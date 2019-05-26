Почему в последнем звонке в стиле БДСМ виновата система образования

Подростки предоставлены сами себе Фото: Анна Майорова © URA.RU

БДСМ-флешмоб, который на последнем звонке устроили учащиеся одной из школ во Владивостоке, привлек внимание к проблемам российского образования. Педагоги пытаются понять, зачем выпускники устроили откровенное шоу и какое наказание для них выбрать. А опрошенные «URA.RU» эксперты уверяют: вина лежит не на школьниках, а на чиновниках от образования.

Заслуженный учитель РФ Оксана Авилова винит в случившемся руководство одного конкретно взятого учреждения. «Детей воспитывает атмосфера школы. Если в ее стенах такое поведение неприемлемо, то за 11 лет ее сотрудники должны были детям это внушить», — пояснила «URA.RU» Авилова. Однако она признала, что никакой психолог или специально обученный «политрук» не смог бы спасти ситуацию.

Школьные психологи не могут помочь подросткам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Школьный психолог — это вообще смешно. Один человек на триста или даже тысячу учеников. От них никакой пользы», — в беседе с «URA.RU» согласился глава общественной организации «Родительское собрание» Константин Долинин. Однако педагоги тоже не могут помочь подопечным по причине своей загруженности.

«Дети брошены, ими не занимается никто кроме криминалитета. Досуг сводится к ночному клубу, а учителям просто не хватает сил на работу с подростками», — признал Долинин. По его словам, исправить положение вещей может только «давно назревшая» реформа образования.

Зачастую учителям физически не хватает времени на учеников Фото: Алексей Гущин © URA.RU

«Первое, что нужно сделать — освободить учителей от бестолковой, безумной отчетности. Она отнимает у них все время и силы: педагоги не могут ни помогать одаренным ученикам, ни подтягивать слабых», — считает Долинин.

Также, по мнению эксперта, нужно улучшить материальное благосостояние педагогов. «Пора пересмотреть тарифную сетку. Сейчас учителя работают круглыми сутками, получая откровенные копейки», — заметил Долинин. Кроме того, эксперт предложил законодательно изменить статус профессии. «Серьезным шагом со стороны государства будет присвоение учителям статуса госслужащего. Подобная практика существует в Турции, где педагоги получают все социальные гарантии, соответствующую зарплату, увеличенный отпуск», — заявил эксперт.

Эксперты признали, что ситуация с кружками и секциями очень плачевна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

А чиновников от образования Долинин, напротив, предложил массово сократить. «Толпа чиновников гороно, районо, минобора — это толпа бездельников, которым отчетности нужны только чтобы обосновывать свое существование. Они только „прессуют“ учителей и мешают им работать», — признал эксперт.

Отдельный вопрос — система дополнительного образования. «Внешкольной работы нет никакой. Спортивные школы недоступны. Попасть и удержаться в той или иной секции невозможно», — отметил Долинин. Эксперт пояснил: преподаватели бегут из кружков из-за мизерных зарплат, а тренеры в спортшколах предъявляют слишком жесткие для среднестатистического подростка требования.

«Предугадать, куда пойдет неуемная подростковая энергия, невозможно», — объяснила «URA.RU» практикующий детский и подростковый психолог Елена Лосева. Она уверена, что истории вроде БДСМ-флешмоба во Владивостоке происходят, когда школьникам нечем заняться. Однако подчеркнула, что в любом случае дети всегда копируют взрослых. «А это можно делать по-разному. Вопрос в том, в какую сторону: хулиганства или добрых дел», — резюмировала психолог.