Уральский депутат-скандал случайно выигрывает выборы в центре Москвы

Евгений Боровик не гнушался любыми пиар-поводами Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Массовые отстранения от участия в выборах в Мосгордуму кандидатов от оппозиции привели к анекдотичному последствию. Реальный шанс избраться по одному из центральных округов, №43, получил бывший екатеринбургский депутат Евгений Боровик, прославившийся многочисленными скандалами. При этом какой-либо узнаваемости Боровик в Москве не имел, для всей екатеринбургской политтусовки было неожиданностью его выдвижение.

Как сообщили «URA.RU» в избирательной комиссии Москвы, помимо Евгения Боровика в этом округе зарегистрировано всего два кандидата — первый секретарь Москворецкого местного отделения КПРФ Роман Климентьев и бизнесмен Дмитрий Колошаков-Крестовский (ЛДПР).

Анна Федермессер отказалась от участия в выборах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Все другие имевшие реальные шансы на успех кандидаты не допущены до выборов, в том числе от «Единой России». В частности, сняла свою кандидатуру поддержанная мэрией столицы учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер (ей претило упоминание фонда в политике). Другому провластному кандидату, бывшему футболисту Дмитрию Булыкину не удалось собрать необходимого числа качественных подписей избирателей.

Из-за большого числа забракованных подписей было отказано в регистрации рок-музыканту Сергею Троицкому («Паук»), экс-лидеру партии «Яблоко» Сергею Митрохину и юристу «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь.

Знакомые с ходом кампании эксперты не исключили, что по итогам рассмотрения поданных в суды и ЦИК жалоб часть получивших отказы кандидатов будет допущена к выборам. Если этого не произойдет, реальная борьба за мандат развернется между Романом Климентьевым (КПРФ) и Евгением Боровиком («Справедливая Россия»).

«Округ №43 — это центр Москвы. В него, например, входит Арбат. Победу в нем определяет финансирование. Если КПРФ не найдет деньги на продвижение Климентьева, то у Боровика появится реальный шанс», — пояснил собеседник «URA.RU».

Боровик известен в Екатеринбурге драками. Например, он дрался на территории Генконсульства США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Евгений Боровик фигурирует в политических скандалах Екатеринбурга с середины 2000-х годов. Он часто заканчивал политические и парламентские дискуссии драками. В 2008 году Боровик, будучи активистом ЛДПР, устроил потасовку на территории екатеринбургского Генконсульства США с бывшим лидером свердловского молодежного «Яблока» Алексеем Новоселовым, а в июне 2014 года подрался в туалете думы Екатеринбурга с экс-депутатом Олегом Хабибуллиным.

В ноябре 2011 года редакция газеты «КоммерсантЪ-Урал» выступила с официальным заявлением, в котором сообщила о нападении на журналиста издания Елены Никищенко. Никищенко опознала в нападавшем бывшего гражданского супруга Евгения Боровика. Позже неустановленное силовиками лицо разместило ее эротические снимки в Интернете. Заведенное по этим фактам уголовное дело не получило развития и было закрыто.

Боровик устроил всероссийский конкурс «опустить Собчак» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2015 году Евгений Боровик провел агрессивную пиар-компанию против строительства Евангелическо-лютеранской кирхи на территории парка имени Блюхера в Екатеринбурге. В рамках кампании в городе были размещены плакаты, в которых лютеране сравнивались с Гитлером. Управление СК возбудило уголовное дело по экстремистской статье (282 УК РФ), которое также не дошло до суда.

Летом 2018 года Евгений Боровик уехал за границу после того, как СК РФ возбудил против него уголовное дело по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Заявление написала экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак. Телеведущая оскорбилась на то, что Боровик объявил конкурс на то, кто лучше «опустит» Собчак.

В августе 2018 года Боровик снова прославился на всю страну, поскандалив с известным уральским специалистом по СММ Платоном Маматовым. Боровик оставил комментарий под постом Маматова о ВИЧ-диссидентке, одумавшейся после смерти ребенка. Экс-депутат раскритиковал женщину: «Вот ребенка жалко, а к матери никакого сочувствия. … Ее надо в дурку или под суд отдать». Маматов заступился за героиню сообщения, и пользователи принялись оскорблять друг друга, приглашая на встречу наедине. В итоге Маматов резюмировал: «Какой вы скучный и предсказуемый … [презерватив]».

Боровик написал заявление на Маматова, однако в привлечении Маматова к уголовной ответственности было отказано. Значительное число российских СМИ и интернет-пабликов поддержали в конфликте Платона Маматова.