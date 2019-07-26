Цуканов столкнул челябинских чиновников. Это ждет каждый регион

Николай Цуканов (слева) выразил уверенность, что новая челябинская команда во главе с Алексеем Текслером справится с нацпроектами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Национальные проекты

Полномочный представитель президента РФ на Урале Николай Цуканов 26 июня открыл серию совещаний в регионах на самую важную для российских чиновников тему последнего времени — реализации нацпроектов. Первая встреча проходила в Челябинске. Спикер Заксобрания Южного Урала Владимир Мякуш и несколько второстепенных чиновников по такому случаю вышли из отпуска. И это стоило того: совещание, которые ждут каждый регион УрФО, больше напоминало дебаты, передает корреспондент «URA.RU».

В Челябинск Николай Цуканов прилетел накануне поздно вечером. И, как признался полпред во время совещания в правительстве области, сразу почувствовал характерный для промышленных выбросов запах. По его словам, это подтвердило, что одним из важнейших для региона является нацпроект «Экология».

Цуканов начал серию совещаний по нацпроектам с регионов, в которых через полтора месяца пройдут выборы губернаторов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Также накануне было объявлено, что совещание будет длиться четыре часа. И это не удивило. Примерно столько же по времени полпред проводил в Челябинске предыдущее заседание — на тему помощи онкобольным.

«Сегодня мы открываем серию совещаний. Они не призваны только критиковать, — заявил Цуканов уже 26 июля. — Основная задача — анализ реализации нацпроектов и выявление препятствий… Это первое, но не последнее совещание. Если есть проблемы, хочу услышать предложения, как их решать».

Алексей Текслер, назначенный на должность четыре месяца назад, дал понять, что отставание от сроков реализации нацпроектов во многом не его вина, а команды предшественника Бориса Дубровского. «Некоторое время назад с реализацией нацпроектов в регионе были сложности. Коллеги не могли ответить на простые вопросы. Я публично критиковал реализацию нацпроектов, поручил Контрольно-счетной палате провести проверку. Это помогло с принятием оргрешений», — отметил губернатор во вступительном слове.

Ирине Гехт и Виктору Мамину досталась порция критики за дела предшественников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Доклады были выстроены таким образом, что сначала выступал один из вице-губернаторов, затем — содокладчик, который скорее оппонировал, чем дополнял предшественника. Так, вице-губернатору Сергею Шалю содокладчик, представитель УФАС, припомнил все дорожные скандалы в дорожной отрасли последнего времени. А от Цуканова лично досталось замглавы региона Виктору Мамину, самому близкому в правительстве региона человеку Текслера. Полпред выразил недовольство тем, что реализация нацпроекта «Цифровая экономика» в регионе на уровне 6%.

Забавно вышло с докладом первого вице-губернатора Ирины Гехт. Цуканов высказал ей замечания. Но во время выступления содокладчика, Текслер, судя по всему, сказал полпреду, что чиновница назначена две недели назад. Цуканов смягчился и обратил внимание присутствующих, что Гехт еще недавно была сенатором. Он долго напуствовал ее, объяснял, что многое зависит от взаимодействия с муниципальными властями, а реализация любого плана может столкнуться со сложностями из-за согласования проекта и прохождения экспертиз. Текслер, видимо, не успел сказать полпреду, что до избрания сенатором Гехт уже была и министром, и вице-губернатором.

Сергей Шаль в отпуске теперь будет сравнивать челябинские дороги с зарубежными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спустя два часа после начала заседания Цуканов вынужден был сделать замечание присутствующим за то, что некоторые в прямом смысле стали засыпать. Он здорово оживил чиновников, когда вдруг спросил Шаля, где он отдыхал в последний раз. «В Италии», — честно признался вице-губернатор. Полпред попросил его обратить внимание на то, что в этой стране даже в провинции дороги лучше, чем в Челябинской области.

Цуканов обратился к чиновникам: «Во время отдыха за границей прошу обращать внимание, как устроена городская среда, инфраструктура. Нужно брать лучшие практики. Почему на интерактивной карте убитых дорог 700 дорог из Челябинской области? Если мы выделяем колоссальные деньги, надо качественно класть дороги.

Вот говорят, что в России две беды. Давайте хотя бы одну решим. Велодорожки для вас вообще космос, наверное! Освещение — тоже проблема. Надо экономнее и эффективнее тратить деньги».

Раз за разом Цуканов подчеркивал, что от чиновников требуется не только реализовывать нацпроекты, но и рассказывать об этом людям в самой доступной форме. «Человек должен знать, в каком месте, какой объект, когда будет», — объяснял он.

Завершая заседание, полпред объявил, что об его итогах доложит президенту. Он попросил до среды представить ему предложения. «Подчеркну, что мы в вашей работе союзники. Полпредство, в том числе, и ваш инструмент. В первую очередь президента, но и ваш», — резюмировал он. Текслер со всем согласился и поставил подчиненным задачу: «Все планы на этот год должны быть реализованы. Никаких отговорок быть не должно!»

Глава КСП Алексей Лошкин (слева) показал депутату Госдумы Анатолию Литовченко результаты аудита реализации нацпроектов, который проводил по поручению Алексея Текслера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После заседания Гехт лишь улыбнулась на вопрос «URA.RU» о том, что большинство претензий к правительству Текслера адресовано к прежнему кабинету министров. «Самое главное, нам совершенно понятно, в каком направлении двигаться. Полгода нам не придется спать. Нужно будет зарыться в землю, и сделать невозможное, чтобы выйти из этого пике и начать двигаться в доступности медицины и обеспечении услуг, которые доступны в области», — сказала она.

Отвечая на вопросы корреспондента «URA.RU», Цуканов подчеркнул, что или в конце года или в начале будущего опять приедет в Челябинск и потребует отчет о реализации нацпроектов. «Сегодня мы не ставили задачу — жестко спросить с чиновников. Мы попросили недостатки, которые выявили, учесть и убрать. Рассчитываю, что команде врио губернатора, удастся решить все проблемы. Все докладчики в теме, это говорит, что они качественно готовились. Рассчитываю, что СМИ будут качественно освещать реализацию нацпроектов. Важно, чтобы люди видели улучшение качества жизни», — заявил полпред. Он добавил, что следующее такое совещание пройдет в Кургане 9 августа, затем в других регионах.