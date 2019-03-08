Будущее наступило: законопроект о кибердружинах рассмотрели на этой неделе в Общественной палате (ОП) РФ в нулевом чтении. Активисты, которые помогают правоохранителям в борьбе с незаконной информацией в Интернете, существовали и раньше. Но сегодня в Госдуме задумались о том, как их регулировать и финансировать. «URA.RU» выслушало законодателей и объясняет: кто такие кибердружинники, зачем они нужны государству, кто будет оплачивать их работу и удар ли это по свободе слова в интернете.
Что такое кибердружины?
Кибердружины — это общественные объединения, созданные для борьбы с преступлениями в Интернете (к ним относится, например, сбыт наркотиков, экстремизм, призывы к суициду). Как правило, участники дружин выявляют в Сети запрещенную информацию и передают ее правоохранителям.
Подобные сообщества уже действуют в регионах России на добровольной основе, иногда их представители именуют себя киберволонтерами. Крупнейшее объединение «Кибердружина» создано в 2011 году под руководством активиста из Тверской области Григория Пащенко. Согласно информации на официальном сайте движения, кибердружинники работают в 32 субъектах России, а также в странах СНГ.
«При участии кибердружинников… раскрыты сотни уголовных дел по фактам распространения детской порнографии, сексуального насилия над детьми и других преступлений против общества и государства», — говорится на страничке объединения в социальной сети «ВКонтакте».
Зачем для кибердружин понадобился отдельный закон?
Один из авторов инициативы, депутат Госдумы Олег Быков говорит, что правоохранительные органы не справляются с этим фронтом работ, поэтому необходимо поддерживать усилия волонтеров в этом направлении. «Цель законопроекта — создать правовые условия для добровольного участия граждан в противодействии противоправной информации», — объяснил Быков. По его словам, за основу бралась модель народных дружин, которые следят за общественным порядком. Кибердружины получат статус общественных организаций, а региональные власти включат их в специальный реестр, говорится в тексте законопроекта.
Согласно законопроекту, участником кибердружины может стать россиянин старше 18 лет, «способный исполнять обязанности по своим деловым и личным качествам». Кроме того, у добровольцев не должно быть криминального прошлого, алкогольной или наркотической зависимости.
Кто будет платить кибердружинникам?
По задумке авторов законопроекта, деньги на работу кибердружин могут выделяться из бюджетов регионов. Сообщается, что власти вправе «материально стимулировать» деятельность дружин, а также вознаграждать их участников за помощь в раскрытии преступлений и задержании злоумышленников. Кроме того, по инициативе местных властей, для кибердружинников могут предоставлять различные льготы.
Материально-техническое обеспечение кибердружин будет осуществляться за счет добровольных пожертвований. Также регионы могут выделять на эту работу собственные средства.
Какой шанс, что закон примут?
На нулевом чтении в Общественной палате авторам законопроекта было предложено поднять минимальный возраст кибердружинника до 22 — 23 лет. Также секретарь ОП РФ Валерий Фадеев заявил: «Важно, чтобы законопроект о кибердружинах не стал инструментом давления на свободу слова или сведения счетов».
Авторы законопроекта пообещали доработать предложенный ими законопроект, приняв во внимание конструктивные замечания и озвученные предложения. «Мы ищем консенсус, и я уверен — мы его найдем», — сказал «URA.RU» один из авторов законопроекта, депутат Сергей Боженов. Он надеется, что в доработанном виде документ будет рассмотрен в первом чтении в Госдуме РФ.