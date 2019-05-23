Поддельные права стоят 6-12 тысяч рублей. От оригинала не отличить

Продажа фальшивых документов превратилась в прибыльный бизнес, признают эксперты Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Количество сайтов, торгующих поддельными документами, в последние три года резко увеличилось. По данным Роскомнадзора, только за первые четыре месяца 2019 года заблокировано свыше 4,5 тысяч ресурсов по продаже фальшивых паспортов, водительских прав, СНИЛС и других удостоверений и бумаг. За этот же период в 2018 году был закрыт доступ только к тысяче таких сайтов. Опрошенные «URA.RU» эксперты утверждают: вполне возможно, что с паспортом или водительским удостоверением на ваше имя уже сейчас живут другие люди.

Специалист в сфере безопасности Александр Колесников рассказал «URA.RU», что в последнее время заметно улучшилось качество подделок: «Времена, когда паспорта распечатывали на принтере дома, прошли. Мне доводилось встречать фальшивые документы, которые практически невозможно отличить от оригинала. Это очень опасно: рядовой гражданин, не имеющий доступа к специальным базам данных и оборудованию, подделку вряд ли распознает». По его словам, некоторые предоставляют фальшивые паспорта владельцам квартир, которые арендуют: «Например, если в квартире случится потоп или пожар, то жилец просто съедет, и найти его для получения возмещения вряд ли удастся».

Как рассказал «URA.RU» представитель одного из даркнет-магазинов, наибольшим спросом в России сейчас пользуются фальшивые водительские права — их научились подделывать наиболее качественно.

Различия с оригиналом не всегда сможет заметить даже опытный сотрудник ГИБДД. В большинстве случаев документом хотят обзавестись те, у кого удостоверение отобрали за грубые нарушения.

Покупая поддельный документ, далеко не все задумываются о последствиях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«В среднем такие документы стоят от 6 до 12 тысяч рублей. Самые дорогостоящие из них — карты с вашей фотографией, но на имя другого реального человека, который уже есть в базе ГИБДД. В случае проверки на месте самой „карточки“ полицейский видит лишь текстовые данные из базы — ФИО, дату и место и рождения, номера. К тому же шанс попасть под усиленную проверку ничтожно мал — если вы ездите с поддельными правами, вряд ли вы будете лихачить или грубить постовому», — отмечает собеседник агентства.

Продавец уверяет, что при необходимости под любой документ можно легко найти «донора» — реально существующего человека, данные которого будут использованы в подделке. Эта практика в России, по его словам, пока не так распространена, как в других странах. В частности, в США давно существует практика, согласно которой гражданин, решающий навсегда покинуть страну, продает мошенникам свои данные — в дальнейшем под его документами живет другой человек.

«Если говорить о паспортах, то, как правило, в российских подделках покупатели просят указать в качестве места рождения — Москву или Московскую область.

Это удобно: если по таким документам ты «попадешься» где-то в глубинке, очень высок шанс, что никто не захочет из какого-нибудь Абакана звонить в Москву и узнавать — действительно ли ты существуешь», — указывает эксперт.

Специалист в области информационной безопасности, издатель журнала Information Security Александр Власов рассказал «URA.RU», что теоретически мошенники могут украсть даже отпечатки пальцев, распечатать их и в дальнейшем, например, получить доступ к гаджетам, которыми пользуется тот или иной человек. «Подделка и продажа фальшивых документов превратилась в большой бизнес. Знаю историю, когда одного ребенка из провинции не брали в детский сад из-за отсутствия регистрации в Москве. Родители, недолго думая, купили липовый документ. Обман раскрылся», — говорит Власов.

За подделку документов предусмотрена уголовная ответственность, напоминают юристы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Из поддельных документов, как удалось выяснить «URA.RU», особым спросом пользуются… свидетельства о смерти. «Такое свидетельство может быть использовано в самых разных целях — например, для получения наследства либо, если человек, набравший множество кредитов, не может их платить. Тогда он решает стать „мертвым“», — рассказал «URA.RU» член Совета по правам человека при президенте России, адвокат Шота Горгадзе.

Однако, по его словам, такие документы, как правило, «спасают до первой проверки». «Сейчас службы безопасности банков всегда перепроверяют документы. С большой долей вероятности, обман будет раскрыт», — пояснил Горгадзе. Он считает, что власти должны более активно блокировать сайты, предлагающие подобные незаконные услуги. «Когда человек вбивает в поисковике фразу „купить фальшивый диплом“, он должен сразу наталкиваться на ссылки на Уголовный кодекс», — сказал собеседник агентства.

«URA.RU» направило запрос в МВД России с просьбой прокомментировать проблему продажи поддельных документов.