключается к розетке и током не ударит», — говорит Александров.

По его словом, в скором будущем появятся и Real Dolls — куклы с мимикой и искусственным интеллектом. «Они смотрят на тебя, узнают и начинают общаться: в память куклы заложено до 100 клиентов», — рассказывает Дмитрий. Правда, говорить резиновые подружки будут первое время только на английском.

Куклу не оштрафуешь

Новость о том, что такой отель откроется, уже мелькала в прессе и вызвала оживленное обсуждение в среде «девушек легкого поведения».

«У каждой секс-работницы есть секс-игрушки — сегодня это очень востребовано,

— призналась «URA.RU» секс-работница со стажем Дорина Иванченко. — Здесь мы видим продолжением этой индустрии».

Дарина Иванченко рассказала «URA.RU», как секс-работницы восприняли появление «силиконовых конкуренток» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Девушки замечают, что кукла может не бояться полицейских: она — всего лишь игрушка, ее не оштрафуешь. Однако, по мнению секс-работниц, вопросы у силовиков к организаторам отеля все же могут возникнуть. «Помимо, административной ответственности, есть и уголовная — за организацию проституции (статьи 240-241 УК РФ), — объясняет Дарина, которая, будучи юристом, часто консультирует девушек-коллег по правовым вопросам. — Человека, которого вовлекли, здесь нет, но есть организация „иных действий сексуального характера“ — есть о чем поспорить юристам». По ее мнению, сотрудники полиции нравов непременно заглянут в отель и, скорее всего, проведут «контрольную закупку».

Также девушки не исключают, что гостиницу с резиновыми куклами могут атаковать приверженцы Милонова, последователи националиста Дацика и прочие блюстители морали и нравственности (в Москве, например, очень активна в этом направлении «Белая гвардия»). В ответ организаторы досугового центра заявляют, что в отеле будет профессиональная охрана.

«Конкуренции не боимся»

Другой вопрос, который активно обсуждается в среде секс-работниц — как относиться к силиконовым конкуренткам. «Мужчинам нравится пробовать все новое, и они точно захотят это попробовать, — говорит Дарина Иванченко. — Но девушки уверены: увлечение куклами будет временным, не более чем дань моде. Человек сходит, попробует, скажет: „Да ну, фигня“ и вернется».

Один из «тематических» номеров — с клеткой Фото: Андрей Гусельников, URA.RU

Как объясняет представитель этого сообщества, все дело — в искусстве общения: «жену на час» никакая игрушка на заменит. «Кукла не дает эмоции, даже если она умеет разговаривать», — говорит Дарина. — Высший пилотаж — когда секса нет, а девушка берет деньги за объятия (такая знаменитая секс-работница есть в США). А у наших девушек общение, которое они дают клиентам, — это нечто само собой разумеющееся».

Резюме этих дискуссий — «конкуренток» можно не бояться. «Мы эту „конкуренцию“ проходили уже не раз: были негритянки (экзотика), были женщины из Средней Азии (цена). Теперь вот куклы появились — ну сходят к ним, потом к нам вернутся », — уверена действующая секс-работница.

Кто проследит за ВИЧ-инфекцией?

Зато у девушек — масса вопросов по поводу безопасности контактов с куклами.

«За клиентом в номере никто не проследит — где гарантия, что он будет пользоваться презервативом? — спрашивает Дарина. — Скорее всего, он захочет секс без презерватива.

И тогда встает вопрос о дезинфекции — кто это будет делать, когда, чем?»

Организаторы бизнеса рассказывают, что для обработки силиконовых изделий будут применяться специальные дезсредства и технологии ФОТО: Андрей Гусельников, URA.RU

Вопрос безопасности касается и персонала. «Конечно, какое-то обеззараживание будет применяться, но изначально эти куклы создавались для индивидуального использования — как и любые секс-игрушки, — говорит юрист секс-работников. — Но, поскольку они очень дорогие, появилась услуга аренды. Не факт, что это безопасней, чем с женщиной. Если живая девочка хоть как-то контролирует процесс, то кукла не контролирует ничего. Но тоже «дает всем».

В ответ руководители Dolls Hotel разъясняют, как будет происходить «обработка изделий» — препаратами, поставляемые из Европы (на них есть сертификаты). Раствор будет вводиться внутрь силиконой женщины с помощью специального шприца. После помывки «девушку» будут сушить специальным феном. Каждая обработка будет занимать 40 минут.

Устроители бизнеса бросают, в свою очередь, камень в огород проституток. «Почему-то никто не говорит о том, какой процент секс-работниц заражен ВИЧ-инфекцией, — говорит Иванченко. — Честная статистика — около 40%. Больше половины из них наркоманы: именно чтобы заработать на наркотики, они идут в проституцию. Представляете, сколько человек заражает каждая из них?» Он уверен, что при правильной обработке силиконовые женщины безопаснее живых жриц любви.

Секс-куклы спасают семьи и помогают аутистам

Дмитрий Александров: «Для нас это не только бизнес, но и социальная миссия» Фото: Андрей Гусельников, URA.RU

Организаторы Dolls Hotel заявляют о том, что для них это не только бизнес, но и некая социальная миссия: компания запускает образовательные услуги в сфере сексуального просвещения. «Мы хотим, чтобы люди не боялись говорить о сексе, о том, что такое секс-тех, о том, как получать и как доставлять удовольствие, как правильно предохраняться, чтобы не было ни инфекций, ни нежелательных беременностей, — говорит Дмитрий Александров.- Потому что у нас сейчас секс-образования нет: какие бы курсы ни появлялись в школах, их все запрещают».

По его словам, к разработке образовательной программе привлекли психологов и сексологов, она почти готова. «Будут и онлайн-семинары, и выездные тренинги, — обещает Александров. —

Если в стране есть курсы «Как затащить девушку в постель на первом свидании?» или «Как соблазнить олигарха?» — почему мы не можем проводить семинары о сексуальном здоровье?».

Секс-куклы призваны помочь тем, у кого проблемы с реальными женщинами Фото: предоставлено Dolls Hotel

По мнению бизнесмена такие образовательные семинары, а также сами секс-куклы будут способствовать, как это ни странно, сохранению семей. «Люди всегда ищут разнообразия: рано или поздно многие начинают использовать ролевые игры, потом идут в интернет-секс-шопы и в итоге что-нибудь себе заказывают, — говорит Дмитрий. — Потом начинается тема „секс втроем“: об этом задумывался каждый, но, по статистике, более 65% пар после секса втроем распадается. Мы предлагаем выход: закажите себе домой куклу, попробуйте — хотя бы посмеетесь».

Наконец, куклы призваны разнообразить сексуальную жизнь людям, испытывающим проблемы с реальными женщинами. «По опыту Испании (откуда пришла франшиза — прим. ред.), 30% пользователей таких отелей — люди, у которых есть какие-то отклонения. Например, аутизм, — рассказывает руководитель Dolls Hotel.— Если у человека боязнь общества — для таких людей есть выездные услуги: можно заказать куклу к себе на дом. С помощью куклы можно воплотить в жизнь свои самые нереальные фантазии, например, американцы сделали куклу-аватара с хвостом на спине. А в Японии использование таких кукол уже давно стало нормой. В Европе сервис появился только в прошлом году и сейчас активно развивается, уже появившись в Испании, Англии, Германии, Франции, Дании и Италии».

Смотрите фотогалерею — номера и куклы отеля Dolls Hotel

Некоторые куклы настолько реалистичны, что не отличишь от живых девушек Фото: предоставлено Dolls Hotel

Фото: предоставлено Dolls Hotel

Фото: предоставлено Dolls Hotel

Фото: предоставлено Dolls Hotel

Фото: предоставлено Dolls Hotel

Фото: предоставлено Dolls Hotel

Фото: предоставлено Dolls Hotel