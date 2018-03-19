За «голый марш проституток» нацист Дацик приговорен к тюрьме

18:14 19 марта 2018 0

Ближайшие годы он проведет в колонии строгого режима Фото: Ирина Маслова

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по делу националиста Вячеслава Дацика. Об этом «URА.RU» сообщили в Санкт-Петербургском городском суде. «Подсудимый приговорен к 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима», — рассказали в пресс-службе питерского горсуда.

Суд переквалифицировал некоторые действия подсудимого: так, часть 2 статьи 139 Уголовного кодекса РФ (незаконное проникновение в жилище с применением насилия) была заменена на часть 1 этой же статьи (без применения насилия), статья 162 «разбой» заменена на статью 213 УК РФ (хулиганство), статья 116 (побои) осталась в приговоре.

Нациста Вячеслава Дацика обвиняли в погромах в борделе на Васильевском острове: он с друзьями вломился в «нумера», выставил обнаженных девушек и их клиентов на улицу и гнал до отделения полиции. Впоследствии оказалось, что это было не единственное нападение Дацика на публичные дома — их были десятки. Во время одного из них чернокожая проститутка, спасаясь от нациста через окно, сломала себе позвоночник. В отношении Дацика было возбуждено уголовное дело по статьям 139 УК РФ («нарушение неприкосновенности жилища») и 162 УК РФ («разбой»). Расследование вел Следственный комитет России.