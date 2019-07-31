Мусульмане готовы к дискуссии, но власти не говорили с ними годами Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Представители свердловской власти начали переговоры с лидерами мусульманских общин. Обсуждения назрели после требований мусульман построить соборную мечеть в центре Екатеринбурга. Областные власти столкнулись с такой настойчивостью приверженцев ислама впервые: она едва не привела к массовым протестам. Главная проблема переговоров: мусульманская среда раздроблена, а в регионе нет единого лидера исламского общества и специалиста, который бы знал, как оно устроено. От мусульманских лидеров можно ожидать любых шагов: от радикализации протеста до коммерческого торга с ФПГ.

Разногласия на Площади мира и согласия

Некоторые екатеринбурсгкие мечети не похожи на храмы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Исток конфликта — в середине 2000-х: бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель подписал указ о создании «Площади Мира и Согласия», которая объединит христианский собор, синагогу и мечеть. Рядом с площадкой построили временную мечеть «Нур-Усман», для основной забили первые сваи. Срок аренды земли истек, новый арендатор — «Уральская горно-металлургическая компания» — использует участок для строительства ледовой арены.

Временную мечеть суд признал самопроизвольной постройкой и распорядился снести, администрация города в начале лета выделила земельный участок на окраине города, в микрорайоне Старая Сортировка». Переезжать туда последователи ислама отказались. Они пригласили членов правительства, депутатов и всех желающих встретиться 26 июля после пятничной молитвы у мечети «Нур-Усман» чтобы рассказать, почему соборная мечеть должна расположиться в центре.

Представители власти и правоохранители не ожидали подобного развития событий и предупредили о готовности разогнать несанкционированное уличное мероприятие. Мероприятие прошло мирно и не было многочисленным. Но понять, с кем дальше нужно вести переговоры, чтобы ситуация не обострилась, оказалось затруднительно.

Торг мусульман с медниками

Юридически Наиль Шаймарданов до сих пор отвечает за строительство соборной мечети Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главным препятствием для выстраивания диалога со свердловскими мусульманами стала их раздробленность. Исповедующие ислам общины не управляются из единого центра. Каждая из них — самостоятельная единица, имеющая право на собственную позицию и решения.

Наиболее известная из действующих на территории Свердловской области групп — Духовное управление мусульман Свердловской области (в него входит община «Нур-Усман», зарегистрированная во временной мечети, которая подлежит сносу), которую возглавляет Артур Мухутдинов. Его заместитель — Наиль Шаймарданов, в прошлом зампред областной думы. В этом статусе он курировал возведение мечети, которая так и не была построена.

У Духовного управления мусульман Свердловской области давние связи с УГМК: в 2002 году компания передала Духовному управлению одну из трех крупнейших мечетей региона, Медную мечеть в Верхней Пышме. Выступив одним из инициаторов встречи 26 июля, Мухутдинов фактически поставил под сомнение решение о передаче холдингу спорного земельного участка под «Нур-Усманом». Собеседники «URA.RU» в силовых структурах считают, что массовым мероприятием в центре Мухутдинов пытался подтолкнуть УГМК к переговорам о спонсорской помощи.

Артур Мухутдинов на молебне подчеркнул важность строительства соборной мечети, но не требовал разместить ее в центре. В отличие, например, от Шаймарданова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

При этом металлургический холдинг уже поддерживает духовное управление. «Руководство холдинга всегда уделяет большое внимание вопросам духовности. Между Артуром Мухутдиновым и АО „Ледовая арена“ подписан договор, в рамках которого выделены средства на организацию строительства новой временной мечети на Старой Сортировке. Кроме того, АО „Ледовая арена“ оказало содействие в выполнении работ по планировке территории для размещения новой мечети», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе УГМК.

Сумма спонсорской помощи не раскрывается, но, по данным «URA.RU», за несколько лет на эти цели было выделено 12-15 миллионов рублей.

У мусульман — шесть организаций и 12 переговорщиков

Помимо Духовного управления мусульман Свердловской области в регионе действует еще ряд религиозных структур. В Екатеринбурге известно Региональное духовное управление мусульман Свердловской области, которое возглавляет Радифулла-хазрат Гиндуллин. У управления также есть опыт взаимодействия с УГМК: холдингу нужно было снести относящуюся к ним мечеть для строительства трамвайных путей между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. Обошлось без конфликта: взамен верующим предоставили другое здание. К духовному управлению относятся екатеринбургские мечети «Рамазан» на Химмаше и Абу-Ханифа на ВИЗе.

В Курбан Байрам мечеть Абу Ханиф не вмещает всех желающих Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Менее известны другие организации:

Централизованная Религиозная Организация «Духовное Управление Мусульман Свердловской области (Центральный Муфтият)», которую возглавляет Абдуль Куддус Ашарин. Мечетей, которые может посещать умма, у структуры нет.

Мечетей, которые может посещать умма, у структуры нет. Муфтият Урала и Свердловской области, лидер — Фаузи Сидо (контролирует мечети в Асбесте и Первоуральске).

(контролирует мечети в Асбесте и Первоуральске). Духовное управлением мусульман Урала (Уральский муфтият), руководитель — Сибагатулла Сайдулин.

Мусульманское духовное собрание Свердловской области, руководитель — Фарит Набиуллин.

Помимо этого, в число наиболее уважаемых в свердловской мусульманской среде деятелей включают председателя совета старейшин мусульман Свердловской области Раиса Нуриманова, заместителя председателя Духовного управления мусульман Свердловской области Наиля Шаймарданова, экс-депутата думы Екатеринбурга Олега Хабибуллина и председателя общественной организации «Татары Урала» Рината Аскарова.

На роль центров влияния в мусульманской среде также претендуют проявившие себя на встрече 26 июля новоуральский депутат Марат Салихов и координатор акции Нурзида Бенсгиер (ранее замеченная в связях с представительством США в Екатеринбурге).

Кого следует опасаться власти?

Свердловские мусульмане разделены не только по причастности к различным общинам, но и по месту происхождения. Как сообщил «URA.RU» статусный представитель ислама, татаро-башкирское население, родившееся в регионе, отличается миролюбивостью и толерантностью. Одним из признаков этого является наличие отдельного помещения для женщин на втором этаже Медной мечети имени имама Исмаила Аль-Бухари. Большинство приезжих последователей ислама придерживаются более ортодоксальных взглядов, согласно которым женщинам запрещается во время молитвы находиться под одной крышей с мужчинами.

Духовные управления разобщены и не имеют единого центра управления Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Уральские татаро-башкиры не настроены на конфликт с властью и с большим подозрением относятся к приезжим единоверцам, среди которых все чаще попадаются приверженцы радикальных взглядов», — говорит собеседник «URA.RU».

Кто может стать переговорщиком?

Представители духовных организаций никогда не демонстрировали интереса к политике. Но интерес к сообществу проявляли уральские политики и предприниматели, пытаясь консолидировать мусульман под своим началом. Значимую роль играл единоросс, экс-депутат Заксобрания Ринат Садриев. «Его интересовала не местная политика, а демонстрация своего потенциала в Татарстане — одно время он был представителем республики в Екатеринбурге. В настоящее время он отошел от дел», — говорит источник.

Политические амбиции демонстрировал ранее предприниматель Олег Хабибуллин. Последователи ислама рассказали, что в сообществе относятся к нему с настороженностью, помня агрессивные оппозиционные выступления в предыдущем созыве думы Екатеринбурга.

Силовой вариант на мусульманской акции стал бы катастрофой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Представители областной власти увидели в действиях Наиля Шаймарданова, требующего сохранения центральной локации для соборной мечети, попытку поднять узнаваемость для выдвижения на выборах в Заксобрание в 2021 году. Он сам, впрочем, утверждает, что не собирается возвращаться в политику: «У меня нет таких планов. Мне в свое время предлагали выдвинуться кандидатом на выборах губернатора, я отказался».

Отсутствие признаваемых всеми свердловскими мусульманскими общинами лидеров пока играет на руку губернаторской команде, считает другой влиятельный последователь ислама.

«Отсутствие единого лидера не позволяет организовать какие-либо выступления и протесты. Но такие лидеры — явные или теневые — могут появиться, если власть начнет силовые действия против мусульман.

Такая ошибка едва не была сделана, когда министерство общественной безопасности официально назвало незаконным молебен мусульман о строительстве соборной мечети и предупредило о возможности разгона собравшихся. Это была бы опаснейшая глупость, грозившая объединением по самому плохому сценарию и радикализацией общины».

Переговоры на троих

Шаймарданов уверен, что соборная, главная, мечеть должна расположиться в центре, как ряд православных храмов и синагога Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

31 июля дискуссия о Соборной мечети была отложена на два месяца. Первый вице-губернатор Сергей Бидонько на встрече с Артуром Мухутдиновым и Наилем Шаймардановым объявил о том, что сначала должен быть завершен переезд мечети из центра города на Старую Сортировку. Они согласились. «Я сказал, что сначала нужно закончить этот вопрос [с мечетью на Сортировке]. А затем переходить к следующему. Они должны [в первую очередь] между собой договориться. Собраться всем управлениями: нужна — не нужна соборная мечеть, чтобы была консолидированная позиция мусульманского сообщества. Совещание с участием всех духовных управлений и представителей резиденции губернатора планируется провести в октябре—ноябре».

Шаймарданов дал понять, что Духовное управление мусульман Свердловской области готово отказаться от возведения мечети на сегодняшней спорной площадке. Но альтернативный участок должен располагаться в центре города. Выбрать место он предлагает осенью, добавив этот вопрос на бюллетень для голосования по вопросу о строительстве в Екатеринбурге собора Святой Екатерины. «У нас есть три священные книги — Библия, Коран и Тора. И мы должны проявить уважение к каждой из них, уважать все записанные в них заповеди», — резюмировал он.