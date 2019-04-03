Что стоит за задержанием свидетеля по делу главы СвЖД Миронова?

Потерпевшие по делу Миронова расценивают произошедшее как давление Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Начальника Свердловской железной дороги задержали по делу о взятке

Задержание екатеринбургского бизнесмена Евгения Акулова, произошедшее 29 марта — это попытка юристов, защищающих интересы начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова, подобраться к главному заявителю по его делу Евгению Савранину. Об этом «URA.RU» сообщили люди из окружения Савранина, а также он сам. Они уверены, что Акулова подставили.

Говорят, Калекин (на фото) — родственник начальника СвЖД Миронова Фото: соцсети

«Когда возбуждали дело на Миронова по заявлению Савранина, Акулов тоже написал несколько заявлений, — рассказал агентству источник, близкий бизнесменам. — И то, что сейчас взяли Акулова — это может быть очень грамотным ходом тех, кто работает на Миронова и дружественных ему бизнесменов — Сергея Петрыкина и Григория Калекина».

Акулов подозревается в вымогательстве взятки в три миллиона рублей с директора ООО «ПСК» Григория Калекина (который, по неподтвержденным данным, является родственником Алексея Миронова). По словам знакомых Савранина и Акулова, последний на самом деле лишь пытался выбить из Калекина долг — деньги, недоплаченные за работы на объектах железной дороги.

В распоряжении «URA.RU» оказалась аудиозапись разговора между человеком, чей голос похож на голос Акулова, и человеком, предположительно неким сотрудником фирмы Петрыкина «СВСтройСервис». «Вы деньги собрали, твари, чтобы отдать нам»? — кричит на собеседника «Акулов».

«Какие деньги, идиот, куда ты звонишь?» — отвечают на фирме. «Бумажные, дебил… Смотри, Петрыкина… вашего посадил я, сейчас вас буду, сука, всех садить», — угрожает «Акулов».

Кстати, известно, что, несмотря на присущую ему блатную манеру разговора, Акулов на самом деле никогда не сидел (в отличие от Савранина).

Акулов перед задержанием Фото: читатель «URA.RU»

Но дальше ситуация стала развиваться не в пользу Акулова. «Некоторое время назад Акулов рассказывал, что Калекин якобы взял его на работу с зарплатой в 90 тысяч рублей, — рассказывает источник. — Я думаю, ему сунули деньги, а потом приняли». «Уверен, что Калекин его просто подставил», — заявил «URA.RU» сам Евгений Савранин.

Он и его люди считают, что юристы, работающие на Миронова, Петрыкина и Калекина, пытаются через Акулова добраться до Савранина. «Мне, например, тоже поступали звонки: несколько недель назад звонил Акулов, предлагал встретиться с Калекиным, якобы у него ко мне какой-то разговор, — рассказал агентству один из близких к Савранину людей. — Скорее всего, хотели подсунуть деньги или наркотики».

Между тем противоположная сторона заявляет, что уголовное дело на Акулова абсолютно обоснованно. «На протяжении семи последних месяцев мы осуществляли фиксацию и документирование угроз, поступавших Калекину Г.В. и иным лицам, от так называемых «потерпевших по делу Миронова», — рассказал «URA.RU» адвокат Калекина Михаил Коржев. — Для нас стало очевидным:

Евгений Акулов и, как мы считаем, его соратник Евгений Савранин, почувствовав вседозволенность, решили не только подставить руководителя СвЖД Миронова А. Ю., но и «сорвать куш», пользуясь своим статусом «неприкасаемых свидетелей».

Парни к успеху шли, но, как говорят в их кругах, — не фартануло!»

Адвокат Калекина Михаил Коржев Фото: предоставлено Михаилом Коржевым

При этом адвокат недоумевает, почему Евгений Акулов и юрист Вера Дружинина, которая также была задержана, остались на свободе, несмотря на тяжесть обвинения. «Мне непонятно, почему в отношении задержанных по данному делу, взятых с поличным, не принято процессуальное решение, — говорит Коржев. — Надеюсь, для следователей Управления на транспорте СК РФ неприкасаемых нет, так же как и для сотрудников ФСБ, которые профессионально провели операцию по задержанию практически всей банды злоумышленников».

«URA.RU» обратилось с запросом о комментарии в УФСБ по Свердловской области — к моменту публикации ответ не поступил. В Уральском следственном управлении на транспорте дело Миронова и связанные с ним уголовные производства по-прежнему не комментируют. Евгений Акулов на сообщения корреспондента «URA.RU» не ответил.

Начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова задержали 13 декабря 2018 года, арестовали и отправили в СИЗО. Его обвиняют по статьям «получение взятки должностным лицом» и «злоупотребление служебными полномочиями». 18 февраля суд отпустил Миронова под домашний арест. В тот же день в Туле был задержан, а затем арестован Сергей Петрыкин, глава фирмы «СВСтройСервис», которого потерпевшие по делу главы СвЖД считают, наряду с Григорием Калекиным, подельником Миронова. По показаниям потерпевших, через фирмы Калекина и Петрыкина осваивались подряды РЖД, а исполнителей работ «кидали на деньги».

На днях стало известно о задержании людей уже из противоположного лагеря — бизнесмена Евгения Акулова, который является близким знакомым руководителя фирмы «СтройТИКС» Евгения Савранина — заявителя по делу Миронова. Также была задержана юрист Вера Дружинина, представлявшая когда-то интересы фирмы «Нева», связанной с Савраниным. Как сообщало «URA.RU», Акулов подозревается в вымогательстве взятки в три миллиона рублей с Григория Калекина. После задержания Акулов и Дружинина были отпущены домой.