Топ-6 проблем Пермского края для нового прокурора

15:55 18 апреля 2018 0

Прокурор Прикамья сменится на два года раньше, чем планировали Фото: сайт Генпрокуратуры РФ

В четверг, 19 апреля, произойдет первое публичное появление кандидата в главы прокуратуры Пермского края Андрея Юмшанова. Депутатам Заксобрания Прикамья предстоит согласовать его на пост взамен Вадима Антипова, которому предписывают должность в Нижнем Новгороде. Если Юмшанов пройдет боевое крещение (парламентарии будут задавать вопросы), то российская Генпрокуратура передаст документы на подпись президенту. Только после этого новый прокурор Пермского края будет официально утвержден в должности. «URA.RU», лидирующее информагентство на Большом Урале, подготовило для Андрея Юмшанова аналитичку: что нужно знать о проблемах Пермского края, чтобы пройти собеседование в Заксобрании.

Скачки тарифов

В марте вице-премьер Удальев ходил на допрос в СК Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Новому прокурору следует разобраться с местным тарифообразованием на услуги ЖКХ, говорят собеседники «URA.RU». Этот болезненный вопрос волнует жителей, которые заваливают сайт прокуратуры вопросами.

В 2017 году запомнилась история с федеральной проверкой, когда антимонопольная служба изъяла в краевой Региональной службе по тарифам (РСТ) документацию периода работы губернатора Виктора Басаргина. Ревизоры выявили множество завышенных цен, после чего новому руководителю ведомства Антону Удальеву пришлось исправлять нарушения предшественников. Тарифы снизили, однако через полгода стало известно, что Следственный комитет расследует уголовное дело по факту превышения должностных полномочий самими сотрудниками РСТ при отмене долгосрочных тарифов для электросетевых компаний. На чьей стороне правда — еще предстоит разобраться.

Коррупция в законах

Коррупционные преступления — самая больная проблема региона, считает депутат от КПРФ Владимир Корсун. Коммунисты, например, ждут поддержки прокурора, например, в вопросе изъятия нажитого незаконно имущества у осужденных чиновников.

Предшественнику Юмшанова пеняют на то, что он вступался за своих подчиненных в конфликтах с местными властями Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Нужна чистка на местах

Источник «URA.RU» в правительстве отметил «слабую черту уходящего прокурора»: «Его коллеги в муниципалитетах не получали поддержки, когда вступали в конфликт с чиновниками». Например, в 2016 году прокуратура хотела судиться из-за недофинансирования медицины. Однако тема так и осталась подвешенной.

Политконсультант Людмила Ознобишина говорит, что прокуратура должна строже подходить к наказанию чиновников, уличенных в нецелевом расходовании денег бюджета. «Новому прокурору предстоит обратить внимание, сделать выводы и, возможно, где-то провести серьезные кадровые перестановки, — говорит собеседник. — Очень часто на местах прокуратура не занимает принципиальную позицию контролирующего органа по отношению к местным властям, а, наоборот, прикрывает».

Пермские стройки — важнейшая проблема для прокурора Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Стройки без правил

В Прикамье обострились проблемы у строителей, напоминают собеседники. Губернатор Максим Решетников публично заявлял, что отрасль необходимо «зачистить» от недобросовестных застройщиков. При этом от тех, кто останется работать на рынке Прикамья, власти хотят новых школ и детсадов. Сами застройщики напоминают, что социальные объекты — компетенция муниципалитетов. А многие строительные предприятия края и так находятся в предкризисном состоянии. И дополнительная нагрузка может привести к банкротству не только строительных фирм, но и поставщиков материалов, что скажется и на потере рабочих мест.

От прокурора ждут последовательности

Наблюдатели говорят «URA.RU», что «прокуратура в последнее время отличалась непоследовательностью, отсутствием ясной позиции, уходом от любых конфликтов с другими силовиками». Новому прокурору Пермского края необходимо сразу обозначить приоритеты и отстаивать свою позицию.

Тень предшественника

Несмотря на перечисленные проблемы и конфликты действующего прокурора края Вадима Антипова считают чуть ли не образцовым. Источники «URA.RU» в прокуратуре края утверждают, что Антипова долго «уговаривали» переехать на работу в Нижний Новгород, где «большие проблемы с чиновниками» и «нужен опытный и сильный прокурор».

Депутаты Пермского края готовят Юмшанову вопросы. Говорят, некоторые подключили даже политтехнологов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

За время работы в регионе он успел в десятки раз сократить ущерб от незаконной рубки леса, пояснил собеседник «URA.RU» в прокуратуре. Эта тема была одной из приоритетных для края, о чем ранее заявлял бывший губернатор Виктор Басаргин. Также Антипову удалось наладить процессы при возбуждении уголовных дел. Если до него за три дня реагировали только на 20% сообщений, то сейчас показатель вырос до 70%. Еще одним достижением источник называет систему оплаты контрактов: чиновники практически перестали задерживать бизнесу деньги за поставленные товары и оказанные услуги. Сейчас такие проблемы — единичные случаи, уверен собеседник агентства, но просит нового прокурора не прекращать следить за развитием в этой сферы.

Напомним, Вадим Антипов переехал в Прикамье в 2015 году и должен был покинуть пост только в 2020-м. Он поменялся местами работы с бывшим прокурором Пермского края Александром Белых. Пермяк устроился в Генпрокуратуру ПФО, но после задержания своего брата, губернатора Кировской области Никиты Белых при получении взятки, решил уволиться из органов.