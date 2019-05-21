Соловьев пообещал приехать в Екатеринбург, чтобы «гонять чертей»

Владимир Соловьев захотел встретиться с екатеринбуржцами, которых назвал «бесами» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Телеведущий Владимир Соловьев пообещал приехать в Екатеринбург, чтобы встретиться с участниками несанкционированных акций против строительства храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы. В эфире радиостанции «Вести FM» журналист пригрозил «гонять чертей», выступающих против возведения собора.

Заявление прозвучало после того, как слушатель по имени Максим задал Соловьеву вопрос: «Зачем иудею православный храм в Екатеринбурге?» Журналист резко отреагировал на провокацию и начал кричать. «Потому что я, иудей, тебя, Максимка, и бесов твоих гоняю, гонял и буду гонять. Приеду в Ебург вас, чертей, гонять!» — приводит « Царьград » слова ведущего.

Кроме того, Соловьев напомнил, что ранее жители Екатеринбурга написали на него заявление из-за того, что он назвал их «бесами». «С удовольствием буду с вами в суде биться. Давайте, бесы, кучкуйтесь! С радостью, коли судьба моя — изгонять бесов!» — цитирует «Ридус» Соловьева.

Ранее журналист назвал екатеринбуржцев «наследниками бесов», расстрелявших последнего российского императора Николая II и уничтоживших Екатерининский собор в 1930 году. В ответ уральцы предложили подать иск в суд на Соловьева.

В Екатеринбурге на протяжении нескольких дней шли несанкционированные акции протеста из-за строительства собора Святой Екатерины у театра драмы. Мэрия города предложила екатеринбуржцам выбрать альтернативные площадки для возведения храма. 20 мая в сквере начался демонтаж стройплощадки.