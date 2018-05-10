Екатеринбург начал кампанию по объединению с Верхней Пышмой

19:37 10 мая 2018 0

Скандальная растяжка на границе муниципалитетов Фото: страница Виктора Кохзова в «Фейсбук»

10 мая на границе Екатеринбурге и его города-спутника Верхней Пышмы появилась растяжка с фразой «ПЫШМА! ИДИ КО МНЕ! ТВОЙ ЕКБ», исполненная в цветах российского триколора. Смысл политической акции ее авторы пояснили в разосланном по электронной почте письме, озаглавленном «Декларация объединения городов уральских — Екатеринбурга и Верхней Пышмы».

В тексте письма использованы обороты, характерные для массовых «черных» пиар-компаний. Авторы послания, в том числе, объясняют: «Сегодня утром, 10 мая мы провели символическую акцию и вывесили полотнище с призывом к жителям Верхней Пышмы обратиться в лоно Екатеринбурга.

Текст письма авторов акции

Мы надеемся, что эта символическая акция подвигнет горожан призадуматься и начать обсуждение этой темы на уютных кухнях, в зеленых и благоустроенных дворах и на остановках общественного транспорта.

Уверены, что сторонников объединения много. И вряд ли они будут молчать о своей гражданской позиции!

… Наше стремление возбудить массы на объединение городов светло, чисто и непорочно. Поэтому мы не хотим, чтобы идею союза городов на свои политические стяги поднимали различные кандидаты и кандидатки в депутаты Екатеринбургской городской думы… За любовь! За объединение Верхней Пышмы и Екатеринбурга!».

Курирующий проект создания агломерации «Большой Екатеринбург» заместитель губернатора Александр Высокинский расценивает данную акцию как шантаж со стороны неких «черных» пиарщиков, которые хотят создать проблему, взбудоражить общественность, заработав на этом деньги.

«За такое надо голову оторвать, — эмоционально выражает свое мнение вице-губернатор. — Мы ранее неоднократно говорили, что об объединении городов в рамках „Большого Екатеринбурга“ речи не идет. Мы говорим только о таких совместных социальных, экономических и инфраструктурных проектах, как строительство между двумя городами трамвайной линии, открытии музея, создании логистических станций».

Александр Высокинский считает авторов акции провокаторами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Схожее мнение выражает другой лоббист проекта — заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области Анатолий Гагарин. Он уверен, что акция призвана дискредитировать идею создания «Большого Екатеринбурга» в глазах выступавших в 2012 году против объединения с соседним мегаполисом верхнепышминцев. Эксперт затрудняется предположить, кто стал автором акции. Возможно, по его мнению, речь идет об отдельных верхнепышминских бизнесменах и управленцах.

Гагарин также не исключил, что акция является первой частью предвыборной кампании неких кандидатов в депутаты Верхнепышминской городской думы, которые используют страх избирателей перед объединением их города с Екатеринбургом в собственных пиар-целях.

Автор идеи об объединении Екатеринбурга с городами-спутниками — бывший мэр уральской столицы Аркадий Чернецкий. В 2007 году его инициатива вышла на федеральный уровень — Минрегионразвития РФ сформировало список из 14 перспективных агломераций, который так и остался на бумаге.

В 2010 году проект стал политическим. Команда экс-губернатора Александра Мишарина предложила слить Екатеринбург, Верхнюю Пышму, Среднеуральск, Березовский и Арамиль в единый муниципалитет, но из-за сопротивления муниципалитетов идея была вновь отложена. В Верхней Пышме пик протестов пришелся на 2012 год.

В 2015 году новым куратором проекта был назначен Александр Высокинский. Начались широкие консультации с привлечением политиков, бизнесменов, ученых, СМИ. На смену концепции механического объединения городов пришла идея о создании агломерации, в рамках которой каждый муниципалитет сохранит свою самостоятельность.