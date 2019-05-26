Почему в последнем звонке в стиле БДСМ виновата система образования

Ни один психолог или «политрук» не спасет ситуацию

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
26 мая 2019 в 17:06
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Гуляющие по городу выпускники в день Последнего звонка. Екатеринбург, последний звонок, выпускники, школьники
Подростки предоставлены сами себеФото: Анна Майорова © URA.RU

БДСМ-флешмоб, который на последнем звонке устроили учащиеся одной из школ во Владивостоке, привлек внимание к проблемам российского образования. Педагоги пытаются понять, зачем выпускники устроили откровенное шоу и какое наказание для них выбрать. А опрошенные «URA.RU» эксперты уверяют: вина лежит не на школьниках, а на чиновниках от образования.

Заслуженный учитель РФ Оксана Авилова винит в случившемся руководство одного конкретно взятого учреждения. «Детей воспитывает атмосфера школы. Если в ее стенах такое поведение неприемлемо, то за 11 лет ее сотрудники должны были детям это внушить», — пояснила «URA.RU» Авилова. Однако она признала, что никакой психолог или специально обученный «политрук» не смог бы спасти ситуацию.

Реабилитационный центр "Урал без наркотиков". Екатеринбург
Школьные психологи не могут помочь подросткам
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Школьный психолог — это вообще смешно. Один человек на триста или даже тысячу учеников. От них никакой пользы», — в беседе с «URA.RU» согласился глава общественной организации «Родительское собрание» Константин Долинин. Однако педагоги тоже не могут помочь подопечным по причине своей загруженности.

«Дети брошены, ими не занимается никто кроме криминалитета. Досуг сводится к ночному клубу, а учителям просто не хватает сил на работу с подростками», — признал Долинин. По его словам, исправить положение вещей может только «давно назревшая» реформа образования.

Клипарт
Зачастую учителям физически не хватает времени на учеников
Фото: Алексей Гущин © URA.RU

«Первое, что нужно сделать — освободить учителей от бестолковой, безумной отчетности. Она отнимает у них все время и силы: педагоги не могут ни помогать одаренным ученикам, ни подтягивать слабых», — считает Долинин.

Также, по мнению эксперта, нужно улучшить материальное благосостояние педагогов. «Пора пересмотреть тарифную сетку. Сейчас учителя работают круглыми сутками, получая откровенные копейки», — заметил Долинин. Кроме того, эксперт предложил законодательно изменить статус профессии. «Серьезным шагом со стороны государства будет присвоение учителям статуса госслужащего. Подобная практика существует в Турции, где педагоги получают все социальные гарантии, соответствующую зарплату, увеличенный отпуск», — заявил эксперт.

Реабилитационный центр "Урал без наркотиков". Екатеринбург
Эксперты признали, что ситуация с кружками и секциями очень плачевна
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

А чиновников от образования Долинин, напротив, предложил массово сократить. «Толпа чиновников гороно, районо, минобора — это толпа бездельников, которым отчетности нужны только чтобы обосновывать свое существование. Они только „прессуют“ учителей и мешают им работать», — признал эксперт.

Отдельный вопрос — система дополнительного образования. «Внешкольной работы нет никакой. Спортивные школы недоступны. Попасть и удержаться в той или иной секции невозможно», — отметил Долинин. Эксперт пояснил: преподаватели бегут из кружков из-за мизерных зарплат, а тренеры в спортшколах предъявляют слишком жесткие для среднестатистического подростка требования.

«Предугадать, куда пойдет неуемная подростковая энергия, невозможно», — объяснила «URA.RU» практикующий детский и подростковый психолог Елена Лосева. Она уверена, что истории вроде БДСМ-флешмоба во Владивостоке происходят, когда школьникам нечем заняться. Однако подчеркнула, что в любом случае дети всегда копируют взрослых. «А это можно делать по-разному. Вопрос в том, в какую сторону: хулиганства или добрых дел», — резюмировала психолог.

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