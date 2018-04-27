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27 апреля 2018
26 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
14:00  27 апреля 2018 1

«Ликвидатор МЧС» раскидал спасателей Екатеринбурга по разным городам

«Это — ответка на „Плохого спасателя“: не будут теперь снимать гадости про МЧС»
Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.RU»
Пляжи Челябинск, спасатели, мчс
Спасатели уверены, что таким образом их наказали за правдуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уральский поисково-спасательный отряд разделили на несколько частей и раскидали по разным городам. Об этом «URA.RU» сообщил источник в региональном МЧС. Такое решение было принято руководством Сибирского регионального центра МЧС, которому подчиняются теперь уральские спасатели — документ о передислокации оказался в распоряжении редакции «URA.RU». Из него следует, что 10 человек направлены в Курган, 10 — в Челябинск, 30 сотрудников переданы в оперативное подчинение ГУ МЧС по Свердловской области.

Распоряжение руководства СибРЦ МЧС появилось на следующий день после выхода ролика уральского спасателя Романа Никитина, в котором он сообщил о запуске канала «Плохой спасатель» на YouTube. Спасатель пообещал рассказывать на нем, что творится в «потемкинской деревне, имя которой — МЧС России», кто и как ворует деньги и почему спасатели ежегодно гибнут и получают травмы.

«Это — „ответка“ от Диденко (главы Сибирского регцентра МЧС, получившего прозвище „ликвидатор МЧС“ — прим. ред.): всех специально раскидали, чтобы не снимали всякие гадости про МЧС», — уверен сотрудник свердловского спасательного ведомства.

Сотрудников уральского ПСО разбросали по разным городам
Фото: читатели «URA.RU»

В документе ведомства говорится, что спасателей направляют в распоряжение областных главков МЧС «в целях проведения комплекса превентивных мероприятий, направленных на предупреждение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных сезонными рисками». Между тем, по мнению самих спасателей, это не более чем «официальная версия», истинная же причина — именно в желании приструнить уральских спасателей.

В пользу этого есть сразу несколько аргументов: «Диденко и раньше раскидывал своих сибиряков, но на Урале такого не было», — говорят спасатели, отмечая, что эффективность этих «превентивных забросок» весьма сомнительна. «В Челябинской области есть мощная областная служба, а в городе Новогорном — воинский спасательный центр, — рассказывает источник в МЧС. — В Курганской области — областная служба и СПСЧ (специализированная пожарно-спасательная часть). В Тюмени — областная служба, у которой оснащение и финансирование будет получше, чем у уральского ПСО. Смысла „раздергивать по углам“ региональный отряд нет никакого».

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Екатеринбургские спасатели, получившие «путевки» в Курган, Челябинск и Тюмень, уже уехали туда накануне. Всего, по данным «URA.RU», из пяти дежурных смен в Уральском ПСО в городе осталось две. А на Белоярском водохранилище (где и снимал свои первые разоблачительные ролики Роман Никитин) дежурство спасателей, по информации агентства, и вовсе отменили. Хотя, как отмечают «спасы», Белоярка — реально один из самых опасных водоемов: атомные реакторы БАЭС подтапливают лед теплыми сбросами, там постоянно отрываются льдины и почти каждый год тонут рыбаки.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области официально подтвердили информацию о передислокации спасателей УрПСО. «Не раскидали, а направили — для усиления группировки на территориях в связи с наступлением пожароопасного и паводкоопасного периода», — пояснила Наталья Зырянова, руководитель пресс-службы областного спасательного главка.

По ее словам, такое происходит не впервые — это сложившая в МЧС практика. «Они на то и уральский отряд, чтобы оказывать помощь на территории субъектов, входящих в округ, а если будет необходимость, то и за его пределами, — говорит официальный представитель свердловского ГУ МЧС. — В прошлом году они, например, работали на паводке в Тюменской области, а недавно вернулись с Алтая. Это их первоочередная задача».

Фото: читатели «URA.RU»

Фото: читатели «URA.RU»

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