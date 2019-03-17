За обращение к президенту можно нарваться на травлю. Почему?

Девочка пыталась помочь маме, но стало только хуже Фото: Анна Майорова © URA.RU

В деревне Томсино Псковской области произошла резонансная ситуация — односельчане затравили 12-летнюю школьницу за письмо к президенту России Владимиру Путину. Интимные фото несовершеннолетней злоумышленники получили обманным путем и опубликовали их в интернете, а мать девочки лишилась работы и хочет переезжать в другой населенный пункт. «URA.RU» выяснило, что стоит за гневом россиян.

Двенадцатилетняя девочка из Псковской области попросила президента России Путина о материальной помощи в конце 2018 года. Администрация президента направила обращение региональным властям, где ребенку в помощи отказали. На историю обратили внимание СМИ. После публикаций в прессе неравнодушные люди собрали 90 тысяч рублей для семьи девочки. С этого момента и началась травля подростка и ее матери.

Общий фон негативных сообщений можно сформулировать фразой: «Чем вы лучше нас? Почему мы живем так же, но получили помощь только вы?»

«Я сама столкнулась с негативом, после того, как попросила помощи Путина. Без этого никак не обойтись», — сообщила «URA.RU» Софья Бабич, которая в 2015 году на «Прямой линии» с президентом сказала, что страдает от ДЦП и нуждается в тренажере, потому что «очень хочет ходить». По словам Бабич, в реабилитационной школе очень негативно отреагировали на ее общение с президентом.

«Вот почему тебе помогли, а нам не попросила тренажер, — вспоминает девушка. — Такого как у девочки из Псковской области, конечно, не было, была тихая зависть и много негативных сообщений в соцсетях».

Несмотря на весь негатив, Бабич уверена, что просить президента о помощи — нормально. После обращения к Путину девушка получила тренажер, а потом ей помог фонд Ахмата Кадырова. Позже ее направили на годовое лечение в Грецию и Германию. Сейчас Софья ведет активный образ жизни: дает концерты и участвует в конкурсах красоты.

«Это как судьба. Ни я, ни эта девочка не виноваты. Так сложилось. Я с ней пообщаюсь, если она есть в соцсетях. Очень хочу ее поддержать», — отметила Бабич.

Травля девочки в Псковской области возникла из-за двух комплексов в российском обществе: «не высовывайся» и «если высунулся и получил что-то, то делись», отметил для «URA.RU» вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Эксперт сказал, что до 1917 года принцип «не высовывайся» действовал в крестьянских общинах, которые благодаря индустриализации оказались в городах.

«Община не любила, когда у тебя слишком хорошо и когда у тебя слишком плохо. В СССР правило приобрело дополнительную аргументацию. Люди старались жить тихо, чтобы власть не обращала на них внимания: сегодня похвалят, а завтра накажут», — сказал Макарин.

Собеседник добавил, что необходимость делиться полученным логично следует из первого правила и практикуется в закрытых обществах типа армии или тюрьмы.

Депутат Госдумы Елена Драпеко, звезда фильма «А Зори здесь тихие», считает, что гнев односельчан в Томсино проявился из-за недоработки местных властей, которые не смогли своевременно помочь людям и не создали сплоченное общество. Драпеко указала, что Псковская область — один из депрессивных регионов страны, где особенно плохо обстоят дела в сельской местности: «Мы смотрим на данные об оттоке населения, и там отток очень большой именно потому, что нет работы и очень низкие зарплаты», — уточнила депутат.

Директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков напомнил, что прямое обращение к первым лицам страны — это не только российская практика. «Президент — это символ государственных институтов. Там, где больше развито местное самоуправление, обращаются к мэрам. Просто в информационное пространство России такие случаи практически не попадают», — подчеркнул политолог.