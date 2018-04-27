Челябинский город-сад хотят засыпать мусором

19:46 27 апреля 2018 0

Карабашцы впервые перестали думать о переезде в другой город Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Карабаша рискуют остаться без мечты о городе-саде, который им пообещала «Русская медная компания», собственник градообразующего предприятия «Карабашмедь». Считавшийся еще недавно одним из самых грязных на планете, город постепенно стал преображаться. У жителей больше нет повода жаловаться на воздух, им построили стадион и школу искусств. Казалось, до мечты рукой подать. Однако эти планы натолкнулись на решение чиновников расширить местную свалку и построить там мусоросортировочный завод сразу для семи соседних крупных городов.

Президент РМК Всеволод Левин, губернатор Челябинской области Борис Дубровский и глава Карабаша Олег Буданов в прошлом году на инвестиционном форуме в Сочи подписала трехстороннее соглашение о развитии города. Стороны договорились инвестировать три млрд рублей до 2021 года. РМК с того времени уже выделила более 312 млн рублей на развитие социальной сферы города. Это в 2,5 раза превышает расходы компании 2016 года. В Карабаше открылся новый спорткомплекс «Металлург» со стадионом, школа искусств, капитально отремонтированы санаторий-профилакторий, коррекционная школа и детский дом. Началось возведение первого в городе торгово-развлекательного центра с кинотеатром, и нового малоэтажного микрорайона «Золотая горка».

Борис Дубровский (слева) и Игорь Алтушкин приезжали на открытие нового спорткомплекса со стадионом в Карабаше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Однако местные жители столкнулись с новой проблемой — у них под боком, буквально в черте города хотят разместить гигантскую свалку. Городские депутаты признались, что никто с ними не советовался. «РМК построила шикарный ФОК, школу искусств, детсад. Город только начал дышать, народ успокоился и перестал вспоминать об экологических проблемах. И тут нам объявляют о расширении свалки. Этого нельзя допустить! Все депутаты против. Зачем РМК вкладывалась в город, если все усилия могут уничтожить? Не было слушаний, никто не спросил мнения карабашцев. Вот в Челябинске городскую свалку закрывают. А наш маленький Карабаш можно превращать в помойку? Карабашцы что, проклятые, что над нами можно издеваться?», — возмущается депутат Татьяна Глебова.

Региональные власти определили Карабаш зоной одного из пяти южноуральских кластеров по утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). Как рассказывала на совещании у губернатора и. о. министра экологии области Яна Куприкова, специально выбранному по конкурсу региональному оператору и инвесторам предстоит организовать новую систему обращения с коммунальными отходами в семи муниципалитетах, входящих в карабашский кластер: Златоуст, Миасс, Карабаш, Кусинский, Уйский и Чебаркульский районы. Для этого будет расширена карабашская свалка и построен мусороперерабатывающий комплекс.

РМК преображает город и меняет градообразующее предприятие — так теперь выглядит проходная «Карабашмеди» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спикер горсобрания Карабаша Дмитрий Шуткин всерьез обеспокоен новой экологической проблемой города. Как он сообщил корреспонденту «URA.RU», созданы сразу две рабочие группы. В одну из них вошли представители регионального оператора по обращению с ТКО (ООО «Центр коммунального сервиса», который ассоциируют с бизнесменом Артемом Чайкой), минэкологии области и местных властей. В мае пройдет первое совещание. Другая группа создана на базе ассоциации «Горный Урал», куда входят муниципалитеты горно-заводской зоны.

«Наш мусорный полигон строился для города. Он — маленький. Его мощности явно недостаточно для ТКО со всего кластера. А расширять опасно, потому что рядом находится Аргазинское водохранилище — питьевой источник Челябинска. Да и горожане против. У нас планомерно улучшается экологическая ситуация. РМК преображает город. Весной, например, начнется массовая посадка деревьев. Не хотелось бы, чтобы город в превращали свалку», — говорит председатель депутатского корпуса.

Мэр Карабаша Олег Буданов не столь категоричен. «Мы понимаем, что жители обеспокоены, в каком режиме будет построен или реконструирован полигон, как будет функционировать мусоросортировочный комплекс. Чтобы обсудить возможные недопонимания, дать необходимые разъяснения мы совместно с депутатским корпусом решили создать рабочую группу. Депутаты, представители градообразующего предприятия, министерства, регоператора и общественности будем обсуждать, как кластер будет функционировать. Выстраивание диалога с жителями в данном вопросе — одна из главных задач рабочей группы. Только в диалоге будет организован правильный процесс сбора и утилизации ТКО», — заявил чиновник.

К 2021 году Карабаш превратится в город-сад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пресс-секретарь минэкологии Челябинской области Екатерина Сорокина затруднились прокомментировать ситуацию, сославшись на отсутствие специалистов. Дозвониться до пресс-секретаря губернатора Дмитрия Федечкина не удалось, поскольку он находился в командировке. Замглавы региона Сергей Сушков рассказал, что карабашшский полигон еще два года назад был определен и утвержден в территориальной схеме обращения с ТКО. Поэтому изменить решение будет непросто.

«Проект прошел необходимые экспертизы Росприродназора и других компетентных органов. У депутатов есть сомнения, что могут быть негативные последствия. Но мы работаем с ними, показываем и доказываем безопасность объекта. Регоператор должен построить современный комплекс, он должен нивелировать негативные последствия, которые были при нынешней меньшей емкости. Если нам удастся убедить, что это более безопасно и от этого станет даже лучше, то полигон сохранит свое назначение. Если не удастся, будем вносить изменения в территориальную схему. Это не запрещено законом. Есть такая возможность, если будут предложены более разумные варианты. Это все вопрос обсуждения», — резюмировал вице-губернатор.

Всего в регионе будет организовано пять кластеров: Челябинский, Магнитогорский, Кыштымский, Карабашский, объединенный Саткинский и Усть-Катавский. Во всех, кроме последнего, уже выбраны регоператоры, которым предстоит организовать полный цикл утилизации мусора — от урны до переработки на свалке.