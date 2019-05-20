10 человек, которых Куйвашев должен лишить спецстатуса

У губернатора отличный повод поменять окружение без ущерба Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Реформа администрации губернатора Свердловской области

Блок советников губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева окончательно изжил себя. Носители этого почетного статуса, убеждены в обладминистрации, никак не оправдали себя в екатеринбургских событиях последних дней и тем дали повод для масштабной ротации.

В обладминистрации уверены, что необходимость обновления советников станет еще более очевидной из завтрашнего отчета губернатора Куйвашева о результатах деятельности правительства в 2018 году перед Заксобранием. «Пассионарный характер выступления губернатора будет подразумевать, что для реализации новых задач и целей нужны новые люди: живые, активные, современные и нестандартно мыслящие. А нынешний блок, совершенно очевидно, этому запросу не соответствует», — объясняет чиновник, знакомый с примерным содержанием доклада главы региона.

Борис Козиненко — советник свердловского губернатора с 2013 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сегодня у губернатора Свердловской области шесть штатных советников (они получают зарплату): экс-глава свердловского УФСБ Борис Козиненко (с 2013 года, 67 лет), бывший начальник управления спецсвязи и информации ФСО по УрФО Юрий Николаенков (с 2017 года, 63 года), бывший главный федеральный инспектор по Свердловской области Данила Трубинов (с 2018 года, 44 года), казачий атаман Владимир Романов (с 2017 года, 66 лет), экс-депутат думы Екатеринбурга Анатолий Шарапов (с 2018 года, 60 лет), бывший главврач ОКБ №1 Феликс Бадаев (с 2018 года, 66 лет).

Из советников работающих при губернаторе на общественных началах (не получают зарплату за работу советниками) в официальном телефонном справочнике обладминистрации значится только Анатолий Гайда. Список его коллег в том же статусе найти практически невозможно — кандидатов на эту должность одобряет кадровый департамент губернатора, а назначает лично глава региона. Трудовой договор с советниками заключается на время действия полномочий конкретного губернатора. «Евгений Владимирович очень неохотно раздавал статус советников, даже на общественных началах, так что таких людей не больше десятка», — уверен конфидент в обладминистрации.

До 2017 года в общественных советниках числился, например, гендиректор УГМК Андрей Козицын, но о его переназначении на эту должность ничего неизвестно. Сейчас статус советника на общественных началах имеет бывший главред «Областной газеты» Николай Тимофеев, а также представитель «ЛСР.Урал» Владимир Крицкий.

Единственный общественный советник, указанный в телефонном справочнике обладминистрации — Анатолий Гайда (в фокусе) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Большинство советников, заверяет высокопоставленный источник в обладминистрации, перестали оправдывать полученный от губернатора статус: Но все они будто испарились, когда остро встала тема храма [Святой Екатерины в Екатеринбурге, споры о строительстве которого обострились на прошлой неделе и потребовали от власти принятия оперативных решений]. Сейчас они же избегают беспокоить губернатора, поскольку не хотят брать на себя ответственность за потенциально неправильные решения».

Некоторые советники, напомнил собеседник, и вовсе дискредитируют главу региона, попадая в некрасивые истории. Так генерал-майор Юрий Николаенков в начале апреля стал героем многочисленных публикаций в СМИ, где его представляли фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 138 УК РФ «Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений».

Тем не менее, один из советников, попросивший сохранить инкогнито, настаивает, что «принимал самое действенное участие в налаживании коммуникации между городом, областью и протестующими».

Его коллега и вовсе категорически не согласен с необходимостью ротации: «Только двое-трое советников и „советчиков“ имеют прямой доступ к губернатору, а без этого решать вопросы невозможно. Все остальные в резерве, из-за чего и ответственность их как будто размывается, и не используется многообразный потенциал опытнейших специалистов в своих сферах. Возможно есть смысл говорить о том, что нынешняя структура областной администрации не совсем эффективна, но дело точно не в советниках», — убежден собеседник агентства.

Эксперты, впрочем, уверены, что перемены в блоке советников пойдут только на пользу. «Губернатору нужна свежая кровь — это подсказывает здравый смысл. На посты с серьезными полномочиями слишком молодых сразу не поставишь, а вот на советников с перспективой — вполне. Посмотрите на новых губернаторов они активно пытаются перезагружать сложившиеся системы, притягивая в команды 35-37-летних людей. И Куйвашев в силу возраста — тоже молодой технократ, но вокруг него крепкий геронтологический санаторий. Но ведь торговать прошлыми заслугами уважаемые люди могут в других местах. А для губернатора это обновление — шанс показать, что он весь современный, перспективный и может проявлять политическую волю», — считает политолог Алексей Швайгерт.