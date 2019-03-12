Помните Общественное телевидение России? Сегодня оно доит губернаторов

Из-за отключения аналогового ТВ местные телеканалы потеряют площадки для вещания Фото: depositphotos.com © URA.RU

Уральские регионы получили предложение от Минкомсвязи РФ, которое поможет сохранить региональные телеканалы после отключения аналогового вещания в стране. На «цифру» перейдут только федеральные каналы, региональные врезки в их эфиры будут невозможны. Так, под ударом оказались многие региональные и муниципальные телекомпании. В связи с этим, сообщают источники «URA.RU», Минкомсвязи предложило местным властям включать вещание местных каналов в рамках канала «ОТР» («Общественное телевидение России»)

На Урале первыми на цифровое вещание переключатся Ямал и Тюменская область — 13 апреля. С 3 июня аналоговое ТВ отключат во всей стране

Тюменские власти — одни из немногих, кого предложение заинтересовало Фото: Pixabay

Тюменские власти предложение заинтересовало. «Этот вопрос действительно обсуждается, — прокомментировал директор департамента по общественным связям Тюменской области Павел Белявский. — Окна на цифровом канале в первом мультиплексе — это хорошая возможность. Вопрос был сформулирован достаточно обще, мы считаем, что нужна более точная технико-экономическая проработка темы».

Коллеги из других регионов УрФО также думают над инициативой Минкомсвязи. «Такое предложение к нам от Алексея Волина [замминистра цифрового развития РФ] поступало, — подтвердил „URA.RU“ замруководителя аппарата губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин. — Мы в нем заинтересованы, но обсуждается цена вопроса».

По данным «URA.RU», для Челябинской области было предложено включить вещание своих каналов в рамках ОТР за сумму от 25 млн до 30 млн рублей в год. Стоимость может снизиться в том случае, если как можно больше регионов воспользуется этим предложением.

В Челябинске идеей заинтересовались, но на решении может сказаться цена подключения Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Цена, выставленная для свердловских властей, — 35 миллионов рублей за двухчасовое включение (сумма также на год). В Правительстве Свердловской области сочли стоимость слишком завышенной. Однако обсуждение этого вопроса продолжается.

В ХМАО также вопрос пока обсуждается, но власти склоняются к тому, что включения на цифровом ТВ им не нужны. «Ряд муниципальных телекомпаний имеет собственные аналоговые передатчики и соответствующие лицензии, также они вещают в кабельных и цифровых сетях», — прокомментировали в департаменте общественных связей ХМАО.

В Курганской области, по рассказам инсайдеров, предложение не нашло поддержки. И в первую очередь из-за стоимости, поскольку регион не богат и дополнительные траты на ТВ бюджет не выдержит.

На Ямале придумали свои способы сохранения местных телестудий Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Инсайдеры в правительстве ЯНАО рассказали, что местные власти тоже изначально рассматривали предложение Минкомсвязи и даже хотели согласиться на него. Ямалу была предложена стоимость включений около 30-35 миллионов рублей. Однако были найдены другие способы сохранения работы телестудий. Официально в пресс-службе правительства рассказали, что цифровое ТВ не является приоритетным: «На сегодняшний день есть другие каналы доставки информации, стриминговые сервисы, спутниковое, кабельное и интернет-ТВ».

Так, главный телеканал округа, «Ямал-Регион», несмотря на нововведения продолжит вещание на аналоговых частотах, а также на спутниковых каналах и через IPTV. При этом он будет давать время в эфире муниципальным телестудиям, которые пока выходят в эфир на аналоговых частотах федеральных каналов, но скоро лишатся этой возможности, так как федералы уйдут в «цифру». «Будут созданы окна в утренний, дневной и вечерний прайм-тайм, чтобы городские студии могли подключаться со своими передачами», — рассказал «URA.RU» гендиректор «Ямал-Регион» Эдуард Ярмаметов.

В подготовке материала участвовали Антон Ольшанников, Иван Чупров, Игорь Волосин, Татьяна Жаткина, Альбина Золотухина