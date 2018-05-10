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14:27  10 мая 2018 0

Решетников вывел из зоны комфорта влиятельного вице-премьера

Почему из-за кадрового решения губернатора элиты следят за реакцией Трутнева и Чиркунова
Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
Губернатор Решетников в Кизеле и Губахе. Пермь, решетников максим
Праздники закончились, и Максим Решетников сразу приступил к решению кадровых вопросовФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Губернатор Пермского края Максим Решетников в очередной раз удивил региональные элиты: новым вице-премьером правительства назначен бизнесмен Антон Клепиков. Для многих эта фигура абсолютно ничем не известна. А кто-то увидел в назначении явный удар по позициям другого, весьма влиятельного чиновника.

Антон Клепиков, вице-премьер Правительства Пермского края, клепиков антон
Антон Клепиков вошел в правительство сразу на позицию вице-премьера — выше только губернатор
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

О кадровом решении глава региона объявил на заседании кабинета министров утром, в четверг, 10 мая. Антон Клепиков отнюдь не является случайным человеком — в последнее время он числился советником губернатора по туризму, хоть и не был публичной фигурой. «Он не новое лицо в команде губернатора. В последние месяцы Клепиков оказывал значительное влияние на некоторых министров. Известно, что новый вице-премьер давно знаком с Решетниковым, у них очень добрые отношения. Поэтому к Клепикову как минимум прислушиваются», — говорит источник «URA.RU» в правительстве. С самим вице-премьером связаться не удалось.

Антону Клепикову в июне исполнится 44 года. Как бизнесмен он известен прежде всего по работе в «Пермской ярмарке» — занимал пост председателя совета директоров. Он же возглавлял «Практику» — агентство стратегических коммуникаций. Около полугода назад Решетников привлек Клепикова в качестве советника по культуре, туризму и спорту. А в апреле было принято решение передать полномочия по развитию туризма от министерства спорта минкульту, который возглавил Вячеслав Торчинский.

Открытое заседание правительства. Пермь, ивенских ирина
Многие теперь гадают, чем реально займется Ирина Ивенских
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Теперь Клепиков будет курировать в правительстве не только культуру, спорт и туризм, но и образование. Таким образом, он получил весь функционал другого вице-премьера — Ирины Ивенских. Последней поручено заниматься вопросами «межрегионального, международного сотрудничества и развития культурных связей». «Ирина Валентиновна — несомненный авторитет в сфере коммуникаций, отличный переговорщик. Нам важно выводить на новый уровень те возможности, которые уже созданы в крае», — отметил Решетников на заседании правительства.

Впрочем, пермские элиты сразу заговорили о том, что кадровое решение губернатора — серьезный удар по позициям Ивенских. Чиновница известна как высококлассный специалист в области образования, у нее сложился союз с главой минобра Раисой Кассиной — теперь эта связка разрушена. Кроме того, Ивенских имеет большое политическое влияние. Она была депутатом Заксобрания и в начале 2015 года получила приглашение в правительство губернатора Виктора Басаргина. Но не секрет, что Ивенских всегда была компромиссной фигурой и хорошим коммуникатором с разными элитными группами — ее поддерживали команды предыдущих глав региона Юрия Трутнева и Олега Чиркунова.

Пленарное заседание Заксобрания. 22.10.15. Пермь, кассина раиса
У Раисы Кассиной, которую без конца атаковали анонимы в Telegram, сменился куратор в правительстве
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Собеседник «URA.RU» в правительстве полагает, что в скором времени может состояться отставка Ивенских: «Странно, что человек с таким опытом и в статусе вице-премьера будет заниматься „культурными связями“». Однако источник, близкий к команде губернатора, настаивает, что нет оснований для разговоров об ослаблении позиций чиновницы: «Решетников ценит ее дипломатические навыки. Ивенских часто выступает переговорщиком по проблемным вопросам. Речи об увольнении не идет». Дозвониться до Ирины Ивенских не получилось.

Пермякам и элитам сперва нужно объяснить логику назначения нового вице-премьера, рассуждает политтехнолог Дмитрий Логинов. «Губернатор принимает решения — наверное, ему виднее. Но лично я не знаю, как Клепиков стал советником, за какие заслуги назначен вице-премьером и чем вообще он занимался. Какое отношение он имеет к спорту и туризму? Ну, а относительно Ивенских можно однозначно сказать, что это грамотный и востребованный специалист, который всегда найдет себе применение», — отметил собеседник.

Политический консультант, член пермского штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Николай Иванов рассказал, что Антон Клепиков уже успел проявить себя с позитивной стороны. «Недавно мы взаимодействовали в рамках подготовки открытия памятника актеру Георгию Буркову. Антон Клепиков произвел впечатление делового и конкретного человека, серьезного менеджера. Надеюсь, что он сможет, наконец, систематизировать работу по основным брендам Пермского края, которые как раз сосредоточены в культурной и спортивной сферах. Правильно, что эти направления и их производная в виде туризма будут сосредоточены в одних руках», — говорит «фронтовик».

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