Губернатор Ямала формирует график с помощью Instagram

Источники отмечают, что такой подход к работе на территории округа станет для губернатора традицией Фото: Елена Федорова © URA.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов дважды за последнюю неделю удивил жителей округа и свою команду. Глава региона во время поездок по округу неожиданно изменил свой график и лично проверил ход решения проблем, которые взял на контроль в ходе последней прямой линии с населением.

Сначала Артюхов изменил график во время поездки в Тарко-Сале (Пуровский район) 1 марта. По информации источников «URA.RU» в правительстве, глава региона должен был осмотреть объекты благоустройства и посетить один из строящихся домов. «Условленные, проверенные аппаратом локации, где неожиданности исключены. Однако в самый разгар объезда губернатор направляется по адресу, которого не было в программе районной администрации — дом № 4 по улице Тарасова. Это долгострой, который подрядчик возводит с 2011 года», — отметил собеседник. Несмотря на то, что объект еще не сдан, там уже живут люди.

Дмитрий Артюхов благодаря соцсетям узнает о настроении жителей и недоработках чиновников Фото: Сергей Кутовой © URA.RU

По этому адресу Артюхова никто не ждал. Как рассказывают очевидцы, жильцов даже не вызвали из квартир к главе региона, чтобы лично рассказать о своих проблемах. Зато губернатор обсудил ситуацию с гендиректором строительной компании. Итог — публикация в instagram-аккаунте Артюхова, в котором он рассказал, что дом сдадут до 30 апреля, иначе подрядчик уйдет с ямальского строительного рынка.

В другой раз Артюхов неожиданно поменял план поездки в выходные, когда посещал Надым. Он поехал в общежитие общественной организации «Многодетные семьи Надымского района». Там губернатор неформально пообщался с мамами-активистками и подарил им небольшие подарки.

«Он должен иметь возможность смотреть на проблемные места, а не видеть только лакированную действительность. Если муниципальные чиновники будут согласовывать маршруты визитов, то будут сплошные „потемкинские деревни“. Муниципальные чиновники должны быть готовы к тому, что глава региона может зайти в любой дом или учреждение, чтобы узнать о проблемах местных жителей», — считает директор «Фонда региональная политика» Евгений Забродин.

Как уже писало «URA.RU», график рабочих поездок Артюхов меняет после прочтения сообщений в Instagram. «Он не считает, что зря тратит свое рабочее время, когда сидит в соцсетях. Настроение жителей и недоработки чиновников лучше всего изучить он может именно там. Скорее всего, такой подход к работе на территории округа станет для губернатора традицией», — отметил источник.

По словам директора АНО «Арктический центр информационных проектов» Шамиля Рака, такие проверки эффективно помогают решать возникающие проблемы в муниципалитетах. «Это новый тренд, который задает глава Ямала — новая искренность в общении с населением, личное участие и внимание к адресным проблемам граждан. Такие акции нравятся людям. Владимир Путин также в ходе послания Федеральному собранию заявил, что главное, чтобы люди наконец почувствовали уважительное, по-настоящему бережное отношение к себе», — отметил эксперт.