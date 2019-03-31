Три сценария событий после президентских выборов на Украине

31 марта на Украине проходят президентские выборы. Политологи называют их самыми непредсказуемыми за всю историю. Зарегистрировано 39 кандидатов, в качестве фаворитов социологи называют троих — президента Петра Порошенко, актера Владимира Зеленского и главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко. Двое из кандидатов выйдут во второй тур, итог которого предопределить пока невозможно. О том, что будет значить для России победа каждого из этих претендентов, объясняет «URA.RU».
Победа Петра Порошенко
Среди всех кандидатов действующий президент Украины занимает максимально антироссийскую позицию, сходятся во мнении политологи. «Его победа будет означать продолжение нынешнего курса во внешней политике. Нас ждут дальнейшие провокации в Черном и Азовском морях, вялотекущие военные действия в Донбассе, не исключены новые санкционные войны», — считает замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько.
Впрочем, на уровне риторики накал антироссийской истерии может снизиться, по крайней мере в первое время, говорит «URA.RU» экс-председатель Совета министров Луганской Народной Республики и автор telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов. «Во время президентской кампании в публичном поле появились альтернативные позиции по поводу отношений с Россией. И властям придется иметь это в виду», — замечает Баширов.
Кроме того, Россия может не признать победу Порошенко на президентских выборах. «Сейчас активно ходят слухи о том, что Порошенко готовится к фальсификациям. Без них ему будет очень сложно победить», — уточняет политолог.
По последним социологическим опросам, Порошенко пока занимает второе место (10,3%). Лидер гонки — Владимир Зеленский — опережает его почти в два раза, за него готовы голосовать 19,5% украинцев.
Победа Владимира Зеленского
Поворота Украины в сторону России в случае победы Владимира Зеленского не произойдет, полагают эксперты. Однако из всех фаворитов он является наиболее приемлемым для Москвы, заявил агентству редактор журнала «Россия и новые государства Евразии» Николай Работяжев. Это видно по тому, какую риторику он озвучивает уже сейчас — например, по поводу недопустимости подавления русского языка и урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.
Баширов считает, что в отношениях с Россией Зеленский не будет самостоятелен, так как у него нет ни нужного опыта, ни команды. Многое будут решать стоящие за ним экономические круги (считается, что за Зеленским стоит олигарх Игорь Коломойский). «Они ориентированы на Запад, но тлеющий конфликт с Россией им не нужен. Поэтому может начаться активный поиск компромиссного варианта по Донбассу, активизация работы по Минским соглашениям», — считает политолог.
Победа Юлии Тимошенко
Из трех кандидатов у Тимошенко наименьшие шансы на выход во второй тур, считает Баширов. Сейчас, согласно социологическим опросам, она занимает третье место, за нее готовы проголосовать лишь 7,6% украинцев.
Однако взгляды Тимошенко имеют большое значение, потому что у партии «Батькивщина» хорошие перспективы на выборах в Раду, считают политологи. «Тимошенко ориентирована на вступление в НАТО и Евросоюз. Однако с ее приходом к власти в российско-украинских отношениях может наметиться некоторый прогресс. Например, будет менее жесткая позиция по отношению к ДНР и ЛНР», — говорит Работяжев.
Прагматизм Тимошенко в отношении России замечает и Баширов. «Будучи премьером Украины с 2007 по 2010 год, она вела экономически выверенную политику. В вопросах по транзиту газа Тимошенко искала компромисс, который устроил бы обе страны», — говорит он. Напомним, придя к власти, Порошенко отказался от газовых контрактов с Россией. Сейчас Украина закупает газ в Европе в четыре раза дороже, чем у «Газпрома».
Возможен ли после президентских выборов новый Майдан?
Острая борьба между кандидатами может выйти на улицы, если одна из сторон посчитает результаты выборов несправедливыми. Так, завершились Майданом выборы в 2004 году. Тогда Виктор Ющенко обвинил своего оппонента Виктора Януковича в подтасовке результатов. После нескольких недель масштабных протестов и третьего тура выборов Ющенко стал президентом страны.
Волнения могут начаться снова, если президент Порошенко решится на фальсификации. «Его поддержка среди населения невысока, однако повторения Майдана ждать не стоит. Майдан — это сложное техническое мероприятие, которое нуждается в серьезной технической и идеологической поддержке американцев и невмешательстве со стороны силовиков», — поясняет Баширов. Лучшим исходом выборов для американцев считается именно победа Порошенко, поэтому они эти волнения поддерживать не станут. «Главная задача США — довести цену поставки российского газа в Европу до того уровня, на котором с ним могли бы конкурировать американские компании. Порошенко своей несговорчивостью по транзиту играет им на руку», — подчеркивает политолог. Силовики же видят в нем гарант собственного благополучия, уточняет он.
Безпалько отмечает, что население Украины в целом равнодушно отнесется к итогам выборов. «Рейтинг каждого из основных кандидатов находится на уровне от 15% до 25% — это очень мало», — объясняет он. Работяжев добавляет, что в 2014 году на Майдане произошел колоссальный выброс социальной энергии. «Сейчас же наступил период апатии», — заключает эксперт.