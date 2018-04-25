{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,66
Динамика за 2 недели
Евро 75,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
25 апреля 2018
24 апреля 2018
Главные новости Москвы
00:01  25 апреля 2018 0

Улюкаев отправится в VIP-колонию, где есть «Бар у Иваныча», рыбки и уроки рисования

Алексей Улюкаев в суде. Москва, улюкаев алексей
Осужденный министр будет отбывать срок в относительно комфортных условияхФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Глава МЭР Алексей Улюкаев задержан за взятку
все новости сюжета

Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев проведет свой тюремный срок в иркутской колонии строгого режима №3, в которой отбывают наказание бывшие высокопоставленные чиновники, судьи, а также сотрудники силовых ведомств. Особенностью исправительного учреждения является бар «У Иваныча», расположенный прямо на территории колонии.

Среди инфраструктурных плюсов иркутской колонии также называются зимний сад, в котором заключенные имеют право прогуливаться во время рабочего перерыва (во время прогулок осужденные могут пообщаться с психологом), компьютерный класс и несколько религиозных объектов — православный и буддистский храмы, а также молельные комнаты для иудеев и мусульман. В колонию иногда приезжают профессиональные художники для проведения мастер-классов, а дополнительное вдохновение зекам предлагается черпать от аквариумных рыбок — их в колонии более тысячи видов.

Главной фишкой ИК №3 является безалкогольный бар «У Иваныча». По словам очевидцев, интерьер заведения ничем не отличается от обычных забегаловок на свободе. Бар могут посещать заключенные в свой день рождения, либо за отличное поведение. По данным «Газета.ру», бывшего министра могут этапировать в Иркутск еще до майских праздников. Официально будущее место пребывания Улюкаева пока не разглашается по соображениям безопасности: чтобы никто не попытался вызволить чиновника или организовать провокацию.

Напомним, что Улюкаев был признан виновным в вымогательстве взятки у руководства «Роснефти». Бывший министр свою вину признавать отказался. В декабре 2017 года Мосгорсуд приговорил высокопоставленного чиновника к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей. В апреле 2018 года апелляционный суд оставил решение в силе, но слегка смягчил приговор: после выхода на свободу Улюкаев имеет право вернуться на госслужбу.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров