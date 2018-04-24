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24 апреля 2018
23 апреля 2018
14:00  24 апреля 2018 0

Уральский спасатель, писавший Путину, запустил шоу про бардак и коррупцию в МЧС. ВИДЕО

Спасатели хотят рассказать обществу о реалиях своей работы. На фото Роман Никитин.Фото: скрин с видео

Бывший спасатель-авиадесантник Анатолий Долговых из Екатеринбурга вместе с коллегами запустил youtube-шоу «Плохой спасатель». В проекте бывшие и действующие сотрудники МЧС обещают рассказывать правду об условиях работы российских спасателей.

«На нашем канале мы заглянем за обратную сторону потемкинской деревни под названием МЧС. На конкретных примерах мы посмотрим, кто и как руководит нашей работой. Кто и как ворует в системе МЧС. Посмотрим, почему и как каждый год получают травмы и гибнут спасатели, и пожарные. Расскажем о молчунах, о фейковом импортозамещении и госзакупках, об отсутствии охраны труда.

Вы спросите, зачем мы это делаем? В условиях, когда сидит Сергей Генин (начальник пожарного звена, которого обвинили в гибели 37 человек в кемеровским ТЦ «Зимняя вишня» — прим. ред.), когда отдают спасателей и пожарных на растерзание толпе за то, что они делали свою работу, когда каждый день руководство плюет нам в лицо, единственный способ защитить себя — говорить правду о наших проблемах», — говорит в анонсе проекта спасатель Роман Никитин. Ранее Никитин опубликовал видео, где спасатели вынуждены тянуть жребий, чтобы решить, кому достанется положенная зимняя обувь — на 95 спасателей поступило лишь 60 пар.

Как рассказал «URA.RU» Долговых, в проекте участвует около шестидесяти человек. Спасатели решили снять проект, потому что «закрыли начкара в Кемерово и надоел бардак». В данный момент идет монтаж сразу нескольких выпусков «Плохого спасателя». В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области «URA.RU» сообщили о том, что пока не видели анонс шоу.

Данил Бардин
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