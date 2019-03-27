Аресты крупных чиновников продолжатся?

Следствие вскрыло старую аферу чиновника Фото: Александр Мамаев © URA.RU

статья из сюжета Экс-министра Абызова обвиняют в афере на четыре млрд рублей

Задержание бывшего министра «открытого правительства» Михаила Абызова говорит о том, что антикоррупционные расследования против крупных федеральных фигур — уже не исключения. Опрошенные «URA.RU» политологи отмечают хорошую работу спецслужб и политическую волю руководства страны. В связи с этим не исключены новые подобные дела в отношении крупных чиновников и бизнесменов, уверены эксперты.

Новость о задержании экс-министра подтверждает намерение власти бороться с коррупцией, заявил «URA.RU» генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Он подчеркнул, что арест экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева в 2016 году был одной из «первых ласточек», а теперь этот тренд утвержден.

Алчным и жадным чиновникам дан знак о неизбежности наказания Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Можно не сомневаться, что аресты и посадки крупных чиновников продолжатся. С одной стороны, это проявление политической воли верховной власти, а с другой — системная работа следственных органов и спецслужб. Задержание Абызова не является сведением счетов и частным случаем, а скорее возмездие за неправовое поведение, воровство и прочие непристойные вещи», — подчеркнул Мухин.

Дело в отношении бывшего министра основано на реальных фактах, в связи с чем «охоты на ведьм» ожидать не стоит, добавляет гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. «Антикоррупционный тренд властью задан давно и сохраняется. На мой взгляд, действия следствия предпринимаются, когда уже собраны реальные факты. Закон довольно жестко задает сроки давности по различным категориям преступлений. Репрессивной волны против крупных чиновников или бизнесменов я не ожидаю, тем более что о соблюдении прав граждан специально говорил недавно президент», — сказал политолог.

Экс-министра задержали за аферу на миллиарды рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В какие сроки возможны подобные эпизоды с другими чиновниками, сказать трудно, все будет зависеть от политического решения руководства страны, уверен политконсультант Леонид Давыдов. «Система всегда ищет точку равновесия, посмотрим, когда наступит следующая. Будет ли продолжение или фиксация. Но по логике аресты и посадки должны продолжаться и дальше, ибо турбулентность никто не отменял», — заключил эксперт.

Бывший министр «открытого правительства» России Михаил Абызов был задержан 26 марта в Москве в рамках уголовного дела о создании преступного сообщества и мошенничестве. Следствие полагает, что экс-чиновник в 2011—2014 годах вместе с пятью сообщниками похитил четыре миллиарда рублей у двух энергетических компаний. Полученные в результате аферы деньги подозреваемые вывели за границу. Теперь Абызову грозит до 20 лет лишения свободы.