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18:01  09 мая 2018 0

На Дне Победы Кобылкин подал сигнал подчиненным

Кто стоял рядом с губернатором, и о чем думали ямальские политики во время парада
Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
День Победы. Салехард
Руководство Ямала и Салехарда было в авангарде торжественных шествий и митингов, но о политике в этот день не говорили ни словаФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В День Победы ямальские VIP отложили свои дела, а некоторые даже вернулись из отпусков, чтобы принять участие в торжестве. Глава салехардской администрации Иван Кононенко вообще не отличается серьезностью и знаком всей элите, как шутник и весельчак. В свойственной ему манере перед официальной частью праздника он о чем-то непринужденно беседовал с губернатором Дмитрием Кобылкиным. Они давние товарищи, начинали свою карьеру вместе в администрации Тарко-Сале.

Губернатор уже традиционно пришел на праздник с семьей. Всю официальную часть рядом с ним стояла дочь. Но местные элиты больше присматривались к другой персоне, стоящей плечом к плечу с Кобылкиным. Впервые за долгие годы на параде появилась вице-губернатор Ирина Соколова. Ее присутствие подпитало незатихающие слухи о скором повышении Кобылкина.

День Победы. Салехард
Вице-губернатор Соколова в этот раз была ближе всех к Кобылкину. А Иван Кононенко развлекал губернатора
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

«В последнее время Соколовой уделяют слишком много внимания. Вот смотрите. Она же не публичная совсем была, а теперь появляется в повестке практически каждый день. Участвует в торжественных мероприятиях вместе с Кобылкиным. Иногда вообще его замещает, как это было например на Дне оленевода. Как после этого не поверить, что ее готовят в приемники?», — рассуждает один из ямальских чиновников, пожелавший не афишировать своего имени.

Под громогласное «Ура!» на площадь ввезли одного из последних боевых ветеранов Салехарда Николая Шакурова. в столице Ямала он единственный из тех, кто принимал участие в боевых действиях, и кому здоровье еще позволяет участвовать в праздниках.

Еще несколько ветеранов уже прикованы к постели. Но в канун праздника о них не забыли. Сотрудники городской администрации рассказали, что побывали в гостях у каждого. Поздравлял ветеранов лично Иван Кононенко.

День Победы. Салехард
Кобылкин случайно поздравил ветеранов с 23-ей годовщиной Победы
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Во время торжественного шествия руководители округа и города возглавили колону горожан, и вслед за парадом дошли до площади Победы. Надо сказать, что спикер ямальского парламента Сергей Ямкин громче всех кричал «Ура!» и раскидывал поздравления, хоть и делал это, очень скованно, преодолевая природную скромность.

В целом ямальские политики сегодня отошли в сторону. Они не общались со СМИ, хотя охотно позировали для фото и телекамер. Даже в неофициальных беседах в основном говорили о вещах отстраненных, и не хотели в праздничный день вдаваться в государственные дела, вспоминать о текущих проблемах или обсуждать влияние нового правительства РФ на будущее ямальских мега-проектов.

День Победы. Салехард
Сергей Ямкин был самым активным из чиновников, участвовавших в праздничном шествии
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Кто-то ждал, когда пройдет официальная часть, чтобы скорее присоединиться к семье и друзьям, другие спешили домой, расслабиться.

Часть из высокопоставленных персон снова появилась на празднике лишь спустя несколько часов, во время проведения акции «Бессмертный полк». Все они пришли с портретами своих дедов и бабушек и прошли с многотысячной толпой до пантеона Победы.

Праздник продолжился уже без официальных лиц. Горожане выстроились в очереди и в мгновение опустошили пять баков с солдатской кашей, выставленных на праздничной площади.

Бессмертный полк. Салехард
Акция «Бессмертный полк» становиться все популярнее и многолюднее
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

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