Опорный вуз Тюмени предлагает России новую элиту

12:05 07 мая 2018 0

Тюменский индустриальный университет заявляет о себе как о новой кузнице кадров Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Тюменский индустриальный университет начал глубокую внутреннюю реформу. Уже в сентябре 2018 года по программам бакалавриата и магистратуры начнет работать высшая инженерная школа, где соберут подающих надежды, чтобы вырастить из них новую инженерную элиту страны. Новый подход меняет все старые принципы обучения: от образовательных программ до цвета стен в аудиториях. «URA.RU» побеседовало с архитектором начавшихся реформ — руководителем вуза Вероникой Ефремовой.

— Любая перестройка — это всегда риски. Вы уверены, что стоит менять уже устоявшиеся практики?

— Мы живем в быстро меняющемся мире. Сегодня совершенно иные скорости развития технологий, сама жизнь ставит перед нами новые цели. Система образования в целом и наш университет в частности столкнулись с такой проблемой, что существующие образовательные программы теряют свою актуальность ещё в процессе их реализации. Это значит, что выпускник зачастую выходит с компетенциями, которые были востребованы на начальном этапе его обучения, а мир уже шагнул вперед. Цифровая эпоха диктует необходимость разработки инновационного формата подготовки инженеров, наполнение его новым смыслом и новыми компетенциями.

— У вас есть план, просчитанная наперед стратегия?

— Над разработкой стратегии трансформации Тюменского индустриального университета мы работаем уже второй год. Совместно с московской школой управления Сколково были проведены две стратегические сессии, во время которых проектные команды создавали образ будущего университета и всех базовых процессов: образования, исследований и инноваций. В рамках этих сессий предлагались различные идеи и модели трансформации. В итоге, было принято решение приступить к реализации проекта по созданию высшей инженерной школы.

— Многие российские вузы сегодня экспериментирует с форматами обучения. Чем намерены удивить студентов именно вы?

Вероника Ефремова уверена: прежние образовательные методики себя изжили. Будущее — за индивидуальным подходом Фото: Тюменский индустриальный университет

— В нашей школе будут реализовываться программы бакалавриата и магистратуры, основанные на принципах проектного обучения, а не на дисциплинарном подходе. В основе обучения лежит не только решение инженерной задачи, а комплексный подход на возможные пути достижения проектного результата. Для бакалавриата это последовательное усложнение проектных задач, которые будут решать студенты по принципу «от простого к сложному».

При этом мы изменим сам подход к наполнению образовательной программы. Студенты сами будут иметь возможность выбирать, какие дисциплины необходимы для реализации их проекта. Таким образом, основная особенность высшей инженерной школы в том, что образование осуществляется не через трансляцию знаний, а через реализацию проектов. Кроме того, по модели «Liberal Art» предусмотрены свободные дисциплины, направленные на развитие инженерного творчества и формирующие выпускника как разносторонне развитую личность.

Наша образовательная программа предусматривает и развитие soft-компетенций. Для этого разработан специальный модуль, позволяющий студенту выбрать траекторию своего личностного развития. Неотъемлемой частью обучения студента школы станет вовлечение в общественную, творческую, научную и предпринимательскую деятельность.

— Мы говорим сложными научными конструкциями. Но если объяснить на примерах: что конкретно увидит выпускник, придя в университет?

Согласно стратегии, вуз должен стать поставщиком наиболее квалифицированных инженерных кадров для страны Фото: Тюменский индустриальный университет

— Для обучения и работы мы заложили принцип 24/7, создаваемое пространство должно способствовать развитию инженерного творчества: мобильные рабочие места, дизайнерские решения в оформлении, прозрачные стены и много света. Пространство должно предусматривать возможность межгруппового общения, быть общим для всего университета.

Принципы отбора участников образовательной программы бакалавриата должны предусматривать проектную сессию для студентов первого курса, во время которой они будут решать кейсы или инженерные задачи. Вторым этапом станет написание эссе, это позволит выявить наиболее мотивированных студентов, которые готовы учиться по-новому. Также будут организованы проектные сессии для преподавателей, предусматривающие ознакомление их с принципами функционирования школы.

Кроме этого, в рамках подготовки планируется знакомство с опытом реализации программ ведущих вузов. Это Национальный университет «Высшая школа экономики», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

— А что изменится на более высоких уровнях?

Изменения происходят в комплексе — от образовательных программ до цвета стен в аудиториях Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— Принцип новой магистратуры — это модульность. Этот подход мы решили апробировать на магистерской программе «Цифровая трансформация региона». Проекты магистров будут направлены на комплексное решение актуальных проблем, например, цифровая трансформация в нефтегазовой отрасли. В этом заложен ещё один принцип — для поступления на программу необходимо иметь степень бакалавра и опыт работы на производстве.

Также в проекте могут принять участие магистры другой специализации, желающие обновить свои компетенции в иной сфере деятельности. Главное, каждый претендент проекта должен четко сформулировать свою инженерную проблему реального производства, над решением которой и будет работать в период обучения.

Три-четыре дня в месяц предусмотрена аудиторная насыщенная работа, всё остальное время магистранты занимаются самообразованием с использованием дистанционных технологий, массовых онлайн курсов.

— Как вы поймете, что проект работает?

Студенты ТИУ в рамках обучения смогут обмениваться опытом с ведущими вузами страны Фото: Николай Бастриков © URA.RU

— Пилотный проект должен стать инициатором изменений всех образовательных программ. Проект не будет закончен после его реализации в высшей инженерной школе: по тем же принципам будут разработаны новые программы, принципы отбора студентов, преподавательского состава, новые технологии преподавания будут транслированы на все образовательные программы университета.

Высшая инженерная школа помимо новых принципов организации образовательного пространства предусматривает и развитие нашего вуза как университета современного, использующего новые цифровые платформы для администрирования образовательного деятельности и концепции всех остальных процессов.

— На ваш взгляд, это действительно сегодня важно?

— Проект направлен на ту часть обучающихся, которая заинтересована в индивидуальном развитии как профессиональной, так и личностной траектории, кто готовит себя к быстро меняющемуся миру. Основная цель высшей инженерной школы в том, чтобы подготовить человека, способного адаптироваться к изменению технологий и профессиональной среды и умеющего встраиваться в систему разделения труда будущего.