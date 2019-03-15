Инсайд: следователей, ведущих дело главы СвЖД, обвинили в преступлении

Сотрудники СК и не предполагали, как им аукнется история Миронова Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Начальника Свердловской железной дороги задержали по делу о взятке

Следователям, которые расследуют дело начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова, самим может грозить уголовное преследование. С требованием возбудить против них дело в СК обратились адвокаты Сергея Петрыкина — руководителя фирмы «СВСтройСервис» из Тулы, которого потерпевшие по делу главы СвЖД считают подельником и «правой рукой» Миронова. По материалам дела, Петрыкин передал екатеринбургскому дизайнеру Павлу Стратану 770 тысяч рублей за дизайн-проект коттеджа Миронова в селе Иславском на Рублевке.

Уголовное дело в отношении Петрыкина по статье 291 УК РФ (дача взятки) было возбуждено 18 февраля — в тот день, когда в Екатеринбурге суд освободил из-под стражи Алексея Миронова. В это же время в Туле сотрудники Уральского следственного управления на транспорте задержали Петрыкина, обыскали его квартиру и коттедж и вышли в суд с ходатайством об его аресте. При этом, по мнению адвокатов, следователи допустили ряд промахов, которые защитники расценивают, как преступления.

Тульский строитель Сергей Петрыкин может стать «костью в горле» для уральских следователей Фото: соцсети

Согласно жалобе, производя обыски в жилище Петрыкина, следователь Карапетян предъявил постановление, подписанное руководителем следственной группы Павлом Шальновым. Санкцию на обыск должен давать суд, однако закон в исключительных случаях разрешает следователям делать обыск без санкции суда, но при этом следователи обязаны уведомить суд и прокуратуру.

Адвокаты сделали запросы в Центральный и Пролетарский районный суды Тулы (по месту проведения обысков), а также в Ленинский районный суд Екатеринбурга, откуда пришли ответы, что никаких уведомлений от следователей о проведении обысков к ним не поступало.

«Таким образом следователь Карапетян З.С., используя свое служебное положение, незаконно проник… в жилище Петрыкина против его воли, не имея намерения уведомлять об этом суд и получать судебное решение, тем самым, полагаю, совершил преступление, предусмотренное ч.3 ст. 139 УК РФ» (нарушение неприкосновенности жилища — прим. ред.), — пишет адвокат Юлия Бузуева на имя зама Бастрыкина Ильи Лазутова (см. скан1, скан2, скан3, скан4).

Еще интереснее ситуация с арестом Петрыкина — следователи ходатайствовали об этом перед судом Тулы 19 февраля. «Заявленное ходатайство об избрании меры пресечения было подписано от имени руководителя следственной группы Шальнова П.Г…. 20.02.2019 Центральным районным судом Тулы в отношении Петрыкина С. В. была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В действительности в указанный период времени… следователь Шальнов П.Г. находился в г. Екатеринбург, проводил следственные действия по другому уголовному делу, в г. Тула не выезжал. Таким образом, очевидно, что подпись руководителя следственной группы Шальнова П.Г. выполнена не им, — говорится в заявлении на имя Бастрыкина (см. скан1, скан2, скан3).

Адвокаты даже заказали независимую почерковедческую экспертизу: эксперт сличил подписи, заведомо принадлежащие Шальнову, и подпись на ходатайстве в суд об аресте Петрыкина. Как говорится в заявлении, анализ показал, что подпись подделана (копия заключения имеется в редакции «URA.RU»). Защитники считают, что тот, кто подделал подпись Шальнова, явно превысил свои служебные полномочия, совершив преступление, предусмотренное статьей 286 УК РФ.

Судьбу уральских транспортных следователей теперь будет решать руководство Следственного комитета России (дела такого рода возбуждает председатель СКР либо его заместитель). «URA.RU» обратилось за комментарием в Уральское следственное управление на транспорте, к моменту публикации комментарий не поступил.