Председатель комиссии по СМИ Общественный палаты РФ Александр Малькевич считает, что в России одни из самых либеральных законов о регулировании Интернета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Будущее наступило: законопроект о кибердружинах рассмотрели на этой неделе в Общественной палате (ОП) РФ в нулевом чтении. Активисты, которые помогают правоохранителям в борьбе с незаконной информацией в Интернете, существовали и раньше. Но сегодня в Госдуме задумались о том, как их регулировать и финансировать. «URA.RU» выслушало законодателей и объясняет: кто такие кибердружинники, зачем они нужны государству, кто будет оплачивать их работу и удар ли это по свободе слова в интернете.

Что такое кибердружины?

Руководитель федерального проекта «Кибердружина» Григорий Пащенко надеется, что в будущем в объединениях кибердружинников смогут проходить практику студенты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кибердружины — это общественные объединения, созданные для борьбы с преступлениями в Интернете (к ним относится, например, сбыт наркотиков, экстремизм, призывы к суициду). Как правило, участники дружин выявляют в Сети запрещенную информацию и передают ее правоохранителям.

Подобные сообщества уже действуют в регионах России на добровольной основе, иногда их представители именуют себя киберволонтерами. Крупнейшее объединение «Кибердружина» создано в 2011 году под руководством активиста из Тверской области Григория Пащенко. Согласно информации на официальном сайте движения, кибердружинники работают в 32 субъектах России, а также в странах СНГ.

«При участии кибердружинников… раскрыты сотни уголовных дел по фактам распространения детской порнографии, сексуального насилия над детьми и других преступлений против общества и государства», — говорится на страничке объединения в социальной сети «ВКонтакте».

Зачем для кибердружин понадобился отдельный закон?

Депутат Госдумы Олег Быков (справа) неоднократно подчеркнул, что новый закон не будет ограничивать свободу слова в интернете Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Один из авторов инициативы, депутат Госдумы Олег Быков говорит, что правоохранительные органы не справляются с этим фронтом работ, поэтому необходимо поддерживать усилия волонтеров в этом направлении. «Цель законопроекта — создать правовые условия для добровольного участия граждан в противодействии противоправной информации», — объяснил Быков. По его словам, за основу бралась модель народных дружин, которые следят за общественным порядком. Кибердружины получат статус общественных организаций, а региональные власти включат их в специальный реестр, говорится в тексте законопроекта.

Согласно законопроекту, участником кибердружины может стать россиянин старше 18 лет, «способный исполнять обязанности по своим деловым и личным качествам». Кроме того, у добровольцев не должно быть криминального прошлого, алкогольной или наркотической зависимости.

Кто будет платить кибердружинникам?

Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин полагает, что дружинники защитят Россию от киберугроз Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По задумке авторов законопроекта, деньги на работу кибердружин могут выделяться из бюджетов регионов. Сообщается, что власти вправе «материально стимулировать» деятельность дружин, а также вознаграждать их участников за помощь в раскрытии преступлений и задержании злоумышленников. Кроме того, по инициативе местных властей, для кибердружинников могут предоставлять различные льготы.

Материально-техническое обеспечение кибердружин будет осуществляться за счет добровольных пожертвований. Также регионы могут выделять на эту работу собственные средства.

Какой шанс, что закон примут?

На нулевом чтении в Общественной палате авторам законопроекта было предложено поднять минимальный возраст кибердружинника до 22 — 23 лет. Также секретарь ОП РФ Валерий Фадеев заявил: «Важно, чтобы законопроект о кибердружинах не стал инструментом давления на свободу слова или сведения счетов».

Авторы законопроекта пообещали доработать предложенный ими законопроект, приняв во внимание конструктивные замечания и озвученные предложения. «Мы ищем консенсус, и я уверен — мы его найдем», — сказал «URA.RU» один из авторов законопроекта, депутат Сергей Боженов. Он надеется, что в доработанном виде документ будет рассмотрен в первом чтении в Госдуме РФ.