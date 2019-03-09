Сегодня в России столько же шпионов, сколько в июне 1941 года

Активность иностранных разведок встречает сильное сопротивление отечественных спецслужб Фото: unsplash.com/@antohakraev

За 2018 год отечественная контрразведка раскрыла почти 600 шпионов, заявил на этой неделе президент России Владимир Путин. Из них — 129 кадровые сотрудники, еще 465 — завербованные агенты. О том, много это или мало, куда шпионы внедряются чаще всего и что с ними происходит после разоблачения — отвечает «URA.RU».

594 шпиона за год — это много или мало?

Численность западных агентов превысила их число в советские времена Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Специалисты уверяют, что эта цифра говорит о колоссальном интересе западных спецслужб к России. Подобным числом выявленных шпионов статистика изобиловала только в преддверии Великой Отечественной войны весной 1941 года, говорит историк, ветеран спецслужб Игорь Атаманенко. «Колоссальная цифра, сравнимая с количеством засланных в СССР немцами», — подчеркнул он.

Меньше шпионов, чем сейчас выявляли даже во время «холодной войны», констатирует историк спецслужб Андрей Ведяев. В период с 1970-х и вплоть до начала 1980-х годов в СССР было разоблачено порядка 400 шпионов, указывает он. «Контрразведка в нашей стране всегда была очень мощная. Нынешнее количество выявленных агентов говорит о том, что иностранные спецслужбы активизировались. К тому же стоит учитывать, что в 21 веке для России появилось много угроз. Ранее угрозы международного терроризма не было. Он сформировался последние десятилетия под влиянием западных держав», — заявил эксперт.

Какие сферы чаще всего привлекают шпионов?

После новости о новых видах в РФ вооружения шпионы сильней заинтересовались военно-промышленным комплексом страны Фото: depositphotos.com © URA.RU

В первую очередь, это политическая часть, говорит полковник в отставке, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец. «В данном случае это поиск компромата на членов правительства и Кремля», — сказал он. Следом идет экономический блок с целью выявления слабых мест, которые могут расшатать финансовое положение страны, чтобы «народ с вилами побежал на Кремль».

«На третьем месте — военно-промышленный комплекс и армия. В последнее время разведки стран НАТО активизировали добычу информации, которая касается оборонно-промышленного комплекса и всех новейших разработок российского вооружения», — говорит он.

Напомним, что 1 марта 2018 года в своем ежегодном послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что в России успешно прошли первые испытания новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Ее максимальная дальность полета составляет 16 тысяч километров. Ожидается, что «Сармат» придет на смену советским комплексам «Воевода». По словам президента, аналога подобных ракет пока что нет ни у кого в мире.

Какие регионы наиболее привлекательны для шпионов?

Основная активность иностранных агентов и шпионов происходит на северо-западе страны, полагает Атаманенко. «Речь о территориях, граничащих с Прибалтикой. Заметно наращивание сил именно в этом регионе», — подчеркнул он. Кроме того, западные спецслужбы активно внедряются в национальные окраины, добавляет Баранец. «Для них важно столкнуть центр с национальными республиками. Большое количество агентуры брошено на Татарстан. Идут вбросы, что, мол, надо прекращать кормить Москву, меняйте свою конституцию, не позволяйте, чтобы в республике процветал русский язык. Это традиционные методы западных разведок», — сказал он.

Большой интерес для спецслужб представляет Урал, говорит Баранец. «Эту территорию также хотят оторвать от страны, потому что Запад прекрасно понимает, что это „позвоночник“ России», — пояснил Баранец.

Как российские спецслужбы выявляют шпионов?

По закону, методы деятельности спецслужб являются государственной тайной, обращает внимание Ведяев. «Интерес к этой теме могут расценить как покушение на гостайну», — пояснил он. По его словам, методические пособия по выявлению шпионов появились в середине 70-х годов в управлении контрразведки. Их разработал генерал-полковник КГБ Григорий Григоренко, когда возглавлял 2-е главное управление ведомства. «Именно при нем появились управления экономической безопасности и без­опасности на транспорте, а также родилась и распространилась система оперативных мер, связывающая воедино работу подразделений и ведомств, занимающихся без­опасностью страны», — заявил Ведяев.

Что происходит со шпионами после их разоблачения?

Как правило, они получают довольно большие тюремные сроки. При этом важно отличать иностранцев, которые выполняют задание западных спецслужб и наших сограждан, сотрудничающих с иностранными разведками, указывает Ведяев. «В случае с россиянами это квалифицируется как госизмена. Если речь идет об иностранце, то тут зависит от того, легальный он или нет. Важно понимать, что выходцами из спецслужб зачастую насыщены посольства и дипмиссии. В случае разоблачения шпионов на них распространяется дипломатический статус. Они избегают суда и высылаются домой», — сказал эксперт.

При этом, в отличие от России, западные спецслужбы предпочитают подкупать россиян, и редко используют «нелегалов» в своей работе, добавил он. «Нелегал — это агент, который натурализован в другой стране под чужой биографией в образе другого человека. Проще говоря, Штирлиц. Такую методику часто используют российские спецслужбы. А, к примеру, ЦРУ делает ставку на банальный подкуп интересующих их людей», — пояснил Ведяев.