Чего ждать россиянам от нового Путина?

16:51 07 мая 2018 0

В Кремле прошла инаугурация Владимира Путина ФОТО: пресс-служба Кремля

Владимир Путин произнес первую программную речь своего четвертого срока. 7 мая, в понедельник, в Большом Кремлевском дворце прошла инаугурация президента. Опрошенные «URA.RU» эксперты услышали в словах главы государства заявку на новый курс — на перемены и прорыв во всех сферах жизни страны.

Основная задача президента — в служении народу

Свое выступление Владимир Путин начал с обещаний и планов на предстоящие шесть лет: «Считаю долгом и смыслом всей своей жизни сделать все для России, для ее настоящего и будущего — мирного и процветающего, для сбережения и продолжения нашего великого народа, для благополучия в каждой российской семье. Заверяю вас: целью моей жизни, работы будет, как и прежде, служение людям, нашему Отечеству».

Владимир Путин поблагодарил всех, кто его поддержал на выборах, за колоссальную поддержку Фото: Илья Московец © URA.RU

Президент гарантировал улучшение качества жизни населения при сохранении стабильности, комментирует слова Путина глава АПЭК Дмитрий Орлов. «Владимир Путин — гарант стабильности системы в условиях перемен», — отметил эксперт.

Президент рассчитывает на поддержку россиян, которые оказали ему доверие на выборах. Путин подчеркнул, что свой высокий результат (за него проголосовало 76,7% россиян) считает «огромным политическим капиталом и надежной моральной опорой». «В этой поддержке — вера и надежда на то, что Россия и дальше будет укреплять свое могущество, а люди будут жить лучше. Такая поддержка важна и для отстаивания наших позиций на международной арене, и для решительных действий ради глубоких, позитивных перемен внутри страны».

Суть позиции Путина заключается в том, что он опирается на большинство населения, которое его поддержало на выборах, но при этом он сам также становится опорой для них, замечает Орлов: «Путин обращается к активной части населения: «Осуществляйте перемены, я вам в этом помогу! Но при этом буду гарантировать общую стабильность системы». Прорыв не должен дестабилизировать систему.

Опора на молодежь и технологический прорыв

Слово «прорыв» Владимир Путин упомянул в своей речи пять раз. При этом он дал понять, что делает ставку на молодежь: «Рассчитываю здесь на новые идеи и подходы, на дерзновенность нашей молодежи, на ее способность стать настоящими лидерами перемен, на то, что молодые люди будут верны ценностям правды и справедливости».

Президент дал понять, что высоко оценил конкурс «Лидеры России», который стал кадровым лифтом для сотен талантливых россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По окончании инаугурационной речи он еще раз обратил внимание на важность этой темы во время встречи с молодежью на Соборной площади Кремля. В беседе с молодыми гостями Путин отметил успех конкурса «Лидеры России», который должен стать социальным лифтом для активной молодежи. Общаясь с активистами ОНФ, президент заявил, что подобные проекты продолжатся: «Мы будем думать над тем, как их разнообразить, сделать более интересными, с тем, чтобы находить таких интересных, красивых людей».

Президент делает ставку на молодое поколение, считает вице-президент «Фонда открытой новой демократии» Анна Федорова. «Путин говорит, что будущее России в руках молодых людей. Он показывает, что нужны управленцы новой волны. На мой взгляд, это продолжение курса, который был задан раньше, на обновление корпуса управленцев и госвласти, продолжение истории конкурса „Лидеры России“ и волонтерства», — рассказал политолог «URA.RU».

Молодежь нужна президенту для технологического прорыва, полагает профессор Высшей школы экономики, политолог Олег Матвейчев. «Многие говорили, что, когда Путин высказывался о технологическом прорыве России во время своего послания Федеральному Собранию, это были лишь предвыборные обещания, за которыми ничего не стоит. Но тот факт, что избранный президент во время вступления в должность снова повторяет свой тезис о прорыве в будущее, говорит о том, что в ближайшее время последуют очень серьезные решения, связанные с ускорением развития страны во всех сферах», — рассказал он «URA.RU».

Поддержка материнства и детства

Путин также поставил задачу улучшить демографию в стране: «Особое внимание уделим поддержке традиционных семейных ценностей, материнства и детства, чтобы в России рождалось как можно больше желанных, здоровых, умных, талантливых малышей. Это им, нашим детям, предстоит строить нашу страну дальше, добиваться еще больших успехов, чем их родители, уважать и продолжать историю нашего Отечества».

Президент делает ставку на активную и устремленную в будущее молодежь Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президенту важно оставить после себя высокоразвитую страну, говорит Федорова: «Путин делает ставку на будущее, для него принципиально важно, что будет с новыми поколениями России». Для Путина тема демографии давно стала личной, полагает Матвейчев. «Всевозможные проекты на эту тему патронируются лично президентом. Для него это важный момент», — замечает эксперт.

В целом опрошенные «URA.RU» эксперты указали на либеральную интонацию выступления Владимира Путина. По мнению Дмитрия Орлова, показательной была его фраза про дремучее охранительство. «Очевидно, эта фраза была адресована представителям тех инертных групп, которые пытаются сдержать перемены». Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко назвал речь Путина «очень либеральным выступлением в не самые либеральные времена» и предположил, что продолжение этого посыла мы увидим в кадровых перестановках в правительстве и администрации президента. «Было бы странным сочетание этого выступления с консервативной кадровой политикой», — отметил политолог.

Инаугурация президента состоялась в понедельник, 7 мая. Она положила начало его четвертому президентскому сроку, который продлится до мая 2024 года.