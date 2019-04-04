Одно заявление Текслера изменило все расклады на выборах в Челябинске

Алексей Текслер изменил расклад в борьбе за пост спикера гордумы Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Новая власть в Челябинской области

Мало кто заметил, но заявление врио челябинского губернатора Алексея Текслера о назначении бизнесмена и депутата Тракторозаводского райсовета Бориса Видгофа новым директором хоккейного клуба «Трактор» — пожалуй, самое главное из прозвучавшего на пресс-конференции руководителя региона. Такое решение нейтрализовало Видгофа как одного из претендентов на пост спикера гордумы Челябинска: работа председателя городского парламента подразумевает полную занятость. Таким образом, обострилась борьба между другими группами влияния. Самыми главными из них называют выходцев из «Молодой гвардии „Единой России“» (МГЕР) под руководством депутата Госдумы Владимира Бурматова и клан авторитетного депутата гордумы Виталия Рыльских, сообщают источники «URA.RU».

Действующий спикер гордумы Станислав Мошаров за последние полгода превратился из второго лица города в одного из «токсичных» политиков, полагают наблюдатели. Этим он обязан бывшему куратору челябинских выборов тюменскому депутату Госдумы Ивану Квитке, с которым вместе пытались прошлой осенью аннулировать достигнутые с большим трудом договоренности о мирной кампании в районные Думы Челябинска между всеми основными группами влияния.

Борис Видгоф больше не будет претендовать на пост спикера гордумы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На должность спикера претендовал бизнесмен Борис Видгоф. Он уже руководил гордумой. Однако, из-за конфликта с бывшим вице-губернатором Николаем Сандаковым, смог избраться только в райсовет, в гордуму его не стали делегировать. После того, как Сандакова приговорили к колонии за коррупцию, Видгоф заключил стратегический союз с депутатом Госдумы Владимиром Бурматовым. Они планировали взять большинство в райсовете. Эксперты считают, что Видгоф планировал как минимум вернуться в президиум Гордумы, а в идеале — в кресло спикера. Считалось, что его шансы высоки, но сегодняшнее заявление губернатора изменило все расклады.

Планы на пост главы депутатского корпуса есть и у МГЕР. Кандидатом от группы молодых политиков во главке с Владимиром Бурматовым называют председателя комиссии по социальной политике гордумы Александра Галкина. Он уже работает на освобожденной основе, в конфликтах не замечен.

Александр Галкин (слева) считается кандидатом от МГЕР, но у Виталия Рыльских (справа) есть свой человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Клан Виталия Рыльских видит спикером гордумы нынешнего первого зампреда Сергея Овчинникова. Он также работает на профессиональной основе и имеет самые серьезные амбиции.

Представитель Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в Челябинске Андрей Лавров соглашается, что за пост спикера гордумы теперь будут бороться Овчинников, Галкин и Мошаров. «Видгоф устраняется от борьбы за должность, но не за влияние. Наверняка будет проводить своих людей [в райсовет и гордуму] и заключать соглашения с кем-то из тройки кандидатов на пост председателя», — говорит эксперт.

Профессор кафедры политических наук и международных отношений ЧелГУ Андрей Пасс считает: «Шансы есть у каждой из сторон. Я бы сейчас не делал ставок. У нас сменился губернатор. А должность первого лица в гордуме Челябинска — статусная позиция. Кандидата на этот пост будет согласовывать лично губернатор».