Улюкаев будет шить обувь вместе с убийцами и ворами. Даже в -45!

11:00 27 апреля 2018 0

Экс-министру Алексею Улюкаеву предстоит отбывать наказание в тяжелых условиях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву, осужденному на восемь лет колонии строгого режима, предстоит тяжелая ссылка в отдаленный регион страны, Иркутскую область. Опрошенные «URA.RU» эксперты утверждают: распространенные в СМИ сообщения о том, что бывшего министра ждут в комфортной колонии с зимним садом, аквариумами с рыбками и баром, далеки от реальности. Улюкаеву, судя по всему, придется отбывать наказание бок о бок с убийцами и заниматься изготовлением обуви.

Исправительное учреждение ФБУ ИК №3 ГУФСИН России по Иркутской области, куда может прибыть высокопоставленный в недавнем прошлом чиновник, является исправительной колонией строгого режима для бывших работников судов и правоохранительных органов. Колония рассчитана на 1252 человека, включая участок общего режима для бывших работников судов и правоохранительных органов на 75 мест.

Алексею Улюкаеву предстоит «отмотать» восемь лет в колонии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Зимний сад, компьютерный класс и безалкогольный бар «У Иваныча», как рассказывали СМИ, там действительно есть, однако они вряд ли скрасят годы пребывания там экс-министра, считают адвокаты и бывшие осужденные, с которыми удалось поговорить «URA.RU».

«Какой зимний сад, о чем вы говорите! После относительно мягкого московского климата иркутская погода станет тяжелым испытанием для Улюкаева, это действительно огромный стресс для организма. Чем дальше отбываешь наказание от своей малой родины, тем тяжелее», — пояснил «URA.RU» автор книги «Замурованные» Иван Миронов, который до оправдания провел в «Матросской тишине» почти два года по обвинению в покушении на Анатолия Чубайса. В Иркутской области зима традиционно очень холодная и малоснежная, зачастую столбик термометра опускается до минус 45 градусов.

По его словам, «обычно, если „ВИПу“ хотят помочь, его не отправляют [отбывать наказание] куда-то очень далеко»:

«Похоже, что Улюкаева решили загнать за Можай [отправить далеко от цивилизации]. Так удобнее прессовать: родственники далеко, в Иркутск не наездишься, общественного контроля фактически никакого», — отметил Миронов.

Миронов предположил, что за Улюкаевым сохраняется оперативное сопровождение: «Видимо, ему будут сворачивать кровь [всячески мешать, выводить из себя], препятствовать выходу по УДО, а возможно, даже организовывать провокации при помощи других осужденных».

Собеседник «URA.RU» полагает, что экс-министра решили «наказать по полной программе»: «При желании его могли бы отправить на зону в Нижний Новгород или Рязань. Это практически под Москвой, но на это почему-то не пошли. Вопрос — почему».

Условия, в которых экс-министру предстоит отбывать наказание, далеки от курортных Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Улюкаеву предстоит отбывать наказание на «красной» зоне — в иркутской «тройке» нет деления на «авторитетов», «блатных» и «шестерок». «Сейчас это деление колоний на „черные“, где у власти неформально находятся представители криминального мира, и „красные“ (где власть сконцентрирована в руках администрации) смазано, — рассказал „URA.RU“ юрист международной группы „Агора“ Алексей Глухов. — В большинстве колоний власть администрации все более ощутима и представители криминального мира выстраивают отношения с „хозяином зоны“. Есть учреждения, где ломают людей, есть вымогательства, а есть более „коммерческие“ учреждения. Все это очень условно и зависит от того, кто осужденный. Судьи, прокуроры, полицейские и другие бывшие сотрудники отправляются в специализированные тюрьмы. Есть сепарация и в обычных колониях — ранее сидевшие и остальные содержатся раздельно».

По его словам, как правило, чиновники в колониях находятся в более привилегированных условиях: «Это, как правило, места трудоустройства в колонии. Одно дело — быть коптером или хлеборезом, а другое — на швейном производстве выдавать норму».

Вероятно, в иркутской колонии Улюкаеву предстоит заниматься изготовлением обуви — ее выпуск там освоили еще в 1997 году.

Учреждение выкупило оборудование у местной обувной фабрики «Ангара». Под три цеха с полным циклом производства отвели здание, где раньше занимались деревообработкой. В основном заключенные выпускают продукцию для нужд армии.

Подбирать окружение для Улюкаева никто не будет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Адвокат Петр Домбровицкий рассказал «URA.RU», что Улюкаева вряд ли будут обижать другие осужденные: «На „красных“ зонах чаще всего заправляют те, кто в прошлой жизни был рядовым сотрудником уголовного розыска, всякие „шишки“ и генералы там, как правило, на нижней ступени условной иерархии. Однако таких высокопоставленных лиц, как Улюкаев, обычно не трогают — знают, что человек умный, непростой. Хотя и подбирать умное и интеллигентное окружение ему никто не станет — будет сидеть с убийцами и ворами».

По словам Домбровицкого, вполне возможно, что экс-министру удастся наладить хорошие отношения с администрацией колонии: «Может быть, родственники Улюкаева перечислят деньги на ремонт или закупку унитазов или холодильников, например».

По словам председателя коллегии адвокатов «Князев и партнеры», адвоката Андрея Князева, строгие колонии практически одинаковы по всей стране. «Улучшить условия пребывания там достаточно сложно. Ну что такого вы можете приобрести, чтобы жить в колонии стало легче? Разве что кровать помягче». Впрочем, по его словам, бывали случаи, когда осужденных в сопровождении выпускали за пределы исправительного учреждения, например, съездить пообедать в ресторан.

Один из бывших осужденных, который отбывал наказание в исправительной колонии строгого режима, рассказал «URA.RU», что при наличии денег нетрудно обеспечить комфортные условия отсидки: «У нас был товарищ, который проплатил строительство сауны и бассейна. Когда хотел — заказывал питание из ресторана. Ну, и с женщинами тоже общался. В общем, ничего нет невозможного даже за „колючкой“».