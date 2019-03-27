Семья сенатора Чернецкого дважды заработала на продаже «41 канала»

Свердловские власти брали кредит на покупку «41 канала», а теперь еще заплатят по его долгам Фото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбургский телеканал «Студия 41» перед продажей свердловским властям был введен в предбанкротное состояние, рассказали «URA.RU» источники. Буквально за несколько месяцев до сделки, компания начала копить долги. Однако директора «41-го» Владимира Злоказова ситуация уже вряд ли беспокоит — он ждет своей отставки и компенсации в миллион рублей.

Основным владельцем «Студии 41» была семья члена Совета Федерации Аркадия Чернецкого (соучредитель канала — сын сенатора Станислав). Долгие годы телеканал считался «рупором» мэрии Екатеринбурга. В середине марта «41 канал» выкупил принадлежащий правительству Свердловской области «Монетный щебеночный завод» (также владеет «4 каналом»). Проходила информация, что телекомпания станет частью большого областного медиахолдинга.

«41 канал» обошелся области в 25 млн рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Сумма сделки держалась под секретом, но, по данным источников «URA.RU», речь идет о 25 млн рублей, взятых в кредит у «СКБ-банка». После детального изучения актива (сводка имеется в распоряжении редакции) выяснилось, что на «41 канале» висит кредиторская задолженность в 10 млн рублей (на март 2019 года). При этом по итогам 2017 года телекомпания показала прибыль в 4,3 млн рублей (информация из сервиса «Контур.Фокус»).

Инсайдеры говорят, что новым владельцам «Студии 41» придется взять на себя оплату долгов, чтобы не допустить банкротства телеканала. «Ожидаемые доходы „41 канала“ не смогут покрыть задолженность перед контрагентами в полном объеме», — поделился источник, знакомый с ситуацией.

«41 канал» задолжал около трех миллионов рублей за аренду офиса в «Рубине» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По данным инсайдеров «URA.RU», около трети долга составляют зарплаты сотрудников за март 2019 года. Еще есть долг за передачу сигнала перед филиалом РТРС «Свердловский ОРТПЦ» в 2,7 млн рублей (сумма копилась с сентября 2018-го по февраль 2019-го). Директор областного центра Сергей Павлов отказался комментировать информацию о задолженности, хотя и не опроверг ее: «Это наши внутренние дела».

Кроме того, с ноября 2018-го по февраль 2019-го «41 канал» задолжал 3,07 млн рублей перед ООО «Актив» за аренду офиса в «Рубине» площадью 1105 квадратных метров, включая коммунальные платежи. Источники «URA.RU» удивляются, очевидно, что к началу 2019 года у Владимира Злоказова была возможность оптимизировать расходы на недвижимость (под Новый год он уволил с телеканала 30 человек), но траты, наоборот, выросли. «В январе телеканал зачем-то согласился на индексацию арендной платы, она поднялась до 703 тысяч рублей в месяц», — сказал источник агентства.

Своим вторым медиаактивом ЕТВ Злоказов управляет более бережливо Фото: Анна Майорова © URA.RU

Удивительно, что Злоказов не добился от «Актива» снижения цены, и по другой причине. По данным собеседников «URA.RU», одну из руководящих должностей в обществе занимает брат директора телеканала Сергей Злоказов. То, что семья Злоказовых может быть связана с ООО «Актив», косвенно подтверждают данные из сервиса «Контур.Фокус». Так, например, гендиректор ООО «Актив» Алексей Городницкий владеет в Екатеринбурге ООО «Профи», в котором Сергей Злоказов является директором.

Отметим, Владимир Злоказов также является соучредителем и гендиректором екатеринбургского интернет-телеканала — ЕТВ. Однако им медиаменеджер управляет явно с большей бережливостью. Например, компания по договору субаренды снимает офис в том же «Рубине» всего за сто тысяч рублей, поделился инсайдер «URA.RU». Стоит учесть, что ЕТВ вещает круглосуточно, а программы «41 канала» занимают около часа эфирного времени. А еще Злоказов обеспечил работу ЕТВ тремя президентскими грантами. «О них Злоказов рассказал на одном из совещаний. Странно, что, зная о трудностях „41-го“, он заявил на гранты именно ЕТВ», — поделился с «URA.RU» сотрудник телекомпании, готовящийся к увольнению.

Наблюдатели указывают на интересную деталь. Долги «41 канала» перед «Активом» и ОРТПЦ начали копиться осенью, когда свердловскую политику покинул первый вице-губернатор Владимир Тунгусов, а в мэрию Екатеринбурга зашла новая команда прообластных чиновников. Впрочем, разбираться с финансовыми проблемами «41 канала», похоже, придется уже новой команде медиаменеджеров. По словам инсайдеров, 1 апреля Владимир Злоказов выходит из отпуска и покидает должность директора. В придачу он якобы получит миллион рублей — компенсация за неотгуленные отпуска.

Считается, что руководителем областного медиахолдинга, в который войдет «41 канал», может стать директор «Четвертого канала» Элеонора Расулова. Но она отказалась говорить о долгах телекомпании: «Оценивать финансовое состояние компании я не могу, так как не владею полной информацией. Я уверена, что новый собственник сейчас занимается возникшей проблемой».

Дозвониться до Владимира Злоказова для комментария оперативно не удалось — его телефон недоступен. Аркадий Чернецкий попросил позвонить завтра, сославшись на занятость.