Решетников вывел из зоны комфорта влиятельного вице-премьера

14:27 10 мая 2018 0

Праздники закончились, и Максим Решетников сразу приступил к решению кадровых вопросов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Губернатор Пермского края Максим Решетников в очередной раз удивил региональные элиты: новым вице-премьером правительства назначен бизнесмен Антон Клепиков. Для многих эта фигура абсолютно ничем не известна. А кто-то увидел в назначении явный удар по позициям другого, весьма влиятельного чиновника.

Антон Клепиков вошел в правительство сразу на позицию вице-премьера — выше только губернатор Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

О кадровом решении глава региона объявил на заседании кабинета министров утром, в четверг, 10 мая. Антон Клепиков отнюдь не является случайным человеком — в последнее время он числился советником губернатора по туризму, хоть и не был публичной фигурой. «Он не новое лицо в команде губернатора. В последние месяцы Клепиков оказывал значительное влияние на некоторых министров. Известно, что новый вице-премьер давно знаком с Решетниковым, у них очень добрые отношения. Поэтому к Клепикову как минимум прислушиваются», — говорит источник «URA.RU» в правительстве. С самим вице-премьером связаться не удалось.

Антону Клепикову в июне исполнится 44 года. Как бизнесмен он известен прежде всего по работе в «Пермской ярмарке» — занимал пост председателя совета директоров. Он же возглавлял «Практику» — агентство стратегических коммуникаций. Около полугода назад Решетников привлек Клепикова в качестве советника по культуре, туризму и спорту. А в апреле было принято решение передать полномочия по развитию туризма от министерства спорта минкульту, который возглавил Вячеслав Торчинский.

Многие теперь гадают, чем реально займется Ирина Ивенских Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Теперь Клепиков будет курировать в правительстве не только культуру, спорт и туризм, но и образование. Таким образом, он получил весь функционал другого вице-премьера — Ирины Ивенских. Последней поручено заниматься вопросами «межрегионального, международного сотрудничества и развития культурных связей». «Ирина Валентиновна — несомненный авторитет в сфере коммуникаций, отличный переговорщик. Нам важно выводить на новый уровень те возможности, которые уже созданы в крае», — отметил Решетников на заседании правительства.

Впрочем, пермские элиты сразу заговорили о том, что кадровое решение губернатора — серьезный удар по позициям Ивенских. Чиновница известна как высококлассный специалист в области образования, у нее сложился союз с главой минобра Раисой Кассиной — теперь эта связка разрушена. Кроме того, Ивенских имеет большое политическое влияние. Она была депутатом Заксобрания и в начале 2015 года получила приглашение в правительство губернатора Виктора Басаргина. Но не секрет, что Ивенских всегда была компромиссной фигурой и хорошим коммуникатором с разными элитными группами — ее поддерживали команды предыдущих глав региона Юрия Трутнева и Олега Чиркунова.

У Раисы Кассиной, которую без конца атаковали анонимы в Telegram, сменился куратор в правительстве Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Собеседник «URA.RU» в правительстве полагает, что в скором времени может состояться отставка Ивенских: «Странно, что человек с таким опытом и в статусе вице-премьера будет заниматься „культурными связями“». Однако источник, близкий к команде губернатора, настаивает, что нет оснований для разговоров об ослаблении позиций чиновницы: «Решетников ценит ее дипломатические навыки. Ивенских часто выступает переговорщиком по проблемным вопросам. Речи об увольнении не идет». Дозвониться до Ирины Ивенских не получилось.

Пермякам и элитам сперва нужно объяснить логику назначения нового вице-премьера, рассуждает политтехнолог Дмитрий Логинов. «Губернатор принимает решения — наверное, ему виднее. Но лично я не знаю, как Клепиков стал советником, за какие заслуги назначен вице-премьером и чем вообще он занимался. Какое отношение он имеет к спорту и туризму? Ну, а относительно Ивенских можно однозначно сказать, что это грамотный и востребованный специалист, который всегда найдет себе применение», — отметил собеседник.

Политический консультант, член пермского штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Николай Иванов рассказал, что Антон Клепиков уже успел проявить себя с позитивной стороны. «Недавно мы взаимодействовали в рамках подготовки открытия памятника актеру Георгию Буркову. Антон Клепиков произвел впечатление делового и конкретного человека, серьезного менеджера. Надеюсь, что он сможет, наконец, систематизировать работу по основным брендам Пермского края, которые как раз сосредоточены в культурной и спортивной сферах. Правильно, что эти направления и их производная в виде туризма будут сосредоточены в одних руках», — говорит «фронтовик».