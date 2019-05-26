Как телеведущий Соловьев использовал «бесовской» Екат для рейтингов

Эксперты считают, что проигравших в споре вокруг «бесов» нет Фото: Александр Мамаев © URA.RU

статья из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Уральский журналист Антон Дербенев, несколько дней назад заявивший, что готов отправиться в Москву, чтобы наказать ведущего «России 1» Владимира Соловьева за его высказывания о жителях Екатеринбурга, не оправдал ожиданий горожан.

В самый разгар протестов в центре Екатеринбурга Соловьев в эфире «Вести FM» назвал митингующих «наследниками бесов», расстрелявших последнего российского императора Николая II и уничтоживших Екатерининский собор в 1930 году. Через несколько дней он заявил, что «приедет в Ебург чертей гонять». Сразу после этого местный журналист Антон Дербенев объявил о сборе средств на поездку в Москву, чтобы «выдать [телеведущему] по зубам крепкого уральского леща правой рукой».

Первое заявление Владимира Соловьева о «бесах» было сделано в разгар протеста Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Однако ситуация развернулась иначе, чем ожидали многие: в субботу журналист и телеведущий встретились в ресторане «Похухоль». «Поговорили интеллигентно, рукоприкладства не было. <…> Я показал тех, кого считаю бесами, указал их на фото и видео», — коротко рассказал Соловьев.

Новость о том, что журналист, обещавший «дать леща» Соловьеву за весь город, даже не попытался сделать это, вызвало возмущение в соцсетях и медиа-среде. По мнению горожан, Дербенев не справился с полномочиями делегата по призванию Соловьева к ответу перед Екатеринбургом. «Он не выдержал груза славы и ответственности. Спасовал перед авторитетом. Т.е., думаю, имеем пример вполне себе диванного борцуна», — написал в Facebook Антон Рябов. «Сейчас объявит новый сбор, на этот раз на маршрутку, чтобы ездить по Екб и наказывать всех, кто о нём плохо написал», — иронично предположил Антон Завалин. «Да уж… Лещ бывает разный, и, кто кому его выдал, в этом случае — еще большой вопрос», — отметила Екатерина Супивник. «Обосрался ходок до Москвы», — считает Ignat Ananin.

Пиарщик Платон Маматов в беседе с корреспондентом «URA.RU» назвал Дербенева «профессиональным хайпожором».

«У него постоянная потребность во внимании. Нашлись люди, которые ему поверили и собрали ему денег на Москву. А когда он приехал, просто испугался и включил заднюю. Все это превратилось в цирк»,

— говорит он, добавляя, что таким же «цирком» станет любая следующая попытка от кого бы то ни было «дать леща» Соловьеву.

По словам самого Дербенева, которому, как он утверждает, «друзья и знакомые» сбросились на «полтора билета до Москвы и обратно», он не собирался никого бить. «Я не могу ударить человека, которому под 60 лет. Я, на самом деле, [свою] миссию выполнил. Я — единственный житель Екатеринбурга, у которого хватило сил и средств ехать до Москвы. Остальные просто оценивают. Я встречался с оппонентом, мы поговорили и пришли к результату. Человек сказал, что жители Екатеринбурга не бесы. <…> Я не бес и ты не бес. Кто про меня пишет плохо и кто желает, чтобы я ему ударил по лицу, вот тот человек бес. <…> В Екатеринбурге бесов нет», — объяснил журналист корреспонденту «URA.RU».

По словам Антона Дербенева, он «справился с миссией» Фото: Антон Дербенев, Facebook

В ходе беседы уралец отвергает обвинения в попытке пропиариться, однако тут же противоречит сам себе: «Я пиарщик очень давно. Вы понимаете, что, если бы я просто написал что поехал в Москву, — это какой резонанс? Никакого».

По мнению политолога Алексея Швайгерта, проигравших в этом споре нет. «Встретились два шоумэна — местного разлива и главный пропагандист. Все прошло по закону шоу-бизнеса, оказалось, что плохой мир лучше доброй ссоры», — отмечает он.

Помимо уральцев, пытавшихся «дать леща», нашлись и те, кто предпочел привлечь Соловьева к ответственности по закону. Так, уральский адвокат Андрей Бельянский подал в Генпрокуратуру жалобу, подкрепленную результатами лингвистической экспертизы, которая была проведена на базе Уральского федерального университета (УрФУ). По итогам рассмотрения результатов исследования ведомство, как отмечал юрист, может обратиться в Роскомандзор с просьбой удалить запись эфира на «Вести FM». Также иск против ведущего вправе подать мэрия Екатеринбурга, напоминал ранее Бельянский. На момент публикации получить комментарий представителя администрации не удалось.

Алексей Швайгерт отмечает, что привлечь Соловьева к ответственности по закону будет трудно, поскольку в России, по его мнению, отсутствует институт репутации, а также нет практики судебной защиты в таких случаях. «Компенсация некоего морального вреда у нас выглядит как Terra Incognita (неизведанная земля — прим. ред.). В Америке бы это [высказывание Соловьева] не сработало, а здесь Соловьев останется на своем рабочем месте и не понесет никаких издержек, и еще пропиарится на этом. Все ему будет в плюс», — говорит он. Платон Маматов также не верит, что Соловьев ответит перед законом. «У нас законодательство устроено так, что, даже если человек в публичном поле допускает какое-то некорректную высказывание, правовых методов привлечения к ответу мало и доказать его вину будет сложно. Даже если он подаст иск к Соловьеву и выиграет (что тоже далеко не факт), то максимум, что грозит Соловьеву — какой-то копеечный штраф в 5-10 тысяч рублей», — отмечает пиарщик.

В соцсетях Екатеринбург начали называть «городом бесов» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Получить комментарий самого телеведущего «URA.RU» также не удалось — он не ответил на звонки корреспондента.

В связи с последними высказываниями телеведущего пользователи соцсетей шутливо называют Екатеринбург «городом бесов». Однако в то, что за уральской столицей надолго закрепится этот мем, Швайгерт не верит: «Он уже является городом, где расстреляли царскую семью, этот образ опирается на историческую фактуру и является более емким, нежели история с Соловьевым. <…> Скоро тема схлопнется сама по себе». «Я считаю, что этот сюжет умер, конфликт почти угас», — резюмировал политолог.