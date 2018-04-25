Улюкаев отправится в VIP-колонию, где есть «Бар у Иваныча», рыбки и уроки рисования

00:01 25 апреля 2018 0

Осужденный министр будет отбывать срок в относительно комфортных условиях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев проведет свой тюремный срок в иркутской колонии строгого режима №3, в которой отбывают наказание бывшие высокопоставленные чиновники, судьи, а также сотрудники силовых ведомств. Особенностью исправительного учреждения является бар «У Иваныча», расположенный прямо на территории колонии.

Среди инфраструктурных плюсов иркутской колонии также называются зимний сад, в котором заключенные имеют право прогуливаться во время рабочего перерыва (во время прогулок осужденные могут пообщаться с психологом), компьютерный класс и несколько религиозных объектов — православный и буддистский храмы, а также молельные комнаты для иудеев и мусульман. В колонию иногда приезжают профессиональные художники для проведения мастер-классов, а дополнительное вдохновение зекам предлагается черпать от аквариумных рыбок — их в колонии более тысячи видов.

Главной фишкой ИК №3 является безалкогольный бар «У Иваныча». По словам очевидцев, интерьер заведения ничем не отличается от обычных забегаловок на свободе. Бар могут посещать заключенные в свой день рождения, либо за отличное поведение. По данным «Газета.ру», бывшего министра могут этапировать в Иркутск еще до майских праздников. Официально будущее место пребывания Улюкаева пока не разглашается по соображениям безопасности: чтобы никто не попытался вызволить чиновника или организовать провокацию.

Напомним, что Улюкаев был признан виновным в вымогательстве взятки у руководства «Роснефти». Бывший министр свою вину признавать отказался. В декабре 2017 года Мосгорсуд приговорил высокопоставленного чиновника к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей. В апреле 2018 года апелляционный суд оставил решение в силе, но слегка смягчил приговор: после выхода на свободу Улюкаев имеет право вернуться на госслужбу.