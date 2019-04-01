Задержан свидетель по делу главы Свердловской железной дороги

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
01 апреля 2019 в 19:08
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Мера пресечения по Алексею Миронову. Екатеринбург, миронов алексей
Бизнесмен написал заявление на Миронова, заявил адвокатФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Начальника Свердловской железной дороги задержали по делу о взятке

Сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали коммерсанта Евгения Акулова, который проходит свидетелем по делу начальника СвЖД Алексея Миронова. Бизнесмен подозревается в вымогательстве.

«Акулов — это друг Евгения Савранина, ранее судимого за убийство, который написал заявление на Миронова. По некоторым данным, Акулов начал обзванивать свидетелей по делу и говорить примерно следующее: «Видите, Миронова мы уже посадили. Если не заплатите мне, то сядете и вы», — рассказал «URA.RU» адвокат начальника СвЖД Миронова Сергей Колосовский.

Вместе с Акуловым задержана юрист ООО «Нева» Вера Дружинина, но о ее роли в деле Колосовский затруднился что-либо сказать.

Ранее «URA.RU» сообщало, что главу СвЖД задержали 13 декабря прошлого года. Миронова обвиняют по статьям «получение должностным лицом взятки» и «злоупотребление служебными полномочиями». 21 февраля суд Миронова выпустили из СИЗО под домашний арест.

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