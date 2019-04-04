Как работает фабрика липовых диссертаций, которую разоблачил Диссернет

Раскрыта схема по производству поддельных научных работ. Из Екатеринбурга следы ведут в Петербург Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге разгорается скандал, связанный с новым директором Уральского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), 34-летним Дмитрием Репиным. Портал «Диссернет» опубликовал экспертизу его кандидатской диссертации, ставящую под сомнение чистоплотность автора при ее написании: 29 страниц работы содержат куски чужих текстов. Что не так с диссертацией, как оценивают ее эксперты и как объясняется сам молодой ректор и доктор наук — в расследовании «URA.RU».

Экспертиза кандидатской диссертации директора филиала РАНХиГС в Екатеринбурге Дмитрия Репина появилась 2 апреля на портале Dissernet.org, посвященный выявлению плагиата в научных работах. Согласно экспертизе, 25% содержательной части работы содержит фрагменты, полностью повторяющие тексты других авторов, но без какой-либо ссылки на них. Подчас это большие куски текста — на несколько абзацев. «Если бы в тексте была ссылка, мы бы сказали, что это длинная цитата, а раз ссылки нет, мы расцениваем это как некорректное заимствование», — говорит волонтер проекта «Диссернет» Кирилл Денисов.

Цветная табличка

Цветные страницы — на которых есть куски чужих текстов Скриншот: с сайта dissernet.org

Диссертация Репина (она подписана еще его прошлой фамилией — Савчук) называется «Социальные технологии в системе управления трудоустройством выпускников российских учреждений высшего профессионального образования». Защита проходила в 2012 году в Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов (ФИНЭК), который сегодня называется Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ). Что любопытно: в это время Савчук-Репин уже работал помощником проректора РАНХИГС, однако защищался не там, а в ФИНЭКе.

Графически экспертиза его диссертации (как и других научных работ) выглядит как таблица с номерами страниц: серым выделены «технические» страницы (титульный лист, оглавление, введение и заключение, библиография), белым — страницы, где присутствует только собственный текст автора, цветные номера — те страницы, где есть абзацы, «заимствованные» (как мягко выражаются эксперты) у других авторов. В работе Репина из 119 содержательных страниц работы разными цветами выделены 29 страниц, на которых присутствуют фрагменты работ Шашковой С. Н., Кострюковой О.Н., Землянухиной С. Г. и других авторов.

По словам волонтера «Диссернета» Кирилла Денисова, эта ситуация не уникальна — в базе ресурса содержится около 10 тысяч таких работ.

«Например, у Владимира Груздева, бывшего губернатора Тульской области, все страницы „цветные“: работа полностью списана с другой, заменен только первый лист, — рассказал Кирилл Денисов. — А Павел Астахов списал свою диссертацию с девяти различных работ, не показывая, откуда что взято».

Вот, например, 43-я страница диссертации. Восемь абзацев текста скопировано с научной работы Шашковой С. Н. 2009 года Скриншот: Андрей Гусельников, URA.RU

«Диссернет» анализирует научные работы формально — с точки зрения наличия «копипаста». Но, как стало известно «URA.RU», специалисты проанализировали и содержание диссертации Репина, и пришли, мягко говоря, в недоумение. «Так научные работы не пишутся», — утверждает источник, знакомый с экспертами, анализировавшими работу. Чтобы понять ее уровень, он предлагает прочитать заключение кандидатской диссертации, состоящее из одной страницы и одного абзаца.

В нем автор говорит о необходимости восстановлении системы распределения студентов), утверждая, что в этом заинтересованы и вузы, и студенты. «Но самым заинтересованным субъектом упорядочивания рынка труда выпускников ВПО является государство, — пишет автор. — Особенно современное российское государство, которое ставит перед обществом задачи экономики, всех социальной жизни» (орфография сохранена — прим. ред.)». На этом научная работа заканчивается (желающие могут прочитать автореферат и саму диссертацию).

Как исчезла диссертация?

Не меньше, чем сама работа Репина, интересна история ее «исчезновения». В России все соискатели, готовясь к защите кандидатской или докторской диссертации, обязаны представить в библиотеку того научного учреждения, где они защищаются, один экземпляр самой работы и два экземпляра автореферата. А после защиты, если все удачно, диссертационный совет должен передать диссертацию и автореферат (по одному экземпляру) в «Ленинку» — Российскую государственную библиотеку. Это называется депонировать научную работу, такая практика повелась еще с советских времен, сегодня эта обязанность закреплена законодательно (в «Положении о присуждении ученых степеней»).

Кандидатская Савчука, написанная в 2012 году, была депонирована в «Ленинку» лишь в 2017, за два месяца до защиты докторской Скриншот: Андрей Гусельников, URA.RU

Однако кандидатская диссертация Репина в Ленинку не попала. Точнее, она была представлена туда, но лишь в 2017 году (когда он защищал докторскую диссертацию) — об этом свидетельствует карточка работы, в которой стоит дата поступления 01.03.2017 (за два месяца до защиты им докторской диссертации — состоялась 15—16 мая 2017 года). Причем, кандидатская попала в библиотеку только в бумажном виде (не в цифровом). Найти ее невозможно и на другом ресурсе, где должны храниться все научные работы, издаваемые в России — на сайте ЦИТИС (Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти). Через поиск обнаруживается только одна работа Савчука Дмитрия Александровича — докторская 2017 года. Кандидатской нет.

В научном сообществе такие работы, которых нет в Ленинке, называют «потеряшками». «Нами обнаружено более тысячи таких «потеряшек», сколько их точно, никто не знает, — рассказал «URA.RU» основатель проекта «Диссернет» Андрей Ростовцев. —

Более 90% «потеряшек» — диссертации, защищенные в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете.

Бывший ректор ФИНЭК, а теперь СПбГЭУ Игорь Максимцев — член Президиума Высшей аттестационной комиссии при министерстве науки и высшего образования, благодаря чему было возможно безнаказанно «терять» диссертации».

Применительно к кандидатской Репина эксперты полагают, что она могла попасть в Ленинку в уже доработанном виде. Не исключено, что часть кандидатской могла быть взята из готовящейся докторской — по крайней мере, это объясняет наличие в ней четырех глав вместо двух, указанных в автореферате. Есть и другие удивительные вещи, например, в заключении на странице 142 говорится, что вторая глава посвящена мотивации студентов, тогда как речь об этом идет в 3-й главе. И таких несостыковок — масса.

А была ли кандидатская?

«Потеряшки» плохи вот чем: мы не можем гарантировать, что текст, который «нашелся» — это та самая работа, созданная в год защиты, — говорит основатель сайта Dissser.net. — Это больное место, и в 2017 году мы через прокуратуру попросили министерство образования и науки «вытрясти» из СПбГЭУ эти «потеряшки». Какие-то мы получили, какие-то они не прислали вообще.

Дмитрий Репин защитил кандидатскую в 28 лет, докторскую — 33 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По словам Ростовцева, СПбГЭУ это не выгодно: они используют тексты «потеряшек» (их тысячи), чтобы создавать новые диссертации. «Такие работы не видны программам-антиплагиатам, потому что „потеряшек“ нет в массиве текстов для сравнения, — поясняет основатель „Диссернета“. — Это замечательная находка: диссертанту не надо нанимать „литературных рабов“, которые пишут диссертации на заказ — можно обойтись мышкой компьютера или клавишами Ctrl-С и Ctrl-V».

Одним словом, с помощью «потеряшек» очень легко прятать концы в воду. Возможно, и кандидатская Савчука никогда не всплыла бы, если бы он не решил защищать докторскую. «Я вообще не уверен, что у Савчука была защита: как правило, у авторов „потеряшек“ так принято, что никаких защит не происходит, — говорит Андрей Ростовцев. — Да и самого текста диссертации, скорее всего, изначально не было». По его мнению, и с докторской работой могла быть та же история.

О том, что молодой доктор наук Репин совсем не похож на настоящего доктора наук, «URA.RU» рассказал один из преподавателей бывшей Уральской академии госслужбы (ныне — филиал РАНХиГС). По его словам, Репин еще при знакомстве произвел на преподавателей вуза странное впечатление — и не только из-за очень молодого для доктора наук возраста.

«Доктор доктора видит издалека, — говорит доктор наук. — Когда человек пишет докторскую диссертацию, это целая эпопея. На это уходят месяцы и годы жизни: работа в библиотеках, симпозиумы, публикации.

Он переживает, нервничает, вместе с ним нервничают коллеги, семья. О том, что человек пишет докторскую, знают даже соседи в подъезде. И доктор наук всегда с почтением относится к другому доктору наук, понимая, какой это огромный, титанический труд. Знакомясь с Репиным, я с его стороны этого почтения к высокому научного званию не почувствовал. Для него что доктор, что не доктор…»

И кандидатская, и докторская работы Репина защищались в Санкт-Петербурге по специальности «социология». «URA.RU» обратилось к одному из самых маститых социологов северной столицы (да и России в целом) — почетному профессору Санкт-Петербургского государственного университета, первому декану факультета социологии Асалхану Боронову. Это ученый-социолог с мировым именем, которого знают все социологи страны и который совершенно точно знает всех кандидатов наук по социологии в Ленинградской области (а уж докторов и подавно). Мы спросили, слышал ли он о докторе наук по социологии Дмитрии Репине (либо Савчуке)? «Я его не знаю», — ответил Бороноев.

Комментарий Репина

«URA.RU» попросило прокомментировать экспертизу «Диссернета» и ситуацию, связанную с кандидатской диссертацией, самого ее автора — директора Уральского института управления — филиала РАНХиГС в Екатеринбурге. Дмитрий Репин ответил на все вопросы агентства, в том числе о своей фамилии.

Дмитрий Репин прокомментировал историю с его научными работами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«У меня была действительно была перемена фамилии, это официальная информация, она не скрывается, — сообщил „URA.RU“ Дмитрий Александрович. — До 17 лет у меня была фамилия Репин, в 2000 году я сменил ее на фамилию отчима и до 2017 года была на фамилии Савчук, а затем решил вернуться к родовой фамилии. Это семейные обстоятельства».

Судя по его реакции, шум вокруг его научных работ его нисколько не удивляет и не пугает. «То, что такая проверка ведется, для меня не сюрприз, — заявил Репин. — Но объем так называемых заимствований там составляет чуть более 10 процентов. По требованиям к кандидатским диссертациям уникального текста должно быть чуть более 80%, к докторским — чуть более 90.

По докторской у меня уникальность текст 98%, по кандидатской — около 85».

В том, что его кандидатская не была вовремя депонирована в Российскую государственную библиотеку, а потом вдруг появилась в ней спустя пять лет, по мнению Репина, виноваты другие люди, но никак не он. «Это обязанность не соискателя, а работников диссоветов, — заявил герой истории. — Я думал, что они своевременно направили. Я действовал в соответствии с действующим законодательством».