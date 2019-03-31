Три сценария событий после президентских выборов на Украине

Второй президентский срок Порошенко устроит США и возмутит Россию Фото: Официальный сайт президента Украины

31 марта на Украине проходят президентские выборы. Политологи называют их самыми непредсказуемыми за всю историю. Зарегистрировано 39 кандидатов, в качестве фаворитов социологи называют троих — президента Петра Порошенко, актера Владимира Зеленского и главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко. Двое из кандидатов выйдут во второй тур, итог которого предопределить пока невозможно. О том, что будет значить для России победа каждого из этих претендентов, объясняет «URA.RU».

Победа Петра Порошенко

Во время президентства Порошенко военные действия в Донбассе не прекратятся Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Среди всех кандидатов действующий президент Украины занимает максимально антироссийскую позицию, сходятся во мнении политологи. «Его победа будет означать продолжение нынешнего курса во внешней политике. Нас ждут дальнейшие провокации в Черном и Азовском морях, вялотекущие военные действия в Донбассе, не исключены новые санкционные войны», — считает замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько.

Впрочем, на уровне риторики накал антироссийской истерии может снизиться, по крайней мере в первое время, говорит «URA.RU» экс-председатель Совета министров Луганской Народной Республики и автор telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов. «Во время президентской кампании в публичном поле появились альтернативные позиции по поводу отношений с Россией. И властям придется иметь это в виду», — замечает Баширов.

Кроме того, Россия может не признать победу Порошенко на президентских выборах. «Сейчас активно ходят слухи о том, что Порошенко готовится к фальсификациям. Без них ему будет очень сложно победить», — уточняет политолог.

По последним социологическим опросам, Порошенко пока занимает второе место (10,3%). Лидер гонки — Владимир Зеленский — опережает его почти в два раза, за него готовы голосовать 19,5% украинцев.

Победа Владимира Зеленского

Амплуа шоумена делает из Зеленского самого непредсказуемого кандидата, уточняют политологи Фото: Личная страница Владимира Зеленского во Вконтакте

Поворота Украины в сторону России в случае победы Владимира Зеленского не произойдет, полагают эксперты. Однако из всех фаворитов он является наиболее приемлемым для Москвы, заявил агентству редактор журнала «Россия и новые государства Евразии» Николай Работяжев. Это видно по тому, какую риторику он озвучивает уже сейчас — например, по поводу недопустимости подавления русского языка и урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

Баширов считает, что в отношениях с Россией Зеленский не будет самостоятелен, так как у него нет ни нужного опыта, ни команды. Многое будут решать стоящие за ним экономические круги (считается, что за Зеленским стоит олигарх Игорь Коломойский). «Они ориентированы на Запад, но тлеющий конфликт с Россией им не нужен. Поэтому может начаться активный поиск компромиссного варианта по Донбассу, активизация работы по Минским соглашениям», — считает политолог.

Победа Юлии Тимошенко

Из трех кандидатов у Тимошенко наименьшие шансы на выход во второй тур, считает Баширов. Сейчас, согласно социологическим опросам, она занимает третье место, за нее готовы проголосовать лишь 7,6% украинцев.

Тимошенко может быть договороспособной в отношениях с Россией Фото: Официальный сайт Юлии Тимошенко

Однако взгляды Тимошенко имеют большое значение, потому что у партии «Батькивщина» хорошие перспективы на выборах в Раду, считают политологи. «Тимошенко ориентирована на вступление в НАТО и Евросоюз. Однако с ее приходом к власти в российско-украинских отношениях может наметиться некоторый прогресс. Например, будет менее жесткая позиция по отношению к ДНР и ЛНР», — говорит Работяжев.

Прагматизм Тимошенко в отношении России замечает и Баширов. «Будучи премьером Украины с 2007 по 2010 год, она вела экономически выверенную политику. В вопросах по транзиту газа Тимошенко искала компромисс, который устроил бы обе страны», — говорит он. Напомним, придя к власти, Порошенко отказался от газовых контрактов с Россией. Сейчас Украина закупает газ в Европе в четыре раза дороже, чем у «Газпрома».

Возможен ли после президентских выборов новый Майдан?

Острая борьба между кандидатами может выйти на улицы, если одна из сторон посчитает результаты выборов несправедливыми. Так, завершились Майданом выборы в 2004 году. Тогда Виктор Ющенко обвинил своего оппонента Виктора Януковича в подтасовке результатов. После нескольких недель масштабных протестов и третьего тура выборов Ющенко стал президентом страны.

Волнения на Украине могут начаться из-за фальсификации результатов выборов, однако в этот раз их не поддержит Запад, говорят эксперты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Волнения могут начаться снова, если президент Порошенко решится на фальсификации. «Его поддержка среди населения невысока, однако повторения Майдана ждать не стоит. Майдан — это сложное техническое мероприятие, которое нуждается в серьезной технической и идеологической поддержке американцев и невмешательстве со стороны силовиков», — поясняет Баширов. Лучшим исходом выборов для американцев считается именно победа Порошенко, поэтому они эти волнения поддерживать не станут. «Главная задача США — довести цену поставки российского газа в Европу до того уровня, на котором с ним могли бы конкурировать американские компании. Порошенко своей несговорчивостью по транзиту играет им на руку», — подчеркивает политолог. Силовики же видят в нем гарант собственного благополучия, уточняет он.

Безпалько отмечает, что население Украины в целом равнодушно отнесется к итогам выборов. «Рейтинг каждого из основных кандидатов находится на уровне от 15% до 25% — это очень мало», — объясняет он. Работяжев добавляет, что в 2014 году на Майдане произошел колоссальный выброс социальной энергии. «Сейчас же наступил период апатии», — заключает эксперт.