{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Посещаемость сайта превысила 1,6 млн
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,55
Динамика за 2 недели
Евро 70,60
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 марта 2018
18:14  19 марта 2018 0

За «голый марш проституток» нацист Дацик приговорен к тюрьме

Ближайшие годы он проведет в колонии строгого режимаФото: Ирина Маслова

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по делу националиста Вячеслава Дацика. Об этом «URА.RU» сообщили в Санкт-Петербургском городском суде. «Подсудимый приговорен к 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима», — рассказали в пресс-службе питерского горсуда.

Суд переквалифицировал некоторые действия подсудимого: так, часть 2 статьи 139 Уголовного кодекса РФ (незаконное проникновение в жилище с применением насилия) была заменена на часть 1 этой же статьи (без применения насилия), статья 162 «разбой» заменена на статью 213 УК РФ (хулиганство), статья 116 (побои) осталась в приговоре.

Нациста Вячеслава Дацика обвиняли в погромах в борделе на Васильевском острове: он с друзьями вломился в «нумера», выставил обнаженных девушек и их клиентов на улицу и гнал до отделения полиции. Впоследствии оказалось, что это было не единственное нападение Дацика на публичные дома — их были десятки. Во время одного из них чернокожая проститутка, спасаясь от нациста через окно, сломала себе позвоночник. В отношении Дацика было возбуждено уголовное дело по статьям 139 УК РФ («нарушение неприкосновенности жилища») и 162 УК РФ («разбой»). Расследование вел Следственный комитет России.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров